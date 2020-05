Pusztít a gazdák nagy ellensége: megcsappanhat a gabona- és repcetermés

Tavaly decemberben kiváló állapotban voltak az őszi vetések, jelenleg viszont jelentős bokrosodási problémák jelentkeznek a csapadékhiány miatt. A repce alacsonyabb az átlagosnál, és kevesebb rajta az elágazás

- tette hozzá Petőházi Tamás.

Gáspár Ferenc, a NAK Bács-Kiskun megyei elnöke is terméscsökkenésre számít az aszály miatt a megyében. Az őszi kalászosok szárának mérete a kevés csapadék miatt arányaiban kisebb a tavalyihoz képest, az őszi káposztarepce fejlettsége is gyengébb a vártnál. Az általa képviselt területen jelenleg a tavaszi növények mellett gondoskodnak az őszi vetésű kultúrák védelméről is.

Pusztavámi Márton, a NAK Vas megyei elnöke szintén a komoly csapadékhiányt emelte ki, és hozzátette, hogy Vas megyében is a repce van a leggyengébb állapotban.

Rácz Imre, a NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke közölte, hogy több hónap csapadéka hiányzik a föld termő rétegéből, a májusi eső nem lesz képes a már kikelt növények, kalászosok fejlődését olyan mértékben segíteni, hogy az év jó eredményt hozzon.

A tavaszi vetésű gabonák különböző képet mutatnak. Több területen újravetésre, illetve későbbi vetésű növényre váltásra lesz szükség. A tavaszi árpának és a zabnak nem kedvezett a száraz tavasz, emellett egyes repcetáblákon megfigyelhető a március végi-áprilisi fagyok hatása

- tette hozzá.

