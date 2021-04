Tavaszi szuperzöldség: egészséges, változatos, és otthon is termeszthetjük

A héten megjelenik a hazai piacokon a tavasz egyik szuperérelmiszere, a spárga. A magyar spárga kiváló minőségű, és bár egyre inkább kedvelt növény itthon is, egyelőre nem uralja a piacok és áruházak polcait, főleg külföldre szállítjuk a megtermelt mennyiséget: Németországba, Ausztriába, Svájcba, illetve a skandináv országokba.

Hazánkban – bár folyamatosan emelkedett az elmúlt években, de még mindig – alacsony mértékű a spárgafogyasztás: mintegy negyed kilogramm/fő, aminek 60-70%-a zöld, 30-40%-a fehér spárga. Az EU-ban Németországban a legnagyobb az egy főre jutó spárgafogyasztás, 1,7 kilogramm évente.

Ehhez az alacsony fogyasztási kedvez az is hozzájárul, hogy elég borsos áron kapható a növény itthon, bár az idei piaci körkép a többi zöldségről sem rózsás árakat fest az országban. A spárgaszezon általában április elejétől június elejéig, közepéig tart.

A spárga tele van rostokkal, vitaminokkal, kevés a kalóriaértéke, valamint könnyű elkészíteni. Fogyókúrához, méregtelenítéshez, hajunk, bőrünk és körmünk szépségének, egészségének megőrzéséhez is hatékonyan hozzájárul. Kifejezetten gazdag A-, C-, E-, K-, és B-vitaminokban, folsavban, kalciumban, foszforban, vasban, nátriumban, illetve káliumban. A jól emészthető rostok segítik a bélműködést és az emésztést is.

Aki nem mondana le a borsos ára ellenére sem erről a királyi zöldségről, és van elég kitartasása, vállalkozószelleme hozzá, otthon, a kiskertben is belevághat a termesztésébe

Az üzletek kínálatában a halványított spárgával és a zöld spárgával találkozhatunk leggyakrabban. Ismert még a lila spárga is, ez lényegében azonos a fehér spárgával, de a nappali fény hatására a hegye fokozatosan lilává válik, és kissé aromásabb ízű.

Így termeszd a kiskertben

Egy négytagú család számára 10 tő spárga fedezi az éves mennyiséget, vagy két zacskó spárgamag.

A spárgát jellemzően szabadföldbe vetjük kora tavasszal, legkésőbb áprilisban, ha van lehetőségünk öntözni. magjai lassan csíráznak, ugyanakkor hidegtűrők. A spárga fényigényes növény, ezért napos helyet válasszunk számára a kertben, és számoljunk a helyigényével is. Talajok közül a laza szerkezetű, homokos, tápanyagban gazdag talajokat kedveli leginkább. Javítsuk fel komposzttal vagy istállótrágyával a vetés előtt.

A spárga átlagos vízigényű növény, rendszeres, mérsékelt öntözés mellett bőségesen terem, nyári, száraz és forró időszakokban viszont öntözzük. A vetés mélysége kötött talajon 2-3 cm, laza szerkezetűn 4-5 cm legyen. A halványított spárga bakhátat igényel és 150 cm-es sortávolságot, a zöld spárga termesztéséhez nincs szükség bakhátra, de a sortávolság ebben az esetben is legalább 120 cm legyen.

Amikor a hajtások elérik a 15–20 cm-es hosszúságot, a vegetációs időszak alatt 3–4 alkalommal megkapáljuk. Nagy szárazság idején, Június közepétől augusztus végéig az utóbbi években rendszeres öntözni kell.

Időnként növényvédelmi feladatokkal is számolhatunk, a kártevők közül a spárgalégy és a spárgabogarak, míg betegségek közül a gombabetegségek támadhatják meg időnként.

Május végére a magoncok elérik azt a fejlettséget, hogy kiegyelhetjük őket. A zöld spárga esetében 20-30 cm, a fehér spárgánál 30-40 cm az ideális tőtávolság. Neveljük a spárgát a korábban írtak szerint, két év nevelés után, a harmadik év márciusában, húzzunk bakhátat a halványított spárga köré.

Ültetésre szánt gyöktörzsek előneveléséhez, kicsi, laza szerkezetű földdel megtöltött cserepekbe vetjük el a magokat tavasszal. Ha elérik a fiatal növények a 3-4 ujjnyi magasságot, nagyobb cserépbe ültetjük őket, és ebben folytatjuk a nevelésüket. Az így előnevelt gyöktörzseket a következő év májusában ültetjük el a kertben, 10-15 cm-el a föld alá, a rügyes oldalukkal felfelé. A tőtávolság ilyenkor is 35-40 cm legyen. Gondozzuk tovább a kiültetett növényeket, télen takarjuk trágyatakaróval vagy komposzttal őket.

De ha mégis a vásárlás mellett döntünk inkább, akkor is érdemes a szezonjában időnként beiktatni hetente egy-két csomaggal az étrendünkbe. 500 grammonkénti csomagára 800-1500 ft között változhat, attól függ, áruházláncban vagy termelőtől vesszük-e.

Spárgakrémleves egyszerűen

50 dkg fehér spárga

5 dkg vaj vagy margarin

1 közepes fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 evőkanál finomliszt

7 dl zöldség alaplé vagy 1 db zöldségleveskocka

fél csokor friss petrezselyemzöld

2 dl főzőtejszín

só, fehér bors, szerecsendió ízlés szerint

5 dkg reszelt sajt vagy egyéb levesbetét

A spárgákat (fejnél úgy 5 cm-t kihagyva) vékonyan megpucoljuk, 3-4 cm-es darabokra vágjuk, átöblítjük.

A kétféle hagymát megpucoljuk, a vöröshagymát apróra felkockázzuk. Egy edényben a vajon vagy margarinon üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk feldarabolt fokhagymát, kevergetve pároljuk tovább, majd hozzáadjuk a lisztet, kicsit megpirítjuk.

Beleöntjük apránként a vizet, folyamatosan kevergetve, hogy ne csomósodjon be. Beletesszük a zöldségleves kockákat - ha zöldséglevesből készítjük, a 7 dl alaplevet értelemszerűen - , a spárgát, majd 20-30 perc alatt puhára főzzük az egészet.

Ha megfőtt, átturmixoljuk, ha kicsit fás volt már a zöldség, tésztaszűrőn szűrjük át.

Öntsük hozzá a tejszínt, tegyük bele a felaprított petrezselyemzöldet, és főzzük össze az egészet egy-két perc alatt, végül ízetsük sóval, fehérborssal és szerecsendióval.

Tálaláskor reszelt sajttal, pirított baconnel vagy zsemlekockákkal is megszórhatjuk kedvünkre.

