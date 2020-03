Több ezer szájmaszkot és gumikesztyűt kaptak ezek a települések: itt vannak a részletek

Több mint kétezer darabot adtunk a polgármesteri hivatal és az ahhoz tartozó intézmények munkatársainak, így például az idősek otthonának, az óvodáknak és a városgazdálkodásnak, de a közmunkásoknak is

– mondta el portálnak Farkas Attila, Pásztó polgármestere, aki külön kiemelte, hogy ajándékoztak a Margit kórháznak is, ahová összesen 500 darab maszkot és 200 pár kesztyűt szállítottak. Mint mondta, adományoztak a helyi polgárőröknek, tűzoltóknak, mentőknek, állami gondozottaknak és tanáraiknak, rendőrségnek, körzeti -és gyermekorvosoknak, fogorvosoknak, nagyobb boltok dolgozóinak, gyógyszertáraknak, hentesüzleteknek, pékségeknek, valamint zöldségárusoknak is. Ahogy a polgármester említette, a megfelelő védőfelszerelések beszerzésében Nagy-Majdon József, Bátonyterenye polgármestere és Pásztó egyik kínai testvérvárosa is segédkezett.

Hasonló módon cselekedett Jobbágyi önkormányzata is, a napokban több mint kétezer maszkot rendeltek a település lakóinak figyelembe véve a falu lakosságának létszámát, valamint a potenciálisan veszélyeztetetteket.

Összesen negyven darab magas szintű védőmaszk fog érkezni, amelyeket azok a lakók kapnak majd, akik munkájuknál fogva sok emberrel érintkeznek, így például az egészségügyben vagy a családsegítő központban dolgozók

– mondta Schoblocher István, a település polgármestere. Mint említette, természetesen minden lakosról gondoskodnak, így kétezer darab hagyományos orvosi szájmaszkot osztanak szét közmunkások bevonásával azonnal, ha megérkeznek a termékek.

