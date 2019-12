Még több pénzt szánnak erdőfejlesztésre: itt vannak a részletek

Milyen változások történtek?

Ahogy a portál írja, szűkszavú közlemény jelent meg a hivatalos uniós pályázati oldalon hétfő délután, amely szerint több ponton módosult a VP5-8.6.1-17 kódszámú, "Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások” című Vidékfejlesztési Programos uniós pályázat erdészeti uniós pályázat. Ugyan a pályázatot már két éve lezárták, de a pályázati eredmények alapján, akár 2,75 milliárd forintnyi szabad keret is rendelkezésre állhat a pályázókna jövő év végéit.

A most bejelentett pályázat legfontosabb változásai a követketők:

Az eddigi 4 milliárdról 6,33 milliárd forintra ugrott a pályázat keretösszege, ami 58%-os változás

Az eddig tervezett 240-ről 260-ra nőtt a várhatóan támogatott projektek darabszáma

Az, hogy a várható nyertesek száma nem nőtt arányosan a keretösszeg bővülésével, összefügg azzal is, hogy a támogatható tevékenységek körét átalakították. Ez egyrészt azt jelenti, hogy „A 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült az erdészeti szoftverek támogatásával.” Emellett a „3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet módosítása alapján nem támogathatóak az N1 járműkategóriába sorolt terepjárók és a quad járművek.” Továbbá „A 3.4.1. III. A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások fejezet 7.) bekezdésében módosultak a traktorok beszerzésével kapcsolatos előírások.”

A fentieken túl „A kettősfinanszírozás elkerülése érdekében módosult a felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre fejezete.”

A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2020. december 31-re módosult. Az eddigi pályázati verzió azt tartalmazta, hogy a pályázat csak „2017.június 1. - 2017. december 4. között” volt nyitva. Most tehát újranyitották a pályázatot és új benyújtási szakaszhatárokat is beleírtak. Az első szakaszhatár rögtön az újranyitás napja, azaz 2019. december 2. volt. Feltehetően ezzel az volt a cél, hogy az újranyitás előtt rögzítsenek egy szakaszhatárt, amivel egyébként a jól értesültek és a gyorsan reagálni képesek akár élni is tudtak (a közlemény tegnap délután 3-kor jelent meg) . A következő szakaszhatár idén év vége lesz.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezetből törlésre került a saját teljesítés támogatása és ezzel összhangban módosult az „5.8 Nem elszámolható költségek köre fejezet” is.

Hogy áll a pályázat?

A támogatási adatbázis szerint egyébként 199 támogatási igény érkezett be ezen a pályázaton, és ezekre együtt 5,967 milliárd forintnyi igény ment be. Ezek közül eddig 165-öt hagytak jóvá 4,84 milliárd forintos volumennel. A 4 milliárd forintnyi keretre IH-vezetői engedéllyel 20 százalékos ráemelés megtörténhet és a jelek szerint ez eddig be is következett, ehhez képest történt most meg a keret további megemelése

- írja a Portfolio.

Kik nyertek eddig?

Egyelőre egyébként csak 114 projektben történt kifizetés 2,6 milliárd forint összegben. A nyertesek listája ide kattintva érhető el. A pályázaton maximálisan 100 millió forintnyi támogatást lehetett elnyerni és a 10 legnagyobb támogatást kapó projekt ennek közelében sorakozik:

Speciális rönkszállító tehergépkocsik és függesztett tuskófúró beszerzése a Gledicia Kft, elnyert támogatás 100 millió forint

Aprítógép beszerzése a Karád Kft. részére, elnyert támogatás 100 millió forint

Magyar mezőgazdálkodási és erdőgazdálkodási melléktermékre alapozott fenntartható energetikai projekt a Hepik Erdőgazdálkodó és Biomassza Termelő Bt.-nél, elnyert támogatás 100 millió forint

Erdészeti géppark fejlesztése az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítása érdekében a Ihartü-2000 Erdészeti és Faipari Kft.-nél, elnyert támogatás 100 millió forint

Technológia fejlesztés Kiss Zoltán erdőgazdálkodónál, elnyert támogatás 100 millió forint

Gépbeszerzés a Norfa Kft. nél, elnyert támogatás 100 millió forint

Abodi Erdőbirtokossági Társulat erdészeti technológiafejlesztése, támogatás: 99,95 millió forint

Erdészeti gépek beszerzése az Erdőkezelő Kft.-nél, elnyert támogatás 99,4 millió forint

Erdészeti technológiafejlesztés megvalósítása a Scherg Lőrinc Pakati Erdőbirtokossági Társulat, elnyert támogatás 94,7 millió forint

Kapacitásbővítés a HA-KÖ-FA Erdészeti És Faipari Kft.-nél, elnyert támogatás 80,4 millió forint.