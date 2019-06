Ez az egyik legjobb fagyizó a Balatonon: kóstoltad már az Illatos Izabellát?

A gyenesdiási Bringatanya teljes mértékben családi vállalkozás, mely harmic éves tapasztalaton alapszik. Somogyi Renáta és szülei évek óta fagylaltkészítéssel foglalkozanak, Renáta tizenegy évvel ezelőtt kezdett bele. Fagylaltműhelyük tizenhárom éves. Alapvetően kézművesfagylaltokat kínálnak, de megtalálható náluk más hűsítő is, például üdítők, jégkásák és jegeskávék is.

Renáta végzettségét tekintve közgazdász és idén szerzett élelmiszermérnök diplomát is csokoládé, kávé, tea szakon, emellett pedig cukrász képesítései van. A családtagok között teljes összhangban megy a munka, Renáta édesanyja felel az értékesítésért, édesapja és ő pedig a gyártásért.

Mint általában minden területen a gasztronómiában, a fagylatokat is versenyeztetik, hazánkban és világszerte is. “2016-ban indultunk először a Balaton Fagyija versenyen, és ott a “Gyenes Diós” kreáci-ónkkal rögtön különdíjat is kaptunk, rákövetkező évben pedig meg is nyertük a díjat“- emlékezett vissza Renáta.

Az ezt követő évben, 2017-ben már nemzetközi versenyen is indultak, a magyarországi fordulót megnyerve jutottak ki az európa bajnokságra. Ott második helyezést értek el az “Il mio cioccolato” elnevezésű alkotásukkal, mely 70 százalékos étcsokoládéból készült sorbet, maracujával kiegészítve. Innét egyenes út vezetett a világbajnokságra, ahol pedig a szakami zsűri különdíját szerezték meg, és egy negyedik helyezést. Még ebben az évbe a Balaton Fagyija címet is elnyerték a “Festeticsék Mandulás Csókja” fagylaltjukka, melyet egy eredeti Festetics recept inspirált.

2018-ban pedig a Next Generation harminc év alatti kategóriájának a magyarországi fordulóján kitűnően szerepelt Renáta és a “Bazsalikomos Málna” névre hallgató fagylattal elnyerte az Év Fagyija címet, emellet a kézműves nívó díjat, Szegedváros különdíját és egy brozérmet is. Az idei év is sikeresen indult ugyanis sikerült második alkalommal is bezsebelni a Balaton Fagyija címet az “Illatos Izabellával”. A versenyzés azonban nem kis terhet ró a versenyzőkre.

Az a nagy mázlink, hogy a versenyek, azok általában március és április környékén van-nak, egyedül az Év Fagyija az ami, így május végére kitolódik. Nagy könnyebség, hogy még szezon kezdés előtt lezajlanak, így több időnk van, tudunk kísérletezni és hát a tele-ket is arra szánjuk - többek között -, hogy kísérletezzünk

- mondta Somogyi Renáta, aki szerint a fagylaltkészítés egy kreatív, alkotó folyamat, amit nagyon sok minden inspirálhat. Mint mondta, "akárhova megyünk mindig igyekszünk nyitott szemmel járni. Ha elmegyünk egy étterem-be és eszünk egy finom desszertet vagy egy újhullámos süteményt, vagy iszunk egy koktél vagy bármit már az beindítja a fantáziánkat. Igazából nagyon sok dolog inspirálhatja ezt a fejlesztést.”

Az idei nyertes alkotás is egy véletlennek köszönhető. “Tavaly szeptemberben szólt a nagyapám, aki Szigligeten lakik, hogy menjünk szüretelni az Izabella szőlőt. Természetesen mentünk, segítettünk, közben eszegettük, nagyon ízlett nekünk és arra gondoltunk, hogy nagyon jó lenne ebből egy fagylalt. Igazából, mi használtunk már korábban Otteló és Izabella szőlőt is, de csak variegatónak” - fűzte hozzá a szakember. Kiemelte: variegatónak azokat az ízesítő-díszítő komponenseket nevezzük, amelyeket fagylaltok, fagyasztott desszertek további ízesítésére, rétegezésére használunk. A fagylaltönteteknél picit sűrűbb állományú, jól bírja a fagyasztást.

De alapvetően még nem készítettünk úgy kimondottan sorbet fagylaltot belőle. És akkor jött az ötlet. Leszüreteltük az egészet, ami volt, és elkezdtünk fagylaltot készíteni a gyümölcsből. Tavaly szeptemberben még nyitva voltunk egészen október elejéig, ezután indultak úgymond a tesztek

- mesélte Renáta, aki hozzátette azt is, hogy a fagylalt készítésének folyamata is nagyon nagy körültekintést igényel. “Azt fontos hangsúlyozni, hogy a szőlő minden elemét tartalmazza, mármit a bogyónak, tehát nincs belőle se a mag se a héj kivéve. Miután leszüreteltük a szőlőt, megmostuk, lebogyóztuk és úgy raktuk el, hogy egy picit leturmixoltuk - lé formában volt - és amikor a fagyit készítjük akkor van az, hogy egy nagyobb turmixgéppel átmegyünk rajta és akkor a magok is nagyon apró szemcsésre csökkennek, illetőleg a héja is bekerül, és az adja igazából azt a nagyon szép színt" - emelte ki a fagyi készítője.

Ahhoz, hogy ilyen eredményeket tudjanak elérni a versenyeken és minőségi terméket tudjanak kínálni vendégeik számára, folyamatosan fejlesztik tudásukat. "Nagyon sokat járunk képzésre és külföldi tanfolyamokra. Minden egyes szezon végén egy hónapot legalább szentelünk arra - nem összefüggően, hanem inkább felosztva -, hogy képzésekre megyünk. Járunk Olaszországba, Franciaországba, illetve hazai képzé-sekre is. Gyakran van, hogy nem fagyis, hanem csokoládé képzés, hiszen, amit ott tanu-lunk azt betudjuk ültetni a fagyiba” - hangsúlyozta Somogyi Renáta.

Fotó: Gáspár Adrienn

A sikerhez és a nagy látogatószámhoz az is hozzájárul, hogy a Bringatanya egy bicikliút mellett helyezkedik el. Egyik irányból a strandolók másikból a biciklisek érkeznek, talán az egyetlen ellensége az üzletnek az eső. A nagy hírnevet a 2017-es európa bajnokság és a Balaton Fagyija cím hozta meg számukra.

A hazai közönség így megismert minket, és elkezdtek hozzánk járogatni az ország különböző pontjairól. Ezt csak megerősítette a tavalyi év, amikor pedig az Év Fagyija címet nyertünk. Tehát ezek mind mind nagyon sok embert és kiváncsiskodót hoztak magukkal. De azt gondolom, hogy nem egy versenyt nehéz megnyerni, hanem utána helyt állni, hogy minden nap legyen friss fagyi, minden nap ugyanolyan minőségben, ha nagyon sokan állnak sorban, ők is ugynúgy kapjanak fagyit és ne legyen, hogy nem jut valakinek a választott íz, ez az igazi kihívás

- emelte ki a szakember

Ezt természetesen csak úgy lehet teljesíteni, ha teljes a csapatmunka. A hétvégék mindig nagyobb ráfordítást igényelnek. Fontos, hogy az alapanyagokat mindig pontosan és idő-ben szerezzék be, nehogy kifogyjon valami, mert egy-egy összetevő hiánya nagy problámát okozhat.

Az alapanyagok mellett az alkalmazottak, és azok hiánya is pontos szervezést kíván, az alapvetően családi vállalkozásban diákokat alkalmaznak a szezonra a Bringatanyában. Általában öt ember kell a pult mögé, hogy a minimum tíz méteres sort - ami a gyors és precíz kiszolgálás mellett is csak folyamatosan duzzadt - fagyival tudják ellátni.

A hűtőkben egyszerre 29 fajta fagyi van, de a teljes kínálat 110 jeges édességből áll.

“Mindig igyekszünk odafigyelni, hogy a standard fagyik azok benne legyenek a pultban, és figyelünk arra is, hogy minden íz megjelenjen, például a kókusz, egyik nap lehet, hogy egy Piña Colada, a másik nap egy Raffaello, a harmadik nap meg egy Rum Kókusz” - tette hozzá a Bringatanya fiatal cukrásza. Renátáék a minőség mellett arra is figyelnek, hogy a különböző ételintoleranciával, ételallergiával küzdők is élvezhessék a nyár kedvelt édességét, de kedveznek a vega és a vegán vendégeiknek is.