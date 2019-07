Megtaláltuk: ennyiért árulja borkúriáját a titokzatos magyar milliárdos

Néhány napja jelent meg egy érzelmes videó Liszkay Mihályról, és az általa 2012-ben épített Borkúriáról az Indexen. A sztori röviden: Liszkay '56-ban hagyta el az országot, aztán bárzongorista, hotelmenedzser és üzletember lett. Végül hazajött, és egy hatalmas kúrián újra vállalkozni kezdett a Balaton-felvidéken. Monoszló mellett, egy 350 éves pince „romjain” építtette fel a tipikus francia Chateau borászatokat idéző épületet. Ha érdekel a vállalkozó életútja, és a kúria teljes története, nézd meg a videót itt:

Érzelmes riport, ez kétségtelen, bár némileg árnyalja a képet, hogy Liszkay Mihály elárulta, erdetileg bár az unokáinak szánta nyaralónak, most mégis eladja az ingatlant. A dúsgazdag üzletember el is magyarázta döntése hátterét: „Elértem egy 78 éves életkort, és úgy érzem, hogy még egy pár évet szeretnék szabadon élvezni, ami még van. Hogy holnap reggel, amikor felkelek, akkor ne azon törjem a fejemet, hogy bejött-e a szakács, haragszik-e a takarító, a pincér bejön-e vagy nem jön be, a vendégek meg állnak – ettől akarok megszabadulni. „

Fájó szívvel, könnyekkel a szememben gondolok rá, hogy ettől megválni… De a valóságban az életem mindig ilyen fázisokból volt. Jugoszlávia, Hollandia, zongorázni a tengerjárókon, Kanada – mindig egy ilyen fázis volt, és lezárult, és valahogy mindig sikerült lezárnom azt a periódust, ami mögöttem volt, és úgy gondolom, hogy ez most is sikerülni fog

- zárta gondolatait Liszkay Mihály.

Már 5,5 millió euró

Noha a riport végén, mint dramaturgiai elem, egy nehéz döntés „coming outjaként” jelenik meg, hogy eladósorba kerül az ingatlan, azonban ez nem újdonság. Bő fél éve jelentek meg ugyanis az első cikkek a piaci lehetőségről. Ami viszont újdonság, és tényleg említésre érdemes, hogy míg januárban még 5 millió eurós kínálati árról szóltak a hírek, addig ma már 5,5 milliós árcédula lóg az ingatlanon, ami a luxusingatlanok értékesítésével foglalkozó Barnes-csoport számításai szerint 1,76 milliárd forint (ez 320 forintos euró árfolyamot jelent). Íme a hirdetésről készült képernyőkép (2019.07.30.):

Az egyre növekvő kínálati ár mindenképp érdekes, tekintve, hogy bő fél éve nem sikerült eladni az ingatlant. Ez azonban egy nem hétköznapi ingatlan. Mint azt Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője a Hellovidéknek elmondta, „a KSH legfrissebb elemzése szerint 2019 első negyedévében országosan 5 százalékkal drágultak a használt lakások, míg az éves áremelkedés mértéke elérte a 16 százalékot. Ez alapján indokolt lehet az adott ingatlan átárazása, bár az valóban szokatlan magatartás, hogy ha nem érkezik vásárló, felfelé módosítják a kínálati árat. Ennek okát az ingatlan speciális jellege magyarázhatja.”

Egy ilyen egyedi és nagy értékű ingatlannak nagyon szűk a potenciális vásárlói köre, így az elmúlt időszakban nem feltétlenül a magas ár miatt nem érkezett vevő, egyszerűen elképzelhető, hogy a kínálat nem találkozott a kereslettel. A másik ok pedig a pszichológiai hatás, ha ugyanis valaki valóban azon gondolkodik, hogy megvásárolja a kúriát, az egyre magasabb ár azt üzenheti számára, hogy a pénzéért valóban egy értékálló, jó befektetéshez jut. Természetesen, ha befektetési célú a vásárlás, akkor ki kell számolni a pontos megtérülési mutatókat ahhoz, hogy az ingatlan kínálati ára mellett kiderüljön annak valódi értéke

– fűzte hozzá Futó Péter.

Nos, mindezt rendkívül nehéz megsaccolni. Az biztos, hogy egy nyers újraelőállítási értékmódszerrel végzett kalkuláció szerint közel sem kerülne felhúzni egy ilyen kúriát egy hasonló adottságokkal rendelkező ingatlanon a Balaton-felvidéken. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ilyen méretű, és ilyen tulajdonságokkal bíró telek csak ritkán kerül forgalomba a térségben. A Borkúriát üzemeltető cég elmúlt éves beszámolói amúgy arról tanúskodnak, hogy évi 80 milliós árbevétel mellett nagyjából 2-3 milliós adózás előtti eredményt tud produkálni, de volt olyan év, amit hasonló árbevétel mellett bő 14 milliós plusszal zártak. Íme:

Nem szabad persze elfelejteni azt sem, hogy a borászat és maga a kúria is már nevet szerzett magának, ez pedig komoly érték. A Liszkay, mint bormárka például nem teljesít rosszul; a HelloVidéknek az egyik borokra szakosodott kiskereskedelmi lánc szakértője elárulta, a Liszkay Cabernet Franc kifejezetten erős tétel. Mindezt a különböző díjak is igazolják, a Borkúria hivatalos honlapján található jegyzék szerint egymást érik (azaz érték 2017-ig) az egyes tételeket az elismerések. Azt persze itt fontos kiemelni, hogy nem tudni, hogy maga a márkanév, a cég is eladó-e, vagy csak az ingatlan. Amennyiben utóbbi is, akkor nem árt tudni, hogy van bő 500 milliónyi követelés a cégen. Az Opten adatai szerint amúgy az üzemeltetésért, és így a borokért jelenleg 5 fő felel, de a csúcson (2016 augusztus) volt 9 fő is azalkalmazotti szám.