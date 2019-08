Megrohamozzák a magyarok a boltokat: ezt keresi mindenki

A lap kiskereskedelmi körképéből, amely a CBA, a Spar, az Auchan és a Tesco tájékoztatásán alapul, az is kiderül, hogy sörből, üdítőből és jégkrémből is lényegesen többet vásárolnak az emberek a meleg nyári napokon. A CBA kommunikációs igazgatója elmondta azt is, hogy a meleg nyári napokon némileg megváltoznak a vásárlási szokások is. Napközben kevesebben keresik fel az üzleteket, a többség a reggeli és az esti órákra időzíti a bevásárlást.

A Spar kommunikációs vezetője az Auchan kommunikációs menedzserével egybehangzóan az mondta, hogy áruházaikban egyre kelendőbbek a minőségi sörök. A Tesco sajtóosztálya arról számolt be, hogy a hőmérséklet emelkedése mellett, a napsütéses órák száma is hatással van az eladásokra: meleg, fülledt, de felhős időben kevesebben vásárolnak ásványvizet.