Elárulta titkát a magyar levendulakirály: így kaszálhatsz nagyot a gyógynövénnyel

Szerettünk volna, pontosabb képet kapni a termesztés menetéről, valamint megtudni, hogyan és milyen módszerrel termesztik a lila növényt a legjobb gazdaságokban. Éppen ezért a HelloVidék Gulyás Imrét, a HERBA HILL - Family Farm Tamási nevű gazdaság tulajdonosát kérdezte a témában.

HelloVidék: Tekinthetünk gazdasági növényként a levendulára Magyarországon?

Gulyás Imre: Igen léteznek olyan termelők, akik gazdasági növényként termesztik a levendulát bár itt elválik két fogalomra, kisüzemi és nagyüzemi termelésre. Nagyüzemi körülmények között kb. 10-15 ember termeszt az országban levendulát, kisüzemiben pedig egyre többen. Míg utóbbi inkább csak egy kereset kiegészítés egy másik munka mellett, a nagyüzemi már komolyabb bevételeket hozhat.

HelloVidék: Mire számítson, aki belefog a termesztésbe? Milyen feltételek szükségesek a termesztéséhez? Vannak erre vonatkozó jogszabályok? Milyen környezeti feltételeket kell megteremteni?

Gulyás Imre: Úgy gondolom elhivatottság mindenképpen szükséges a gyógynövény vonalon kezdőknek, főleg, aki levendulát szeretne termeszteni. A régi rendszerben kialakult fix felvásárlási csatornák sajnos a rendszerváltással megszűntek és ebben az ágazatban nem épültek vissza a mai napig sem. Mindenki magának próbálja megteremteni a lehetőségeket. Sajnos a levendula ebben az esetben még hátrányosabb helyzetben van, mint a többi gyógynövény. Különösebb jogszabályi feltételei nincsenek, ugyanolyan mezőgazdasági növényként van kezelve, mint bármi más. Környezeti feltételei viszont már vannak. A levendula egy mediterrán növény így ennek megfelelő környezetet kell teremteni. Ezek közül három nagyon fontos van: a meszes talaj, a megfelelő hő-összeg és a napsütötte órák száma. Tapasztalataim szerint Magyarországon a délebbi fekvésű területek ideálisak, de vannak lokálisan is jó termő közegek az ország különböző pontjain.

HelloVidék: Mennyire költséges a levendulatermesztés? Igényelhető rá valamilyen mezőgazdasági támogatás? Milyen pluszköltségek merülhetnek fel a termesztőknél: pl. gyomirtás, földmunkálás,növénygondozás,gépek stb?

Gulyás Imre: A levendula ugyanúgy, mint bármelyik másik szántóföldi növény költségekkel jár. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy elválik a kis- és nagyüzemi termelés, hiszen mindegyiknek más a piaca így mindegyik más költségeket bír el. A kisüzemiben elfér több élőmunka ráfordítás, ez majd a végtermékbe beépül, a nagyüzeminél inkább már gépesítéssel kell csökkenteni a költségeket és persze a nagyobb felületen történő termesztéssel. Külön a levendulára nincs kiegészítő támogatás, ugyan az a területalapú támogatás vehető föl, mint a kukoricára vagy búzára. A plusz költségek ott merülnek föl, hogy teljesen specifikus gépsorokra kell beruházni, mint egy szántóföldi vagy ültetvény kultúránál. Mivel kémiai gyomirtásra nincs lehetőség így csak a gépi megoldás marad. Erre vannak már elképesztően ügyes megoldások viszont minél precízebb egy gép annál drágább. Ugyan ez vonatkozik a betakarítógépekre is. Ami még költséges beruházás az elején a palánták telepítése, ugyanúgy, mint egy ültetvénynél, de mivel minimum 15 évre számolunk így hosszútávon ez is eloszlik. A palánta előállításban rengeteget kísérleteztünk, így komoly tapasztalatra tettünk szert. Magunknak állítjuk elő a jövőbeni telepítésekhez is, de nagy számban eladásra is termelünk.

HelloVidék: Mekkora területen érdemes vele foglalkozni, hogy elfogadható bevételünk legyen? Mekkora bevételt lehet vele elérni és ez mitől függ? Az ültetéstől számítva mennyi idő után számíthatunk egyáltalán bevételre?

Gulyás Imre: Nehéz azt megmondani, hogy mekkora terület kell egy jövedelmező levendula ültetvényhez ez nagyon relatív kinek mi az elfogadható bevétel. Viszont én úgy gondolom, hogy, aki komolyan bele akar vágni az 5 hektár alatt ne kezdje el. A levendula termőre fordulása 3.-4. évre éri el a maximumot, onnantól tekinthetjük 100 százalékosnak. A bevétel nagyon széles skálán tud mozogni és számtalan dologtól függhet. Sajnos az időjárás mellett leginkább a piaci instabilitás, a komoly szövetkezeti-értékesítési csatorna hiánya adja az ingadozás okát. Viszont úgy gondolom, van relevanciája és mindenképpen magasabb profitot lehet elérni vele, mint egy szántóföldi kultúrával, kukoricával vagy búzával.

HelloVidék: Hogy zajlik a növény eladása? Csak szüreti úton értékesítenek vagy a piacokon is jelen vannak? Milyen termékeket készítenek és ezek milyen árakon mozognak?

Gulyás Imre: Levendulát jelenleg Magyarországon csak félkész vagy késztermékként lehet eladni, bár mi szeretnénk ezen változtatni és a jövőben akár a learatott zöldtömeget is felvásárolni. Általában levendulaolaj, szárított virág és vetőmag irányok a leggyakoribbak. Árak tekintetében ezek a felhasználástól és persze a kereslettől függően széles skálán mozoghatnak pl egy levendulaolaj a 20 ezer Ft-tól a 3-400 ezer Ft-ig bármi lehet. Piacokon mi nem jelenünk meg egyszerűen azért, mert mi nagyüzemi termesztéssel foglalkozunk és az előállított félkész terméket értékesítjük nagyipari felhasználóknak.

HelloVidék: Hogyan kapcsolható össze a levendulatermesztés és a turizmus? Fontos a brandépítés egy levendulafarm esetében is? Érdemes a külföldi piacot is célozni?

Gulyás Imre: Úgy gondolom az elmúlt évek során egyre nagyobb a kereslet a ,,levendulás turizmusra, ez abból is látszik, hogy gombaszerűen megszaporodtak a szedd-magad levendulások. Viszont ezeknek évről évre újat kell mutatni, fejlődni kell hiszen szoros a piaci helyzet ebben a szektorban. Itt fontos a brandépítés. Nálunk ez inkább csak reklámcélt szolgál, viszont szívesen megmutatjuk annak, aki eljön a piknikünkre, hogy milyen tényleg egy nagy táblában (5 ha) sétálgatni. Külföldi piacot szerintem kezdőként felesleges célozni a turizmus és levendula kapcsolatában, ebben Tihany jár az élen és neki is hosszú évek kellettek egy ilyen brand kiépítéséhez.

HelloVidék: Hogyan látja termesztőként a jövőt?

Gulyás Imre: Szeretném elérni, hogy a Magyarországon előállított kozmetika- és gyógyszeripari termékek (amiben levendula olajat használnak) 100 százalékban Magyarországon termelt levendulából készüljenek.

Idén is nagy siker volt a „Szedd Magad” levendulaakció Tihanyban Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság „Szedd Magad” levendulaakciója Tihanyban. A 3 héten át tartó program idén is sok látogatót vonzott: több mint húszezren éltek a levendulaszedés lehetőségével.



Bár a „Szedd Magad” akció lezárult, az igazgatóság a következő két hétben is folytatja a levendula aratását a kezelésében lévő ültetvényeken, a Tihanyi-félszigeten. Ezután veszi kezdetét a lepárlás, majd a folyamat végén elkészül a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védjegyes terméke: a Tihanyi Levendula Lelke olaj és a levendula harmatvíz. A kizárólag helyi alapanyagból készült termékek rendkívül népszerűek a nemzeti park látogatói körében.

Címlapkép: Getty Images

