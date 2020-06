Óriási biznisz a levendula: ezért érdemes belevágni egy ültetvény telepítésébe

Bár az első levendulaültetvényeket már az 1920-as években betelepítették Magyarországon, még sohasem volt annyira népszerű, mint napjainkban. Anno korának neves gyógynövényszakértője, egy bizonyos Bittera Gyula hozatta egyenesen Franciaországból a szaporítóanyagot. A levendula eddig az időpontig csak a középkori kolostorkertekből volt ismert az országban. Ebből is jól látszik, hogy eredetileg a mediterrán flórához tartozott, ám ma már télálló növény. Nézzük meg néhány gazdasági előnyét:

alacsony bokrokat nevel, amelyek csak kevés kezelést és rendszeres nyírást igényelnek,

gondozás hatására a bokrok akár 20-25 évig is élnek,

minden nyáron újra és újra virágoznak,

nincs különösebb talajigénye (szereti a meszes, agyagos, tápanyagokban szegény földet),

szárazságtűrő,

évről-évre megújul és jelentős mennyiségű virágot hoz,

finom illatú gyógy-, fűszer- és dísznövény.

Ha megkérdeznénk, hogy mi a közös Provence-ban és Tihanyban, akkor szinte azonnal mindenkinek ez a növény jutna eszébe. Nem véletlen, hiszen a Balaton-felvidéki település neve már évtizedek óta összefonódott a legfinomabb és a legértékesebb aromájú virágokkal. A tihanyi öreglevendulás bokrai már több mint 80 évesek, ahol a kifejlett növény magassága virággal együtt szinte eléri az egy métert.

Szinte minden megyében megtalálható

A világban a levendula összesen 39 faja ismert, de a mi éghajlatunkon csak a francia és az angol terjedt el. Szaporítani lehet magról és dugványozással is, de több év alatt gyönyörű levendulabokrok fejlődhetnek ki akár egyetlen magról is. Egy egész levendulás létrehozása tehát néhány évig tart, viszont cserébe más növényekhez képest, viszonylag kevés befektetett időt, energiát és pénzt igényel. Az elmúlt években országszerte elterjedt, ma már szinte a vidék minden megyéjében található legalább egy levendulás, ahol pont ilyenkor, június közepén-végén hirdetnek meg szedd magad akciókat.

A teljesség igénye nélkül mutatunk néhány ilyen levendulást:

Tihanyi Levendulás

Pannonhalmi Levendulás

Kőröshegyi Levendulás

Bocz Családi Gazdaság – Pellérd

Gárdonyi Levendula Kézműves Műhely

Levendula Kert – Zalaegerszeg

Szecsői Levendulás – Tápiószekcső

Győrsági Levendulás

Kemenessömjéni Levendulafarm

Magyar Provance – Monoszló

Létai Levendulás – Létavértes

Dörgicsei Levendárium

Levendula Birtok – Lesencistvánd

Nyergesújfalui Levendulás

Sóskúti Levendulás

Pilisborosjenői Levendulás

Drávamenti Levendulás – Barcs

Sokoldalúan használják fel Baranyában

Még 2013-ban kezdtünk házi szörpök készítésével foglalkozni és igen nagy kereslet mutatkozott a levendula ízű szörpre. Ekkor határoztuk el, hogy a jövőben erre mindenképp nagyobb figyelmet fordítunk. A levendulapalánták ültetését 2016-ban kezdtük meg, és minden évben bővítjük ezt a területet, mára hatszáznál is több levendulabokrunk van, melynek nagy részét saját palántáról neveltük. A levendula csodálatos növény, rendkívül ellenálló, gyorsan nő: a kezdetben 10cm-es palánták mára 1mx1m-esre növekedtek. Gyönyörű a színe, a fotósok is nagyon kedvelik, csodás az illata, isteniek a belőle készített ételek, sütemények, italok. Szép a szemnek, a léleknek, csoda, ha valaki nem kedveli, ezért is ilyen népszerű. Felhasználása sokoldalú: szedhetjük csokorba, lemorzsolva illatpárnába tehetjük, a virágból készült olaj és aromavíz fertőtlenítő hatású, használjuk arc- és testápolásra, a levegő illatosítására

– mondta el a HelloVidék kérdésére Boczné Lakatos Vanda, a Pellérden található, Bocz Családi Gazdaság egyik vezetője.

A baranyai településen azonban nemcsak a levenduláról szól minden: a hatalmas kertben rengeteg a gyümölcs, szőlő és a zöldség, emellett pedig vendégasztal szolgáltatás nyújtásával is foglalkoznak, ahol a saját alapanyagok kapják a hangsúlyt.

A koronavírus miatti korlátozások szerencsére nem sokban érintik gazdaságukat, mert őstermelőként lehetőségünk volt arra, hogy a kijárási korlátozások alatt is dolgozzunk. Mivel egy kis gazdaság vagyunk, ezért a vásárlóink és a látogatóink száma inkább nőtt, mint csökkent. Hála istennek sokan felismerték, hogy a helyi gazdaságoknak, vállalkozásoknak kulcsszerepe lehet ebben a mostani helyzetben, kifejezetten bizalommal fordulnak hozzánk. Természetesen minden megteszünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a fertőzésveszélyt, fertőtlenítünk, de mivel nagy térben, főleg a szabadban dolgozunk, a megfelelő távolság betartása is könnyebb. Az is szerencse, hogy a levendula virágzását a korlátozások lazítása megelőzte

– tette hozzá Bocz Csaba, a családi vállalkozás másik vezetője.

Az egyediségben hisznek Gárdonyban

Hasonlóan vélekednek a levendula sokoldalú gazdasági értékéről a Gárdonyi Levendula Kézműves Műhelyben is, ahol a levendulás alapításának ötlete egy folyamatként épült fel.

Először csak szép kertet akartunk, aztán úgy gondoltuk, hogy ezt megoszthatjuk másokkal is; a levendula felhasználási alternatívái pedig hozták magukkal a termékek kifejlesztését. Kezdetben még nem is sejtettük, hogy mennyi kihívás vár ránk, de szerencsére minden évben jöttek az új ötletek és így folyamatosan építettük fel a vállalkozást. Az alapötlet egyértelműen a kézműves termékek fontossága, az újrahasznosítás és a zöld életmód népszerűsítése volt. Ezek négy éve még nem voltak annyira „divatosak”, mint manapság, de mi valami mást akartunk csinálni, nem tömegcikkeket

– mesélte portálunknak Nyiri Zsuzsanna, a gárdonyi levendulás tulajdonosa, aki szerint azért lett ennyire erős a levendula piaca, mert sokan látnak benne fantáziát, miközben az egyre populárisabb természetes gyógymódok és a kozmetikumok fontos elemét is pont ez a növény jelenti.

A gárdonyi levendulásban úgy döntöttek, hogy nem fogadnak tömegeket és nem gondolkodnak viszonteladásban, hanem inkább megőrzik a családias, vidékies jelleget és a látogatók számát is ennek megfelelően ütemezik. Hisznek a személyes kapcsolattartásban, de az egyedi, helyi termékek erejében is.

Csak egy viszonylag kis területen gazdálkodunk: 1 500 négyzetméteren és 600 tő levendulával, de helyben kapcsolódik hozzánk két másik terület is, amelyekkel összedolgozunk. A koronavírus alatt eleinte megállt az élet, de két hét után újra elindult: az online rendszer jól működött, a vásárlók meg tudták rendelni a termékeket, majd a helyiek ezután eljöttek és a kapuban átvehették a csomagot. Nem zártunk be, mert ha leáll egy induló vállalkozás, sokkal nagyobb energia újra beültetni a köztudatba. Sőt, inkább még jobban dolgoztunk rajta, hogy jobban lássanak minket. Azt hittem, idén szüret sem lehet majd, de végül mégis összejön: megszerveztük és reményeim szerint jobb lesz, mint valaha. Nálunk a vidéki, családi légkör kap hangsúlyt. És bár a levendula piaca egyre erősebb és nehéz már érvényesülni, mert sokan belevágtak, de mi hiszünk az egyediségben

– magyarázta Nyiri Zsuzsanna.

A Balaton egyik legszebb panorámájával társul Kőröshegyen

Néhány éve ugrott meg a népszerűsége a Balaton déli partjának egyik legszebb panorámájával büszkélkedő Kőröshegyi Levendulásnak, amit még 2012-ben alapított meg Szabó Lajos, ahol több hektáron termeszti a sötétlila, Tihanyban is őshonos levendulafajtát, illetve a világosabb színű, mai francia fajtákat. A levendulagazdaság ötlete egy évvel korábban fogalmazódott meg benne, amikor budapesti vállalkozóként inkább a vidék csendjét és nyugalmát választotta.

Már akkor is rengeteg lehetőséget láttunk a levendulában, mert tudtam, hogy a tervezésben és értékesítésben jártas szakemberként legalább ötven, kapcsolódó terméket azonnal meg tudok tervezni és eladásra kínálni. Nagyon fontosnak tartottam, hogy az első bokrok tihanyi szaporításúak legyenek, hiszen jól ellenálló fajta és gyönyörű. Akkoriban még csak egy-két levendulást telepítettünk és vártuk az eredményeket: három évig csak családi szüretet tartottunk barátokkal. Az áttörést a 2015-ös év hozta, amikor egy országos médium meglátogatott minket és felismerte az ebben rejlő potenciált. Úgy döntöttünk, hogy kimondottan a turizmusra és a látványgazdaságra építünk; kézzel aratunk és gyomlálunk, nem használunk gépeket. Tudtuk, hogy a gazdasági oldal csak akkor fog működni, ha szorosan összekapcsoljuk a turisztikai vonzerővel és ennek megfelelően fejlődtünk és fejlődünk a mai napig. A működésünk másik, nagyon fontos alapeleme, hogy mindent mi magunk készítünk. Ez úgymond a szerelmünk, hiszen látjuk, hogy valami igazán jót és szépet adunk az embereknek a levendulással

– beszélt a kezdetekről és a gazdaság fejlődési ívéről a HelloVidéknek Szabó Lajos, a Kőröshegyi Levendulás tulajdonosa. A levendula előnyös hatásait most nem soroljuk, hiszen főként ilyenkor, a nyár eleji virágzási szakaszában árasztják el a világhálót az ezzel kapcsolatos cikkek, írások és értekezések.

