Jelentős pénzt kaphatnak idén ezek a családok: érdemes résen lenni

A magyarországi GDP 2021 második negyedévében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyers adatai szerint 17,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és 2,7 százalékkal az előző negyedévit. A növekedés nagyobb volt a vártnál: a VG elemzői konszenzusa korábban a 2020 második negyedéves értékhez hasonlítva 17, az idei első negyedéveshez képest pedig átlagosan 2 százalékos bővülést jósolt, írja a Világgazdaság.

Még inkább figyelemre méltó, hogy a GDP 2,2 százalékkal több volt a 2019. második negyedévinél, vagyis a magyar gazdaság teljesítménye meghaladta a járvány előtti szintet. A remek GDP-adatok láttán az elemzők is jóval bizakodóbbak, és az idei évre már többen is úgy vélik, hogy az éves idei növekedés is magasabb lehet az eddig becsültnél, és meghaladhatja a 7, de kedvező esetben akár a 8 százalékot is.

Ez esetben pedig életbe léphetne az a kedvezmény, amelyet még korábban jelentett be a kormány, azaz 5,5 százalékos GDP-növekedés esetén jövő év elején a kormány visszaadja a gyermeket nevelő családoknak az idén befizetett jövedelemadót.

Elképzelhető, hogy ha már az év végén látszik, hogy meglesz az 5,5 százalékos növekedés (a mostani adatok alapján biztosra vehető), és a költségvetésben is van mozgástér, akkor a kifizetést előrehozzák erre az évre

– erősítette meg a VG-nek Regős Gábor. A háztartások egy része a pénzt várhatóan félreteszi, a másik részét pedig fogyasztásra költi. Itt vélhetően kevésbé a napi vásárlások jönnek majd szóba, inkább például a lakáshoz kapcsolódó kiadások, műszaki cikkek beszerzése vagy nyaralás. Makrogazdasági szempontból tehát az intézkedés a fogyasztást serkenti, ami részben a hazai GDP-t, részben az importot növeli.

Címlapkép: Getty Images