Hatalmas károkat okozott a fagy gyümölcsösökben: oda lehet a termés?

Szerdán felmérést végeztünk a megyében a legfontosabb helyeken. Azt tapasztaltuk, hogy sehol sem volt akkora fagy, mint azt a meteorológia előrevetítette. Mínusz két, mínusz három fokig hűlt le a levegő

- számolt be róla Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

A gyümölcsösökben a legnagyobb kárt a kajszi- és az őszibarack szenvedte el. A cseresznyének és a meggynek körülbelül húsz-negyven százaléka károsodott. Az almásokban, körtésekben viszont nem esett kár

- tette hozzá az elnök.

Ahogy a portál írja, a gazdák megyeszerte védekeztek szalmabála-füstöléssel, ennek ellenére bizonyos mértékű kárral számolni kell.

A cseresznye és a meggy még tudja korrigálni a most elszenvedett fagykárt, viszont nagyon fontos, hogy a továbbiakban a gazdák nagy hangsúlyt helyezzenek a gombakártevők, elsősorban a moníliafélék elleni védekezésre. A későbbiekben pedig lombtrágyázni kell a megfelelő mennyiségű tápanyag biztosítása érdekében, hogy a gyümölcsfa a fagy hatásait ellensúlyozni tudja

- emelte ki Hubai Imre Csaba.

A későbbiekben is lehet még kedvezőtlen időre számítani, májusban jönnek a fagyosszentek – Szervác, Pongrác, Bonifác –, erre még jobban fel kell készülniük a gazdáknak. Ha akkor sem lesz hidegebb mínusz két-három foknál, akkor nem kell jelentősebb fagykárral számolni. Ha viszont három-négy méter magasban is fagyni fog, akkor elkerülhetetlen a terméskiesés. Vannak persze fagyzugos helyek a megyében, ott most a napokban is mérhettek hidegebbeket

- tette hozzá.

