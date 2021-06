Befellegzett az irodai munkáknak? A HR-esek szerint erre készülhet a legtöbb dolgozó

Ennek ellenére, mindenki azt osztotta meg a konferencián is, és Portfólión olvasható cikkekben is, hogy mit csinál az ő cége, vagy miket kellett a HR-nek vagy vezetőnek eldöntenie. Azért furcsa ez, mert most nem részletkérdéseket kell megoldani, nem lehatárolt technikai döntésekről van szó, amire van minta, hanem egy új hibrid működési rendszer kialakításáról, ami az adott cég hatékonyságát és biztonságát erősíti. Fontos, hogy a gondolkodást az üzleti és szakmai racionalitás vezesse, de mivel életmódok, emberi viszonyok és kommunikációs és együttműködési rendszerek is változnak, nem lehet az emberi tényezőket sem figyelmen kívül hagyni. Ez komoly, összetett kihívás.Ennek ellenére egyetlen hozzászólást sem hallottam arról, hogy hogyan lehet egy ilyen összetett helyzetben mérlegelni és jó döntéseket hozni? A nyilatkozók is kiemelték, hogy nincs recept, az adott környezetre kell kitalálni a megoldásokat. A szokásos módszer, amely az új helyzet kockázatait elemzi és vezetői döntésekkel menedzseli kockázatokat, szintén sok sebből vérzik ebben a helyzetben. Egyik veszélye, hogy elaprózott javítgatás, foltozgatás indul - írja a Pénzcentrum.

Másik veszély, hogy a vezetői döntésektől, nem kerülnek okvetlenül helyükre azok fontos részletek, amelyek a hatékony munkafolyamatokat biztosítják. Ezzel a már kialakult stressz és konfliktusok mellé új feszültségeket gerjeszthetnek, amiket kezelni kell ahhoz, hogy bízhassunk benne, hogy a munkatársak átállnak. Hosszú folyamat indul. Amikor az ellenállás csökken, el kell kezdeni képezni a csapatot, hogy hatékonyan szolgálják az új rendszert.

A kérdés, hogy lehet-e ezt egyszerűbben és biztonságosabban. Milyen folyamat biztosíthatja, hogy a cég mielőbb olyan új munkafolyamatokra álljon át, amelyekkel még jobban tud működni? Az elmúlt évtizedek vezetési és változásmenedzsment módszereinek egyik fontos tapasztalata, hogy ilyen komplex átalakítások esetén nem hatékony, ha néhány vezető és/vagy szakértő próbálja kitalálni az új működést és belekényszeríteni a munkatársakat.

Amennyiben azonban - elengedve a hagyományos irányítás kényszerét - létre tudunk hozni egy olyan strukturált belső párbeszéd- és munkafolyamatot, amelyben az érdekelt szereplők összedolgoznak, ők meg tudják alkotni azokat a megoldásokat, amelyek előtte senkinek sem jutottak eszébe.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images