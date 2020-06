Rengeteget spórolnak az élelmes magyarok: ezt az öt csodanövényt otthonukban is termeszthetik

Korábban írtunk róla, hogy a külföldön is rendkívül keresettnek számító hazai kamilla betakarítása nem rég fejeződött be, ám a Magyarországon jellemzően az Alföld és a Tiszántúl területéről 200-500 tonna közötti mennyiségben begyűjtött nyers kamillavirágon kívül, rengeteg gyógynövény pompázik a hazai tájakon a tavaszi, nyári időszakban. Magyarországon számos gyógynövény terem, amiknek nagyon is kedvez a Kárpát-medence fekvése, éghajlata.

A gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki. 2019-es adat szerint Magyarországon 100-120 rendszeresen használt gyógynövényfaj van, az aktív hatóanyagot tartalmazó részek több ezer tonnát tesznek ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint.

A nyár egyik klasszikusának, a levendulának a napokban kezdődik a szezonja, amely egészen augusztusig is eltarthat. Számos kereskedelmi felhasználási módja van és mivel a rendkívül jövedelmezőnek számító növény a gyümölcsösökhöz, hatalmas zöldség termő területekhez képest, kis helyen és viszonylag könnyen termeszthető, ezért kiemelkedően népszerű és jó választás lehet azoknak is, akik egy jó áron eladható növény termesztésébe fognának.

Az otthoni hobbi kertekben is nagy népszerűségnek örvendenek a gyógynövények és a fűszernövények, ami nem véletlen, mivel a könnyen termeszthető növények közül jó pár, akár évekig is dísze lehet kertünknek.

A drága "Szedd magad!" akciók helyett többek között a levendulát is egyszerűen termeszthetjük otthonunkban.

A most igazán divatosnak számító, egyszerűen kialakítható gyógynövényekből álló konyhakerteknek köszönhetően felturbózhatjuk ételeinket, ízesített limonádékat, teákat és koktélokat készíthetünk vagy egyszerűen élvezhetjük a finom illatokat és a pompás látványt. A gyógynövények kiválóan mutatnak a tavaszi, nyári virágok között is és van amelyik hetente virágzással hálálja meg a gondoskodást. Az enyhe időjárásnak köszönhetően akár még az első fagyok idején is szüretelhetjük a frissen zöldellő növényeket.

Termesztésüket tekintve több megoldás közül is választhatunk: vethetünk magokat, de vásárolhatunk palántát is. A legtöbb gyógynövény sok napsütést igényel és folyamatos öntözést, különösen a forró nyári hónapokban. A Country Living listája alapján a HelloVidék összegyűjtött 5 évelő gyógynövényt, amelyet könnyedén termeszthetünk otthon és egy kis odafigyeléssel egészen biztosan hosszú ideig hasznos éke lehet konyhakertünknek.

1. Kakukkfű

Lassan terjeszkedő évelő, amely 10-12 cím-es talajtakarót is képezhet, ha a földbe ültetjük. Szárai fások és kemények, levelei szürkészöldek, kicsik és ovális alakúak. Halványlila virágai kis fürtökben jelennek meg. A kerti kakukkfüvet ültethetjük magvetéssel is, de egyszerűbb, ha előnevelt palántát vásárolunk. Ehhez készítsük elő az ágyást, gyomtalanítsunk és május végén vagy nyár elején alapos beöntözés mellett helyezzük el a palántákat kettesével ültetve körülbelül huszonöt centiméteres tőtávolságra. A kakukkfüvet balkonon is termeszthetjük, cserepes növényként.

2. Oregánó

Az oregánó, más néven szurokfű egy közepesen magas évelő növény, melynek szára gazdagon elágazik, így talajtakarónak is kiválóan alkalmas a többi növény között. Leginkább a meszes talajokon fejlődik jól, viszont túl sok gondozást nem igényel. Ültethetjük tűző napra is, mivel fény és melegkedvelő és vízigénye sem magas. Öntözésre akkor van szüksége, ha már tényleg nagy a hőség és a szárazság.

3. Citromfű

A citromfű évelő lágyszárú növény, töveinek akár hét, nyolc év is lehet az élettartama. Nagy fényigényű fűszernövény, még a félárnyékos hely sem megfelelő számára, a kert legnaposabb részére érdemes ültetni, de könnyen tartható napos erkélyen is. A citromfű nem nagy igényű növény, bármilyen típusú földben jól fejlődik, de az ideális közege a humuszos tápanyagban dús talaj. Telepítése előtt célszerű az ágyást átforgatni, gyommentesíteni és friss szerves trágyával gazdagítani számára a földet.

4. Borsmenta

Jellegzetes illatáról könnyű felismerni, levelei rövid nyelű, fűrészes szélű, a levél csúcsa hegyes. A borsmenta fűszer- és gyógynövény, melyet nem nehéz termeszteni. A laza mélyrétegű, közepesen kötött talaj felel meg legjobban számára.

5. Levendula

A levendula nem igényel sok gondozást, szárazságtűrse és szívóssága közismert. Azonban termesztéséhez két tényező elengedhetetlen: a teles napfény és a jó vízelvezetésű talaj. Fényigényes, a fény a virágképződést, az illóolaj-tartalmat és annak észter-tartalmát befolyásolja. Fűszer- és gyógynövényként folyamatosan szüretelhető és szárítható.

