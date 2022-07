Luxus lett az igazi magyar lecsó is: győzd le az inflációt, így készítsd el fillérekből otthon

Egész évben emelkedtek a zöldségek és a gyümölcsök árai az orosz-ukrán háború miatt, az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a fürtös paradicsom például kétharmadával drágult tavalyhoz képest. A Terméktanács 10-20 százalékkal magasabb árakra számít az egy évvel korábbinál idén, ráadásul az országos aszály is drágulást eredményezett. Az árak növekedésének további okai az emelkedő energiaárak, a megnövekedett fuvarköltség, az infláció és a forint gyengélkedése is.

Infláció és elszálló élelmiszerárak

A várakozásokat meghaladva, 11,7%-ra emelkedett az infláció júniusban az igen széleskörű áremelkedés miatt. Az erősödő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció igen meredeken, 13,8%-ra ugrott, ami messze felülmúlta a várakozásokat.

A meglepetést az élelmiszerárak és a tartós és egyéb fogyasztási cikkek árainak a várakozásoknál lényegesen nagyobb áremelkedése okozta. A vártnál jóval nagyobb infláció, a forint érdemi gyengülése, a népegészségügy termékadó és a dohánytermékek, alkoholos italok jövedéki adóemelése, számos, elsősorban élelmiszer termékpályán a nyersanyag és energiaköltségek meredek elszállása miatt továbbra is folytatódó átárazások miatt érdemben, 11,3%-ra emeljük az idei átlagos inflációs várakozásunkat, ami jövőre 7,1%-ra mérséklődhet Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint.

Így alakult a paprikatermesztésünk

A KSH adatai szerint Magyarországon 1,52 ezer hektárról 86,1 ezer tonna paprikát takarítottak be 2020-ban. A KSH adatai szerint a zöldpaprika külkereskedelmének 3,47 milliárd forint aktívuma 2021 első kilenc hónapjában 8 százalékkal romlott az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A paprika kivitele 9 százalékkal 17,2 ezer tonnára nőtt ugyanekkor. A legnagyobb exportpiac, Németország felé 7 százalékkal 11,1 ezer tonnára, Csehország felé 36 százalékkal 1,44 ezer tonnára, Szlovákia felé 93 százalékkal 1,82 ezer tonnára nőtt, ugyanakkor Ausztria felé 31 százalékkal 1,31 ezer tonnára csökkent a kivitel. A KSH adatai alapján a friss zöldpaprika importja 26 százalékkal 10 ezer tonnára nőtt 2021 első kilenc hónapjában az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. A legtöbb paprika Spanyolországból érkezett (3,6 ezer tonna), majd Marokkó (1,6 ezer tonna) következett a sorban. Ugyanakkor Észak-Macedóniából (442 tonna) és Németországból (777 tonna) kevesebb zöldpaprikát szállítottak.

Az AKI PÁIR (Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer) adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a belföldi termesztésű tölteni való paprika egész évben kapható.

A friss piaci termékeknél, így a paprikánál és a paradicsomnál 2022-ben közel 28 ezer tonnára szerződtek a DélKerTÉSZ termelői, ami 8%-os növekedést jelent a tavalyi 25 ezer tonnához képest. A paprikaféléket jelenleg 108 hektáron, a paradicsomféléket pedig 34 hektáron termesztjük, a termőterület egy év alatt 2 és 8 hektárral nőtt

- mondta el a szövetkezet elnöke, Nagypéter Sándor az Agrárszektornak.

A zöldség- és gyümölcsértékesítés árbevétele idén elérheti a 17 milliárd forintot. A szakember azonban hozzátette, hogy

az idén is jelentkező negatív behatások és kihívások miatti költségnövekedésnek a termelői árakban érvényesülnie kell,

aminek egyenes következménye, hogy a vásárlókhoz érkező termékek ára is drágul tavalyhoz képest. Ugyanakkor a megfelelő élelmiszer-ellátottsághoz elengedhetetlen, hogy életképes maradjon a magyar termelői közösség.

Megjelent a primőr a piacokon, de az import olcsóbb egész évben

A KSH adatai szerint a friss vagy hűtött paradicsom külkereskedelmi forgalmának passzívuma 2021 első kilenc hónapjában 4,77 milliárd forintra emelkedett az előző év azonos időszakára jellemző 4,18 milliárd forintról. Az import mennyisége 35 százalékkal 18,6 ezer tonnára nőtt, ezen belül a legtöbb paradicsomot beszállító Spanyolországból 7 százalékkal 6,19 ezer tonnára, Olaszországból 58 százalékkal 728 tonnára emelkedett a behozatal. Ugyanakkor Hollandiából 49 százalékkal 775,9 tonnára, Németországból 13 százalékkal 1,31 ezer tonnára csökkent az import.

Magyarországon a kiültetések április vége és május 25. között gyakorlatilag befejeződtek, csak kisebb területeken maradtak el a munkálatokkal esőzések miatt. A helyrevetéses területeken (a teljes terület 30-35%-a) május végén viharos szelek okoztak kisebb károkat, de a 2022-es évre vonatkozó 100 ezer tonnás prognózist továbbra is fenntartja a WPTC (World Processing Tomato Council).

A paradicsom kivitele 26 százalékkal 9,63 ezer tonnára emelkedett, döntően Szlovákia (4,07 ezer tonna) és Románia (2,43 ezer tonna) felé irányult a megfigyelt időszakban.

A leginkább hajtatásból származó külpiaci gömb és fürtös paradicsom januártól április elejéig, valamint november közepétől a gömb típusú van jelen a piaci kínálatban. Az importparadicsom ára mind a gömb, mind a fürtös típusnál alacsonyabb volt a belföldi termék áránál.

Jönnek a trendi, édesebb zöldségek

Nagypéter Sándor hangsúlyozta, hogy a fejlesztések mellett a változó vásárlói igényeknek is folyamatosan meg kell felelni a bel-és külpiacokon egyaránt. Bár a hagyományos fehér paprika még mindig a legnagyobb mennyiségben eladott termék, a DélKerTÉSZ-nél a termelők egyre inkább nyitnak az édesebb, színesebb paprikák felé.

Az áruházlánci pultokon már megtalálható a magyar kaliforniai paprika, és hamarosan megjelenik a már 2,5 hektáron termő, régebben nagy hagyományokkal rendelkező pritaminpaprika is, valamint egyre nagyobb termőterületet kapnak a koktélparadicsomok is.

A zöldségek többfajta csomagolási egységben is megjelennek, ami szintén fontos a piacbővítéshez A szakember elmondta, hogy bíznak abban, hogy a 2021-ben a Hungarikumok közé választott szentesi paprika és a magyar paradicsom még népszerűbb lesz a vásárlók körében, és egyre többen keresik a boltok polcain.

Hagyományos magyar lecsó - ennyiből jön ki idén

A jó magyar lecsó titka az arányokban és a minőségi hozzávalókban rejlik. Régen a szegények eledele volt, de manapság, amikor a szupermarketekben vagy a piacokon vesszük meg a paradicsomot és a paprikát hozzá, ez többé nem mondható el róla, hisz egy igazán jófajta, lédús és édes paradicsom kilója elérheti a 800 forintot, míg lecsópaprikát 500-600 forint körüli kilóáron már vásárolhatunk. Ez utóbbi kevésbé szép, mint a TV paprika, ez pedig az árában is megmutatkozik.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének a legfrissebb adatai szerint a primőr gömb paradicsom kilója a fogyasztói piacokon 480 és 550 forint között mozog, a fürtösé 580 forint, míg a legdrágább fajta, a koktélparadicsom kilójáért 1500 forintot kérnek a kereskedők. A lecsópaprika kilónkénti ára 450 forint, de az édes kápia paprikáé 1500 Ft, a vöröshagyma pedig 350 és 400 forint közötti kilóáron vásárolható meg.

Ugyanakkor a lecsóhoz szükség lehet szalonnára is, ennek a kilóára nagyon változatos, 2500-tól egészen 4800 forintig találhatunk a palettán kedvünkre valót.

A kormány tavaly arról döntött, hogy árstopot vezet be egyes alapvető élelmiszerekre. Ez alapján az érintett termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál. Az árstop 2022. február 1-től immár meghosszabbítva, október 1-ig tart. A napraforgó étolaj ára ennek megfelelően a tavaly októberi átlagárral számolva 713 forintba kerül literenként, így ha valaki inkább növényi zsiradékot használna az állati helyett, ezzel számolhat.

Ha egy négytagú családnak készítünk lecsót, számolhatunk hozzá 40 dkg vöröshagymát, 1 kg paradicsomot és 1,5 kilogramm zöld húsú paprikát. Ha tehát semmivel nem bolondítjuk meg az alaplecsónkat, a vöröshagymáért 200 forintot, a paradicsomért 500 forintot, a paprikáért pedig 700 forintot számolhatunk a fenti piaci árakkal. Ha felkerekítjük az összeget, mert ugye kell bele só is és olaj is, akkor 1500 forintba kerül a lecsónk. Persze ez nagyban függ attól, milyen minőségű zöldséget vásárolunk és hol. Tehát egy alaplecsó kijön még ennyiből 2022-ben, de ha már kolbászt is teszünk bele, hozzáadhatunk további 1000 forintot, ha szalonnával készítjük, számolhatunk hozzá még annyit. Így viszont már rögtön borsosabb ára lesz az egyszerű ételnek.

A lecsó alapanyagainak árát a korábbi évekre vonatkoztatva a Pénzcentrum is kiszámolta: míg 2018-ban 694 forint, 2019-ben 1183 forint, 2020-ban 1201 forint, 2021-ben már 1318 forintot kóstál a szükséges zöldségek ára összesen, idén pedig eléri az 1500 forintot.

A hagyományos lecsó titkai és elkészítése

Kell hozzá vöröshagyma bőséggel, legalább két fej, aztán érett, zamatos paradicsom úgy 50 dkg és roppanós húsú paprika, a paradicsom duplája legalább. Ennyi elég is a vegetáriánus változathoz, persze az igazi magyaros lecsót szalonnával is megspékeli a magyar ember, attól csúszik olyan jól a fogás. Aztán lehet variálni rizzsel, tojással, ki hogyan szereti. Túlfűszerezni nem érdemes, de van, aki tesz bele pirospaprikát is. Mi erre csak annyit mondunk: egészségére!

Ahány ház, annyi szokás, és természetesen annyiféle lecsó. Van, aki csípősen szereti, van, aki kolbásszal, debrecenivel, különféle szalonnákkal, erdélyivel vagy kolozsvárival, esetleg főtt császárral, van, aki tojást vagy gombát tesz bele, de galuskával összekeverve, a végén tejföllel megbolondítva és összerottyantva is mennyei.

Első lépésként kockázzuk fel a hagymát, majd opcionálisan a szalonnát.

A paradicsomot negyedeljük, a paprikát karikázzuk fel.

Dinszteljük a hagymát kevés olajon (a szalonnát is pirítsuk le vele).

Adjuk hozzá a paprikát, kicsit pároljuk, majd tegyük bele a paradicsomot, fűszerezzük sóval és más fűszerekkel ízlés szerint, majd pároljuk készre.

Címlapkép: Getty Images