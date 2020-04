Gyökeresen átalakul a nagybevásárlás? Megszólaltak a magyar áruházláncok

A koronavírus-járvány folyamatos terjedése és a védekezés jegyében hozott korlátozások jelentősen átalakították Magyarország mindennapjait. A hétköznapi dolgok az önkéntes otthoni karanténnal, az iskolák bezárásával, a home office lehetőséggel vagy éppen a rövidített munkaidőkkel, munkarenddel és nyitvatartásokkal teljesen átformálódtak, amihez mindenki igyekszik alkalmazkodni.

Nemcsak a saját életvitelünkben igényelt a jelenlegi helyzet változtatásokat, hanem a szolgáltatók, üzletek, vállalkozások területén is új módszereket, lehetőségeket hívott életre.

A kijárási korlátozás elrendelésével és a szociális távolságtartás szabályait figyelembe véve a lehetőségekhez mérten legtöbben próbálják minimalizálni a személyes kontaktust igénylő feladatokat és alternatív megoldásokat találni azokra az általában hétköznapinak számító cselekvésekre, amelyek miatt szükségessé válna elhagyni a veszélyhelyzetben nyugalmat jelentő otthont. Ilyen lehet például egy nagy bevásárlás vagy a másnapi ebéd hozzávalóinak beszerzése.

A korai időszakban pánikszerűen felhalmozott tartós élelmiszer, liszt és wc papír mennyisége is mostanra végessé válhat és, ahogy már mi is beszámoltunk róla a spájzolás egyáltalán nem jó módszer a bolti látogatások csökkentésére. Továbbra sincs okunk aggódni, hogy valamilyen termék végleg elfogy a boltok polcairól, csak a kínálat szűkülhet be időszakosan, hiszen az árufeltöltések folyamatát nagymértékben megnehezíti az eddigi ütemtől drasztikusan eltérő fogyasztási hullám. Mostanra talán elmondhatjuk, hogy csillapodott a mértéktelen vásárlás iránti kényszer és egyre többször láthatjuk a kosarakba a megszokott élelmiszer mennyiséget. Ami egyben azt is jelenti, hogy az embereknek bizonyos időközönként muszáj elhagyniuk az otthonukat vagy valamilyen megoldást találni arra, hogy beszerezzék a szükséges termékeket.

Az áruházak, boltok, kereskedelmi egységek látogatása alapvetően igen kockázatos lehetne. A járványhelyzet előtti időkre visszatekintve mindenki számára jólismert jelenség a munkaidő után, valamint péntekenként az üzletekben összegyűlő tömeg.

Az üzletek már a koronavírus megjelenésének korai szakaszában új higiéniai szabályokat vezettek be a vásárlók és a munkavállalók érdekében.

Az egységesen elrendelt kormánydöntés alapján az idősávokra bontott vásárlással, ami szerint a 65 év feletti korosztály meghatározott időintervallumon belül látogathatja az üzleteket törekedtek még tovább csökkenteni a fertőzés terjedésének kockázatát. Az áruházláncok, kisebb boltok a saját helyzetükhöz mérten az utóbbi hónapban az általános higiéniás szabályok és a kormány által hozott rendelkezések betartása mellett, sok esetben módosították, szigorították vagy kiegészítették az üzletük látogatására vonatkozó előírásokat.

A szakmai ajánlások szerint egészségünk megőrzése érdekében továbbra is érdemes minél ritkábban látogatni a boltokat és részletes bevásárló listát írva a lehető legrövidebb ideig tartózkodni az áruházakban. Különböző megoldások születtek az egészségünk támogatása érdekében: több önkormányzat indított kezdeményezést, hogy fiatal önkéntesek szállítsanak élelmiszert vagy vásároljanak be az időseknek, új kiszállítással foglalkozó cégek születtek a régiek pedig bővítették a szolgáltatásaikat.

A HelloVidék most utánajárt, hogy a vidéken is elérhető népszerű áruházláncok kínálnak-e valamilyen különleges online szolgáltatást erre az időszakra és hogy hogyan tették biztonságosabbá az üzleteket. Illetve megkérdeztük a sokak számára a házhoz érkező finomságok klasszikus szállítójának számító Family Frostot is, hogy milyen változásokat tapasztaltak a koronavírus hazai felbukkanása óta.

A megkérdezett áruházak mindegyikében a dolgozók kötelezően maszkot viselnek, valamint a kasszaszalagokat, bevásárlókocsikat, kosarakat és gyakran használt felületeket naponta/naponta többször vírusölő szerekkel fertőtlenítik. A kasszáknál a sorbanállás idején a megfelelő távolság betartását padlómatricákkal segítik.

Kérdésünkre a Tesco elmondta, hogy Budapesten már 2013-ban elindították a házhozszállítást. Mostanra Budapest, Szeged, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Debrecen, Pécs és Kecskemét régióival együtt országosan összesen már 129 településen vehető igénybe a Tesco Online Bevásárlás szolgáltatása, így már több mint 1,6 millió háztartás számára elérhető. Elárulták, hogy április 6-án a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva elindították az új Tesco Doboz szolgáltatást is, amelyet olyan magyar háztartásokba rendelhetünk, ahol még nem elérheto az online bevásárlás lehetősége. A dobozokat a Tesco állítja össze egységesen, alapvető élelmiszereket és háztartási termékeket tartalmaznak.

Ezzel vásárlóink akár a tőlük távol élő idősebb vagy bevásárlásban bármilyen okból akadályozott családtagoknak is könnyen be tudják szerezni a legalapvetőbb termékeket

-fogalmaztak.

Az áruházlánc a megnövekedett igényeknek megfelelően, a nagyobb rendelésszám kiszolgálása érdekében 200 új kollégát vett fel és április elejétől pedig az Ice Cube jéggyártó és -forgalmazó társaság is segíti a házhozszállítást autókkal és sofőrökkel.

A Spar online shop szolgáltatása jelenleg csak Budapesten és a 40 kilométeres körzetében érhető el, ám a koronavírus helyzetre reflektálva ők is törekedtek további segítő lehetőségek felkínálására, amellyel ezek a határok bővíthetőek. A Taxi Shopping névre hallgató újdonsággal a Spar és a Főtaxi Csoport összefogásával taxival hozzák házhoz a termékeket. Ebben az esetben, ha kifizettük bankkártyával a termékeket a Spar oldalán a személyes átvétel funkciót kell választanunk és ezt követően felhívni a Főtaxi Csoport telefonszámainak egyikét. A szállítási díjat, amely megegyezik a személytaxi-szolgáltatás hatósági díjaival (700 Ft+300 Ft/km) a sofőrnek kell érkezéskor kifizetni.

Cél, hogy segítsenek azoknak, akiknek a koronavírus okozta járványidőszakban a bevásárlás nehézséget okoz. Illetve fontos, hogy a taxis személyszolgáltatás utasforgalmában is tapasztalható visszaesés ellenére új üzleti lehetőségeket keressenek a munkahelyek megóvása és a társadalmi hasznosság érdekében.

Az Aldi, valamint a Lidl áruházak egyelőre nem kínálnak online vásárlási lehetőséget élelmiszerek esetében, ám válaszukban elmondták, hogy folyamatosan figyelik a vásárlói igényeket és a piaci folyamatokat, amelyekhez alkalmazkodnak. A járványhelyzethez kapcsolódóan elsősorban a higiéniai és biztonsági szabályok szigorításával támogatják, hogy mindenki hozzájusson a mindennapokhoz szükséges árucikkekhez a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül és emellett egészségét is megőrizhesse.

Az Auchan áruház a weboldalán található információk alapján Budapesten és vonzáskörzetében vállalja az élelmiszer típusú termékek kiszállítását. A járványhelyzetre való tekintettel az Auchan is készített tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket tartalmazó egységcsomagokat, amiket az ország egész területére kiszállítanak.

A házhoz érkező finomságok sárga óriása

A vidéki házhozszállításról sokaknak elsőre a jellegzetes dallam és a messziről is jól látható, feltűnő sárga autó jut eszébe. A Family Frost legtöbb embernek az utcán vásárolható jégkrémet, fagylaltot jelenti, ám egy pillantást vetve a kínálatra sokkal több termékkel találkozhatunk az autókban, sőt egy weboldalra is bukkanhatunk, ahol online rendelés leadására is lehetőségünk van. A HelloVidék kérdésére a cég elárulta a nosztalgia kedvelők és az idősebb korosztály legnagyobb örömére, hogy természetesen továbbra is elsősorban utcai értékesítést végeznek, de az elmúlt években sok energiát fordítottak arra is, hogy az online értékesítést megerősítsék, így a vásárlók már két lehetőség közül választhatnak.

Működésük az ország teljes területét lefedi, tehát a legkisebb községektől a nagyvárosokig, mindenhol jelen vannak.

Arról is kérdeztük a Family Frostot, hogy a vásárlói forgalommal kapcsolatban tapasztaltak-e valamilyen változást a veszélyhelyzet óta. Elmondták, hogy a járvány hatására érezhetően megemelkedett a kereslet a házhozszállítás iránt és azt is elárulták, hogy sok vásárló most tudta meg, hogy a Family Frost nemcsak jégkrémet, hanem zöldségeket, húsokat és süteményeket is árusít. Ezekre a termékekre pedig most különösen nagy a kereslet.

Az árusítás a régi és az új módoknak megfelelően is üzemel eddig nem látott forgalommal, de a Family Frost esetében is életbe léptek a magasfokú higiéniai szabályozások:

Természetesen nagyon szigorú biztonsági előírásokat léptettünk életbe: valamennyi eladó szájmaszkot, és gumikesztyűt valamint kéz és felületfertőtlenítőt kapott. Vevőinket külön figyelmeztető táblával kérjük a 2 méteres távolság tartására, valamint, hogy lehetőség szerint kártyás fizetést válasszanak.

Hozzáfűzték, hogy a járvány lecsengését követően természetesen fokozatosan visszatérnek a normál üzemmódba, azonban az óvatossági szabályokat maximálisan betartják.

Címlapkép: Getty Images

