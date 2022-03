Bige László: horribilis lehet a gabona ára, ha még egy hónapig tart az orosz-ukrán háború

Bige László, a Nitrogénművek Zrt. vezetője volt a vendége az ATV Egyenes beszéd című műsorának, ahol többek közt arról beszélt, hogy beláthatatlan magasságba emelkedhet a gabona ára, és a műtrágya piacon is sosem látott emelkedés következett be.

A Nitrogénművek egy hete jelentette be, hogy leállítja a műtrágyák alapanyagául szolgáló ammónia gyártását, és ezután a műtrágyák gyártását is. Bige most arról is beszélt, hogy ennek az oka az, hogy az ammónia gyártáshoz szükséges földgáz ára nagyon változékony, egy napon belül akár 100–250 euró között mozogtak az árak, amit lehetetlen lekövetni, és a műtrágya árába ezt lehetetlenség beépíteni.

Nagyon óvatosak vagyunk, ellenséges környezetben élünk és dolgozunk. Ha olyan terméket gyártunk, amit nem fogunk tudni eladni, azt nem gyártjuk

– mondta Bige, de arra nem tért ki mit ért ezalatt.

Bige azt is elárulta, hogy hatalmas raktárkészletük volt, amiről azt gondolták, hogy sokáig kitart, de egy hét alatt szinte a teljes mennyiséget eladták, már csak néhány ezer tonna van, amit a hazai piacra tartogatnak. Épp szerdán adtak el jelentős mennyiséget külföldre, 870-890 eurós áron, ami minden korábbinál magasabb árszintet jelent.

Bige szerint ez az élelmiszerárakban is meg fog jelenni, amelyek szintén drasztikusan emelkednek majd.

A Nitrogénművek vezetője elmondta, hogy a magyar termelők nem szereztek be időben elég műtrágyát, miközben csak most jön majd a kukorica és a napraforgó vetése, ami miatt körülbelül másfél millió hektárra kéne műtrágyát kijuttatni, de ennek a mennyiségnek csak egy része van meg a termelőknél.

Ha a gáz ára nem fog tartósan 100 euró alá menni – ez a mindenkori ár négyszerese –, beláthatatlan következmények lesznek. Az Európai Unió Oroszországgal szemben hozott szankciói viszont ezt nem teszik lehetővé. Gyakorlatilag nincs honnan vásárolni földgázt, marad az orosz forrás, de ők is kevesebbet fognak szállítani. Nem fogjuk tudni feltölteni a gáztározókat, így a nyári műtrágya ára is nagyon magasan lesz.

Bige most azt tanácsolja a termelőknek, hogy

a lehető legtöbb műtrágyát használják fel, és vegyék meg az összes importot, mert ha még csak egy hónapig tart az orosz–ukrán háború, a mostani kétszeresére emelkedhet a gabona ára,

hiszen az ukrán területeken nem biztos, hogy vetnek majd gabonát.

