Horror áron veszik ezeket a házakat: mi a titka a "kádárkockáknak"?

Jelenleg nagyjából 800 ezer "klasszikus" Kádár-kocka lehet még Magyarországon, egy korábbi felmérés szerint a válaszadók 23 százaléka lakik jelenleg is kockaházban, és 49 százalék lakott valaha itt, de a lakosság 98 százalékának van valamilyen élménye a háztípussal. Sőt, mint kiderült, rengetegen költöznének ilyen kockaházba: a BMI Bramac reprezentatív felmérése szerint csak a modern, földszintes házak keresettebbek a vásárlók körében a Kádár-kockáknál.

De mi a vonzereje ezeknek az ingatlanoknak, és mennyiért lehet hozzájutni egy normál állapotú kockaházhoz? A Pénzcentrum ingatlanpiaci szakértőkkel járta körbe a Kádár-kockák piacát.

A legtöbb alsó hangon 40 éves

Az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régiós tapasztalatai alapján ezek az épületek koruknak megfelelő állapotúak. Jellemzően szerkezetileg jó állapotúak, műszaki fejlesztést, felújítást, átalakítást igényelnek, műszaki állapotuk elavult, korszerűtlen. Tetőszerkezetük fa elemei rendben vannak, a héjazat sok esetben cserére szorul. Az északnyugat-magyarországi régiós tapasztalatai alapján nagyon vegyes a felhozatal. Két csoportba oszthatóak ezek az ingatlanok: az egyik, amely klasszikus, szinte eredeti “fényében” tündöklő, kisebb-nagyobb felújításokon átesett, de jellegét megőrző többnyire örökölt házak. A másik csoportot pedig már mai kornak megfelelő ízlés és technikai elvárások szerint átalakított ingatlanok képviselik.

A klasszikus Kádár-kockák az ország minden pontján megtalálhatók, mert az 1960-as évektől kezdve a 80-as évekig ez volt a leggyakrabban alkalmazott "stílus" a családi ház építések során. Ezek természetes eloszlása tehát lefedi az ingatlanállomány eloszlását - magyarázta Balogh László. Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elárulta azt is, hogy a piacon milyen arányban vannak jelen eladó állapotban a Kádár-kockák.

Közép-Magyarországon kívül Somogyban a legnagyobb a Kádár-kockák aránya (10,25 százalékos, de Hajdú-Biharban, Zalában és Baranyában is 8 százalék fölötti ez az arány. Ezalatt Nógrádban, Vasban és Tolnában 3 százalék alatti az eloszlás.

Budapesten nagyságrendileg ezer ilyen eladó ingatlan van 550 ezer forintos átlagos négyzetméteráron. Pest megyében kétezer eladó Kádár-kocka van 427 ezer forintos átlagos négyzetméteráron. Összességében az ingatlan.com kínálatában nagyságrendileg 10 ezer eladó Kádár-kocka hirdetés szerepel

- összegezte a szakember. Budapest és agglomerációja után a balatoni régió az egyik legdrágább jelenleg az ingatlanpiacon, így a Kádár-kockák esetében is a Somogy és Veszprém megyei kockaházakért kell a legtöbbet fizetni.

Árak tekintetében határ a csillagos ég

Arra a kérdésünkre, hogy hogyan alakul a kockaházak ára, a hasonló adottságú lakóingatlanokhoz képest, Balogh László elmondta, hogy a vevők általában az ingatlanok elhelyezkedése és minősége alapján mondanak ítéletet, ezért ilyen szempontból nincs különbség árban a Kádár-kockák és hasonló állapotú nem Kádár-kockák közt, sőt!

Ha szépen karban van tartva, jó helyen található az ingatlan, esetleg felújításon is átesett, akkor a határ szinte a csillagos ég, mint például egy csepeli 3 szobás, 90 négyzetméteres kockaházat 84,9 millió forintért árulnak. Igaz, ebben az árban a relatíve nagy telek is benne van, ami most egyre fontosabb a családi házba költözők számára

- példálózott a szakértő. Hozzátette, a Kádár-kockáknak számos előnyük és hátrányuk is van, ami bizonyos szempontból könnyítik más szempontból viszont nehezítik az értékesítést.

Keszthelyi Adél is arról beszélt, hogy bár általánosságban kedvezőbb áron lehet hozzájutni egy Kádár-kockához, mint egy klasszikus családi házhoz, elhelyezkedéstől és állapottól függően akár a 25 millió forintos irányár sem elrettentő ezeknél az ingatlanoknál – sőt.

De a Balaton-parton, vagy a fővárosban akár 40-50 millió forintért cserébe is lehet rá vevőt találni. A kereslet viszont egyre nagyobb rá, így elképzelhető, hogy az ingatlanárak ennél a típusnál is tovább fognak emelkedni

- mondta a Duna House csoportvezetője.

