Tömegek özönlenek erre a vidékre: ez a megye a legnépszerűbb a Dunától keletre

Heves megye az Észak-Magyarországi régióban található, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye határolja. A megye területe 3637,25 km², székhelye Eger, egyben egyetlen megyei jogú városa.

A megye rendkívül változatos és szép tájakkal rendelkezik, méltán népszerű és híres borvidéke mellett ebben és gyógyvizeiben áll a turisztikai vonzereje. Északi része a Mátra és a Bükk hegyvidéki, míg déli fele síkság jellegű. Itt található az ország legmagasabb pontja, az 1014 méter magas Kékestető is. Domborzati fekvése jelentősen befolyásolja, hogy a megyében milyen mezőgazdasági tevékenység folyik. Erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás leginkább északon jellemzi, míg délen szántók, szőlőültetvények, gyümölcsösök vannak. Vízrajza is igen kedvező, hiszen a megyehatáron folyik a Tisza, illetve itt található a mesterségesen kialakított Tisza-tó, de keresztülfolyik rajta a Zagyva, a Tarna és az Eger patak is. Mindezen természeti adottságok kedvezőek az idelátogatók számára, hiszen nemcsak gyönyörű városok, idegenforgalmi látnivalók kelthetik fel érdeklődésüket, de a domborzati adottságok is sok kikapcsolódási lehetőséget teremtenek a turistáknak.

Ebben a megyénkben is drasztikusan fogy a népesség

Heves megye lakónépessége 2021. január 1-jén 292,0 ezer fő volt, mintegy 1500 fővel, 0,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 2021 I‒III. negyedévében Heves megyében többen születtek, és többen haltak meg, mint az előző év azonos időszakában. A természetes fogyás a megye népességét 1510 fővel csökkentette.

A megyében 2021 I–III. negyedévében 2151 gyermek jött világra, és 3661 fő hunyt el. Az élveszületések száma 1,8%-kal, a halálozásoké 17%-kal több volt, mint 2020 azonos időszakában.

Az elhunytak száma az időszakon belül a koronavírus-járvány harmadik hulláma során, márciusban és áprilisban haladta meg a legnagyobb mértékben (72 illetve 42%-kal) a 2020. azonos havi értéket. Augusztusban és szeptemberben viszont 7,5, illetve 23%-kal kevesebben hunytak el az egy évvel korábbinál.

A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 1510 fővel csökkentette a megye lakónépességét, ez a veszteség másfélszerese volt a 2020. I–III. negyedévinek. A természetes fogyás év eleji népességre vetített értéke (5,2 ezrelék) alapján Heves a megyék között a középmezőnyben helyezkedett el.

Viszont tovább emelkedett a házasodási kedv: 2021 első kilenc hónapjában 1787 pár lépett frigyre, 15%-kal több, mint 2020 azonos időszakában.

Kevesebb a fizetés az országos átlagnál

A foglalkoztatottak száma az országosnál nagyobb mértékben (1,2%-kal) emelkedett, míg a munkanélkülieké az országos átlagot meghaladóan (14%-kal) csökkent 2020 III. negyedévéhez képest. A foglalkoztatási arány (59,7%) kedvezőtlenebb, a munkanélküliségi ráta (3,1%) pedig kedvezőbb volt az országos átlagnál.

A legnagyobb munkaerőtartalékai Heves és Borsod megyének maradtak, 2021 szeptember–novemberében a potenciális munkaerő-tartalék aránya országosan 4,1%-ot tett ki, ezen belül Észak-Magyarországon volt a legmagasabb (6,8%) és Közép-Dunántúlon a legalacsonyabb (2,3%).

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 8,9%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Összege (392 ezer forint) továbbra sem érte el az országos átlagot (429 ezer forint).

2021 III. negyedévében Heves megyében a 15–74 éves népesség 61,5%-a, 134 ezer fő volt gazdaságilag aktív, számuk 0,7%-kal több volt, mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 4,5 százalékponttal elmaradt az országos átlagtól.

A foglalkoztatási ráta 59,7%-ot tett ki, ami 1,3 százalékponttal meghaladta az egy évvel korábbit. Az arány alacsonyabb volt az országos átlagnál (63,4%). A munkanélküliségi ráta 3,1%-ot ért el, ami 0,5 százalékponttal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, megtörve a korábbi negyedévek kedvezőtlen tendenciáját. Az arány elmaradt az országos átlagtól (3,9%).

Az inaktívak száma 84 ezer főt tett ki, 3,4%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. (Egy évvel korábban nőtt a számuk, amit az okozott, hogy a munkahelyüket elvesztett személyek túlnyomó többsége – a személyes kontaktus elkerülése és a járvány következtében kialakult gazdasági helyzet miatt – nem tudott aktívan munkát keresni és/vagy két héten belül munkába állni.) A változás iránya megegyezett az országossal.

Országosan csekély a lakásépítési kedv

Heves megyében nem érvényesült a lakásépítésekben országosan 2016 óta tartó emelkedő tendencia: 2021 I. félévében az előző év azonos időszaki 62-ről 26-ra csökkent (országosan 13%-kal nőtt) az épített lakások száma: a lakásépítések népességre vetített száma az egyik legkisebb volt az országban.

A 26 lakásból 3-at a megyeszékhelyen, 11-et a többi városban, 12-t pedig községekben vettek használatba. Mindhárom településtípus esetében csökkent az átadott lakások száma.

Az épített lakások tízezer lakosra jutó száma (0,9) a megyék közül itt volt az egyik legalacsonyabb, az országos átlag mindössze 8,8%-át érte el.

Építési forma szerint a természetes személyek által építtetett lakásokat családi házas formában, a vállalkozásokéit többszintes, többlakásos (10 darab) és lakóparki (2 darab) épületben adták át. A családiház-építések számának visszaesése vetette vissza a megyei lakásépítési piacot. Az új lakások átlagos alapterülete (115 m²) ennek ellenére még jelentősen meghaladta az országos átlagot (83 m²), a lakások fele épült 4 vagy annál több szobával.

Az év első felében egyetlen lakás sem szűnt meg a megyében. Az országoshoz hasonló ütemben emelkedett a jövőbeni lakásépítési kedv a megyében. A 2021 I. félévében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (167) 23%-kal nőtt az előző év azonos időszaki alacsony bázishoz mérten, a két évvel korábbitól ugyanakkor 29%-kal elmaradt.

Viszont egyre többen érdeklődnek itt használtlakások iránt

Kapósabbak lettek a korszerűsítendő ingatlanok is Ahogy arra számítani lehetett, a januártól elindult államilag támogatott lakásfelújítási program lendületet adott a korszerűsítésre váró lakások iránti keresletnek

- derül ki az ingatlan.com legfrissebb, több mint 104 ezer hirdetés alapján készített elemzéséből, amely a felújítandó és közepes állapotúként eladásra hirdetett, illetve a felújított, újszerű és jó állapotú használt lakóingatlanok iránti kereslet megoszlását mutatja be.

Az idei első negyedévben a használt lakóingatlanokra érkező érdeklődések 30 százaléka nézett felújítandó lakást vagy házat, tavaly viszont csak a 28 százalékuk, tehát felerősödött a kereslet

- mondta Balogh László, az portál vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette, a felfutás érthető, hiszen a felújítandó lakóingatlanok olcsóbbak, gyermekes háztartások által igénybe vehető maximum 3 millió forintos állami támogatás miatt pedig a lakásvásárláshoz és a felújításhoz köthető összes költség alacsonyabb lehet, mint egy felújított lakás megvétele esetén. A felújított ingaltanok ára ugyanis jelentősen emelkedett az elmúlt 5-6 évben.

Ráadásul egy költözés után sok esetben amúgy is kisebb-nagyobb korszerűsítéssel, sokszor minimum egy festéssel kezdenek az új lakók. Ezekre a munkálatokra viszont most állami támogatást is igényelhetnek

- fogalmazott a szakember.

2021-ben az észak-magyarországi régió két megyéje is bekerült a toplistába, hiszen Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Tolna megye mellett Nógrád és Heves megyékben érdeklődtek a legtöbben felújítandó ingatlanok iránt. Az adatok szerint az érdeklődések 38-43 százaléka érkezett korszerűsítendő lakásokra és házakra. A tavalyi első negyedévhez képest ez átlagosan 5 százalékpontnyi növekedést jelent a felsorolt megyékben.

Közúti balesetek: nőtt a halálesetek száma

2021. I–III. negyedévében – az év első hónapjait érintő járványügyi korlátozások mellett – 369 baleset következett be a megye útjain, ami az országosnak 2,3%-a volt. Számuk a járvány által sújtott előző év I–III. negyedévéhez képest 6,3, a Covid19-járvány nélküli 2019 I–III. negyedévéhez képest pedig 13%-kal lett alacsonyabb.

Kimenetelét tekintve 2021 I–III. negyedévében 116 baleset végződött súlyos, 240 könnyű sérüléssel, az előbbiek száma nem változott, az utóbbiaké 11%-kal kevesebb lett az egy évvel korábbinál. A halálos balesetek száma 9-ről 13-ra emelkedett, arányuk az összes balesetből 3,5% volt, ami meghaladta az országos átlagot (3,2%).

2021 I–III. negyedévében 29 balesetnél, az összes baleset 7,9%-ánál mutattak ki alkoholos befolyásoltságot.

A mérséklődő balesetszámmal összefüggésben a közlekedési balesetekben az egy évvel korábbinál 5,4%-kal kevesebben, összesen 521-en sérültek meg. A halálos áldozatok száma 10-ről 16-ra nőtt, a súlyosan sérülteké (134 fő) 2,9, a könnyebben sérülteké (371 fő) 7,9%-kal csökkent.

A balesetek túlnyomó része, 95%-a a járművezetők hibájából következett be, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása (az összes baleset 47%-a) és az elsőbbség meg nem adása (20%) miatt.

Visszaerősödött a megye turizmusa

Az idei első hosszú hétvége forgalma a járvány előtti rekordévekre hasonlított, melyet a magyarok nagy része pihenéssel, kikapcsolódással töltött. Az összes vendégéjszaka 78%-a belföldi vendégektől származott, és kétszer annyi vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken, mint egy héttel korábban. Az éjszakák 78%-a vidéki szálláshelyen realizálódott, a legnépszerűbb a Balaton, Mátra-Bükk és Budapest környéke volt. A Balaton térségében 66 ezer vendégéjszakát számolt az NTAK, ami az összes vidéki éjszaka 22%-a

- írja az MTÜ közleményében

Heves megye és ékköve a megyeszékhely, Eger

Eger városát Magyarország legszebb barokk városai között tartják számon, ahová a műemlékek mellett kiváló borai és gyógyvizei is sok turistát vonzanak. A Tisza-tó partja népszerű üdülőövezet, a Mátra és a Bükk turistaútjai pedig a vadregényes hegyi túrák kedvelőinek jelentenek különleges élményt.

Barokk szelenceként emlegetik Eger városát. Az Egri Vár mint hatalmas, és egyedülállóan egészében megmaradt csodás történelmi épület, az egyik legismertebb, legendákkal övezett hazai látványosságunk.

Falai között átérezhetjük az autentikus középkori hangulatot, a végvári vitézek életét, bejárhatjuk alagútrendszerét, a kazamatákat, múzeuma pedig izgalmas kiállítások gyűjteménye. Látogatásunk után egy kellemes sétával, az északi fal mentén húzódó Várfalsétány mentén haladva az ottomán kor emblematikus épületébe botlunk. A minaret, törökül minárénak nevezett imatorony az ottomán építészet legészakibb, ma is álló emléke. Másszuk meg a 97 vaskos lépcsőfokot, hogy 40 méter magasságából tekinthessük meg egy barokk város panorámáját.

Az egri Bazilika az ország második legnagyobb vallási építménye, lenyűgöző belső térrel. Méreteire jellemző a klasszicista épületek hatalmas kupolája, és tornyai, melyek közel húsz emeletnyi magasságig érnek fel. A belvárost elhagyva egy kiadós sétával juthatunk el a Szépasszonyvölgybe, ami a közel 130 km hosszú egri pincerendszer legismertebb része. A gasztro- és borrevolúció szerencsére betört ide is, és megjelentek a mediterrán hangulatú teraszok, színes borbárok, a legújabb borászati, gasztronómiai és belsőépítészeti trendek, a dzsessz és a szving, és az amúgy kiváló zsíros kenyér mellett a minőségi sonkák és sajtok. Bohém bornegyed a javából, kistermelőtől csúcsborászatig.

Az ország legnépszerűbb, magas minőséget biztosító wellness szállodái ebben a térségben találhatók, a Mátra-Bükk egyedülálló geológiai adottságaiból fakadó gyógytényezők az itteni termálvizek és gyógyvizek. A desztináció rendkívül gazdag fürdőkínálattal rendelkezik, az Egri Termálfürdő és az egerszalóki Saliris Spa.

Egerszalók további vonzereje, igazi nevezetessége a község déli részén, a föld mélyéből feltörő termálforrás és a lefolyó víz által létrehozott mészkődomb, mely az évek során Sódomb néven vált ismerté. A 65-68 C◦-os ásványi anyagokban igen gazdag gyógyvíz folyamatosan építi az impozáns látványt nyújtó csipkézett, fehér képződményeket, ami egyedülálló látvány nemcsak az országban, de Európában is, egyedül Törökországban van ehhez fogható.

A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad.

Heves megye szálláshelyei 2021 júliusától már lényegében korlátozások nélkül fogadhattak vendéget. A kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) az év első kilenc hónapjában 554 ezer éjszakát töltöttek a vendégek, 50%-kal, illetve 22%-kal kevesebbet, mint 2019 és 2020 azonos időszakában.

A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele az első kilenc hónapban összességében 13 milliárd forint, július–szeptemberben 9,1 milliárd forint volt. Utóbbi összeg folyó áron nem csak a 2020, hanem a 2019 azonos időszakit is meghaladta.

