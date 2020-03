Új utakat nyit a hazai munkaerőpiacon a koronavírus: sok vidékinek ez lehet a jövő

HelloVidék: Korábban Pesten dolgoztál egy multiban?

Botka-Ilyés Szilvi: Igen, közel 8 évig voltam multis alkalmazott.

Milyen út vezetett odáig, hogy úgy döntöttél otthagyod a multit, és otthonról fogsz dolgozni virtuális asszisztensként?

Megszületett a két kisfiam. Ez két bátor döntést hozott az életembe. Az egyik, hogy elköltöztünk Budapestről az agglomerációba, hogy kertes házban élhessünk. A másik pedig, hogy saját vállalkozást indítsak. A mindennapos ingázás, illetve a 8 és fél órás munkaidő azt jelentette volna, hogy alig látom a gyermekeimet.

Mi volt a legnehezebb, mikor elkezdted a gyerekek mellett a szakmát?

Zsonglőrködni az időmmel. Amíg a kicsi napi kétszer aludt, szinte egymást váltották. Akkor még csak felkészültem, sokat olvastam a témában, csatlakoztam csoportokhoz, ahol sokat tanultam nálam tapasztaltabbaktól. Mikor már egyszerre aludtak legalább, belekezdtem. Nem volt egyszerű, óriási önfegyelemre, különböző időgazdálkodási módszerek bevezetésére volt szükségem. Azonban nagyon motivált, hogy tudtam, mi a célom, és milyen életem lehet, ha elérem.

Féltél-e attól, hogy vidékről, otthon dolgozva nehezebb lesz érvényesülni a piacon?

Ettől egyáltalán nem tartottam. A munkámat 100%-ban otthonról, online végzem. Gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy Budapesten, vidéken vagy bárhol a világban vagyok. Vannak ügyfeleim például USA-ból is, teljesen jól működünk együtt így is, hogy még soha nem találkoztunk.

A hazai viszonyokban a home office és a virtuális asszisztens szakma ifjúkorát éli még. Hogyan tudtál szembe menni az előítéleteknek?

A home office olyan szempontból nem jelentett nekem nagy kihívást, hogy már az előző munkahelyem is USA székhelyű volt, a közvetlen főnököm pedig Angliában volt. Gyakran dolgoztam már akkor is otthonról. Én imádok így dolgozni, az a típus vagyok, aki ha el van foglalva valamivel, akkor teljesen csak arra koncentrálok, belemerülök a munkámba. Engem kifejezetten zavar, ha ilyenkor zsizsegnek körülöttem. Nincs szükségem kontrollra sem, szeretem a felelősséget, hajtom magam, hogy időben készen legyen a feladat . Akik nem ilyenek, azoknak ezekkel a kihívásokkal számolniuk kell, amikor otthonról kezdenek dolgozni. Virtuális asszisztensként nem éreztem, hogy lennének előítéletek. Inkább azt, hogy még picit bizalmatlanabbak a vállalkozók, hogy egy ’idegenre’ bízzanak részfeladatokat. Szerencsére már egyre többen kommunikálnak nyíltan, egyre több a megbízható, hivatásszerűen működő virtuális asszisztens. Sőt, sokan már specializálódnak. A vállalkozók is egyre nyitottabbak.

Időközben, ha jól tudom továbbképezted magad, és Social Média szakember lettél. Itthon vagy külföldi ügyfelek keresnek meg jobban?

Igen, teljesen beleszerelmesedtem ebbe a területbe. Imádok értékes tartalmakat gyártani. Eleinte inkább a külföldi ügyfeleimnek készítettem posztokat angolul, azt hittem itthon nincs erre kereslet. Aztán persze hamar rájöttem, hogy bizony van. Sőt, sok vállalkozónak ez az a muszáj csinálni, de nem akarja terület. Rengeteg idő megy el vele, és ha nincs mögötte stratégia, akkor a vakvilágba posztolgatásnak nincs is eredménye.

Szerinted milyen változások várhatóak most a home office megítélésében a koronavírus kapcsán? Lehetővé válhat majd a vidéken élőknek a távmunka lehetősége?

Ez most egy olyan helyzet, hogy aki életben akarja tartani a vállalkozását, és biztonságban tudni a családját, annak cégvezetőként muszáj nyitnia erre a lehetőségre. A Virtuális Asszisztensek Magyarországon (VAM) el is indított egy kezdeményezést, illetve egy zárt Facebook csoportot, ahol együttesen kínálunk megoldást az erre az irányra nyitott vállalkozásoknak. Én is igyekszem minél több ingyenes tartalmat gyártani mind a Provima, mind a Vállalkozz anyu oldalaimon, hogy így is segíthessek az otthoni munkavégzés, illetve a tartalomgyártás témákban.

Fotó: Bódogh Gabriella

Címlapkép: Getty Images