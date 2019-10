Új vasútállomást kap Debrecen a BMW-gyár miatt: ilyen lesz

A lap információi szerint kivitelezőt keresnek a Macs Ipari Park vasútállomásának megépítésére, ahol a BMW-gyár is helyet kap majd. Emellett a Debrecen-Füzesabony vasútvonal bővítése és felújítása is megkezdődhet. A Macs Ipari Park állomáson új vasútállomást és üzemi épületet is kialakítanak, a vasúti pálya mellett pedig nemcsak a forgalomirányító, hanem a biztosítóberendezéseket is korszerűsítik. A vasútvonalat úgy építik át, hogy az 80-100 kilométer/órás sebességre és 225 kN tengelyterhelésre legyen képes. E munkálatok azt eredményezik, hogy a meglévő nyomvonalat 11,6 kilométer hosszan kell felújítani, valamint további 3,6 kilométeren át kell építeni. Debrecen és Tócóvölgy állomások között emiatt egy második vágányt is szükséges építeni.

A teljes vonalon központi forgalomirányító rendszert létesítenek, továbbá zajvédő falat, kerékpárutat és járdát építenek.

A BMW-autógyár építési munkálatai várhatóan 2020 tavaszán kezdődnek el, de már jelenleg is 250 BMW-alkalmazott dolgozik a terület előkészítésén. Az új üzemben belső égésű motorral felszerelt és akkumulátoros gépkocsikat fognak előállítani.