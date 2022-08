10+1 rezsitrükk és túlélési tipp: így spórolhatsz a legtöbbet az gázszámlán

A gázcsapból is az folyik, hogy augusztus átalakult a nyolc éven át tartó rezsicsökkentés. Vége a kényelmes árstopnak, legalábbis azoknál, akik a kormány által kijelölt mértéken túl fogyasztanak. Ezután már csak egy, a kormány által meghatározott átlagos havi, illetve évi fogyasztásig élvezhetnek a magánszemélyek. A villamosenergia esetében ezt évi 2523 kWh-ban (azaz 210 kWh/hó) határozták meg, míg a földgáznál 1729 m3/évnél (144 m3/hó) húzták meg a határt – írta korábban a HelloVidék.

A villamosenergia esetében 2523kWh/év fogyasztásig 36 forint marad az ár, az e feletti fogyasztásnál már 70,10 forint/kWh. Az "éjszakai áram": 23,1 forint/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 forintot kell fizetni kilowattóránként. A hőszivattyúkra továbbra is a kedvezményes H tarifa vonatkozik: 36 forint/kWh.

A földgáz 1729 köbméterig, vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig marad a kedvezményes 102 forint/m3, efelett 747 forint/m3 lesz az új díjszabás. Megmarad viszont a nagycsaládos kedvezmény.

Bárki könnyedén kiszámolhatja, hogy mennyi lesz a villany- és gázszámlája a következő hónapokban. Ehhez jól jöhet, hogy az MVM már közzé is tette a fogyasztói fiókokban az adott háztartás átlagos fogyasztását. Aki pedig nem akar számolgatással bajlódni, annak segítséget nyújthat a Pénzcentrum rezsikalkulátora, ahol csak a fogyasztást kell megadni.

Érdemes berögzíteni a leolvasott adatokat?

A rezsi drágítása számos gyakorlati problémát vet fel, amelyek egy részére nem igazán találni magyarázatot. Korábban volt olyan tájékoztatás, ami szerint nem szükséges a drágítás pillanatában a gáz- és villanyóra leolvasást elvégezni. Később azonban mégis arra lehetett következtetni, hogy sokan jobban járhatunk, ha valahogy bediktáljuk a pillanatnyi állást.

Korábban úgy számoltunk, hogy ha a július végi óraállást nem adja meg a fogyasztó, és a szolgáltató becslés alapján számol, akkor léteznek olyan extrém esetek, amikor a becslés miatt tíz- vagy akár százezreket is elbukhatunk

– írta a Portfolio is.

Erre nézve még a rezsirendelet sem adott eligazítást, így nem derült ki egyértelműen, hogy vajon érdemes-e augusztus elseje előtt fixen rezsicsökkentett áron elszámolni az eddigi fogyasztásunkat a szolgáltatóval, ha átalányban fizetünk. Az MVM GYIK oldalára felkerült tájékoztatásból azonban kiderült, hogy lehetőség van a július 31-ei óraállások rendkívüli bediktálására, így nem szükséges külön elszámolást kérni, mégis tiszta lappal lehet nekifutni a rezsirendelet utáni időszaknak. Erre a hírre aztán - a hétfőtől érvényben lévő rezsiszabályok miatt - az fogyasztóknak eredetileg most péntekig, egy speciális időszak keretében volt lehetősége bediktálni a mérőóra állásokat. A hét első napjaiban aztán mind az MVM, mind pedig az E.On vonalai gyakorlatilag elérhetetlenek voltak. Tegnap aztán a hónap közepéig,

augusztus 15-éig meghosszabbították ezt a rendkívüli időszakot, eddig lehet bediktálni az eddigi fogyasztást.

Érdemes kihasználni az alkalmat, ugyanis egyelőre nem tiszta, mi lesz azzal, aki nem diktál.

Azzal biztosan jól járhatunk, ha nekiállunk spórolni

Másrészt az is biztos, mindannyiunknak jól jöhet pár hasznos tanács arra nézve, miként spórolhatunk az energiával. Előző cikkünkben azt vettük sorra, miként csökkenthetjük az villanyszámlánk, most a földgáz-rezsink apasztása lesz soron!

A kormány most mindenkit arra ösztönöz, hogy gáz helyett inkább álljon át a tűzifára. Javaslatokat vár az tűzifa-kitermelés növelésére, azonban szakértők szerint ez a fűtési mód sem sokkal olcsóbb a gáznál. Közben óriási lett a kereslet a kályhákra, kandallókra, a gyártók nem is tudják tartani a lépést, a forgalmazóknál készlethiány alakult ki.

A cserépkályhás -kandallós alternatíva sem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk, még akkor sem, ha egy eddig csak árammal vagy gázzal fűtő háztartás úgy dönt, beruház ebbe, mert el akarja kerülni, hogy ne legyen fűtése, vagy ha végig sikerül biztosítani a megfelelő energiaforrást, akkor a téli hónapokban százezer forintos havi számlája legyen. Ha nincs kiépítve ugyanis az ehhez szükséges infrastruktúra, például maga a kémény, akkor ennek a kialakításához is szakembert kell találni, márpedig az ezzel foglalkozó cégek tele vannak munkákkal, nehéz olyat találni, aki a fűtési szezon kezdetéig egy ilyent be tud vállalni

– ezt már Henszelmann Imre, a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete (MACSOI) titkára közölte a HelloVidékkel.

Olcsó tüzelőanyagot is hiába vennénk

Megindult a tűzifa-felvásárlás, úgyhogy jelenleg a hazai tüzépen alig száraz téli tüzelőnek való. A tűzifaárak is nagyjából a negyedével nőttek az elmúlt időszakban: tavaly ilyenkor körülbelül 3600 forintba került egy mázsa hasított tűzifa, most 4490 forintot kell érte fizetni. A KSH adataiból is látható, hogy nagyon durván megdrágult a tüzelő: 100 kilónyi egységes, fűrészelt tűzifa tavaly június óta 15,5 százalékot drágult. Akkor még átlagosan 4230 forintba került, míg idén már 5010 forintért lehetett kapni a statisztikai hivatal szerint. Sőt, 2020-ban, a járvány kezdetén még átlagosan 4110 forintért lehetett hozzájutni ugyanennyi fához, tehát azóta majdnem 1000 forinttal emelkedtek az árak.

A fánál jobb hatásfokú brikett ára is jócskán megemelkedett. Tavaly ilyenkor még 8910 forintért adtak belőle 100 kilónyit, manapság ugyanennyit 10530 forintért lehet megvenni a KSH szerint, ami szintén nagyjából 15,5 százalékos áremelkedés egyetlen év alatt. Közvetlenül a járvány előtt még 8610 forintért lehetett megvenni ugyanennyi brikettet, amelynek az ára tavaly ősszel kezdett igazán elszállni.

Egy elektromosfűtés-specialista szerint jó megoldás lehet a gáz kiváltására, ha egyes helyiségekbe elektromos radiátort, vagy infrasugárzót teszünk – közölte az ATV. Czinege Károly elektromosfűtés-specialista úgy vélte, a gázfűtést érdemes kiegészíteni például elektromos kazánnal, de szerinte az is jó megoldás lehet, ha egyes helyiségekbe tesz valaki elektromos radiátort, vagy infrasugárzót. A specialista szerint az elektromos padlófűtés hosszabb távú beruházás, bizonyos fajtáit pedig az olcsóbb éjszakai áramról is lehet üzemeltetni.

Tényleg, mi a baj a földgázzal?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) statisztikái szerint energiatartalmat tekintve országos szinten a fűtés 60 százalékát földgázzal elégítjük ki. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a körülbelül 4,1 millió lakásból 2,3 millióban fűtenek gázzal. A vályogházakon kívül (ahol a szilárd, elsősorban tűzifával tüzelés a domináns) a családi házak kétharmada-háromnegyede gázzal vagy gázzal és szilárd tüzeléssel fűt, a társasházaknál (a döntően távhős paneleket kivéve) 70-75% a gázfűtés aránya. Ez összességében nagyságrendileg 1,8 millió családi házat és 670 ezer társasházat jelent.

A Pénzcentrum megkereste Sáfián Fannit, a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) tudományos munkatársát, aki felvázolta a lakosság gázfüggetlenedési lehetőségeit. A szakember három utat vázolt fel:

Gázkazáncsere

Ha a leggyorsabb és legolcsóbb, átmeneti megoldást keresné valaki, akkor javasolják a gázkazán szakember által végzett beállítását vagy lecserélését. Nagyon sok gázkazán ugyanis nincs megfelelően karbantartva, beállítva, a radiátoros rendszerek el vannak öregedve; bizonyos helyeken ennek kezelésével akár önmagában 15-20 százalékos energiamegtakarítás is elérhető lenne

– közölte a Pénzcentrum kérdésére Sáfián Fanni, aki kiemelte extrém esetben, ahol régi, túlméretezett, „buta” gázkazánok működnek egy hozzá képest sokkal kisebb energiaigényű háztartásban, ott a kazáncsere egy kisebb teljesítményű, modulárisan (nem csak ki-be állapotban) működni képes gázkazánra extrém esetben akár önmagában 50%-os energiamegtakarítást jelenthetne.

Sáfián Fanni szerinte tehát egyértelműen egy jó teljesítményű kazán beszerzése lehet úgymond a nulladik lépés ahhoz, hogy a lakosság kevesebb gázt fogyasszon.

Energetikai mélyfelújítás

Komplexebb, nagyobb lélegzetvételű, de nagyon sokrétű előnyöket kínáló megoldás lehet növelni az épülethez kötődő energiahatékonyságot, így csökkenteni a fűtési energiaigényt. Ezt energetikai mélyfelújítással lehet elérni, ami három fő részből áll: hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés és nyílászárócsere, amelyet egy energetikai felmérés és tervezés előz meg.

Erre azért van szükség, mert a MEHI felmérése alapján a csak részlegesen, tervezés nélküli energetikai felújítások (és ez jelenti sajnos az ilyen jellegű korszerűsítések háromnegyedét) nem eredményeznek érdemi energiamegtakarítást, miközben átlagosan 40-60 százalékos, bizonyos esetekben akár 80 százalék körüli megtakarítási potenciálról is beszélhetünk.

- írta a Pénzcentrum.

A szakember szerint azonban ilyen méretű beruházásoknál megtérülési időt nem igazán érdemes nézni. Tény, hogy sokba kerülnek, épülettípustól és az adott épület jellegzetességeitől függően akár 6-10 millió forintba is.

Itt a megoldás: a hőszivattyús rendszer kiépítése

A másik lehetőség – lehetőleg a fentiekkel kombinálva – a tüzelőanyag-váltás. Ha megvalósul az épület energiahatékonysági mutatóinak javítása, tehát egy energetikai szempontból korszerű épületről beszélünk – és csak akkor! – javasolható a hőszivattyús rendszer kiépítése.

– hívja fel a Pénzcentrum figyelmét a MEHI tudományos munkatársa. Egy ilyen rendszere költsége azonban nagyon sok tényező függvénye (pl. le kell-e cserélni a korábbi radiátoros rendszert padlófűtésre), de általában 3-6 millió forint között mozog, a hőigénytől, a lakás méretétől, illetve extra igényektől függően.

Cserében azonban az emberek kapnak egy nagyon tiszta, csendes, kényelmes, környezetbarát fűtési rendszert

– tette hozzá Sáfián Fanni, aki kiemelte, rossz energiahatékonyságú épületbe azonban nem ajánljuk a hőszivattyú telepítését. Méghozzá azért nem, mert a rendszer nem biztos, hogy el tudja látni a fűtési igényeket, akár fázhatnak az ottlakók, miközben előfordulhat, hogy az energiáért fizetett ár sem a vártak szerint csökken.

Továbbá a hőszivattyú lelke, a kompresszor a folyamatos „erőltetett menettől” jóval az eredeti élettartama előtt, extrém esetben akár 3-4 év alatt is tönkremehet – ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy újra meg kell vásárolnunk a hőszivattyút.

Alacsony jövedelmű háztartások esetében, akik például pályázatból kapták a hősszivattyús rendszert, ez nagyon komoly problémát okozhat.

A szakember persze hozzátette, a hőszivattyú mellett természetesen lehet más fűtési rendszerekkel is próbálkozni: kisebb ingatlanokban jó megoldás lehet a fűtőklíma alkalmazása (ami egyszerre kínál megoldást a nyári hűtésre is). Ez a berendezés is a hőszivattyú elvén működik, így energia-hatékony megoldás tud lenni. Amit viszont itt mérlegelni kell, az az, hogy

telepíthető-e kültéri egység az épületre (néhol a településvédelmi rendelkezések ezt nem engedik),

és ha igen akkor mennyire lenne szükség (leggyakrabban helyiségenként egy beltéri készülék és egy hozzá tartozó kültéri egység, azaz egy kétszintes, 6-8 helyiséges családi háznál nem feltétlenül lehet ezt megoldani),

továbbá, hogy mennyire zavar a levegőáramlás, amit a készülék használata okoz.

Mindezeken felül a szakértő azt is kiemelte a Pénzcentrumnak, hogy mindezeken felül megfelelően tervezett, jó minőségű és jól (száraz fával) használt tömegkályhák, cserépkályhák, faelgázosító kazánok stb. tömege van a piacon, 40 m2 alatti lakásokban pedig akár az elektromos fűtésen is gondolkodhatunk. Mindezeket pedig kombinálhatjuk egyéb megújuló energiaforrásokkal is (napelem, napkollektor). Erről a részről majd egy picit később.

Mit tegyünk, ha nincs pénzünk nagyobb korszerűsítésekre?

Ha gázzal főzünk és fűtünk, és nincs a garázsban egy bármikor leporolható és beszerelhető fatüzelésű kazán, se napelem-rendszerre nem futja most a családi büdzséből, akkor hogyan spórolhatunk a rezsivel? Miként csökkenthetjük a gázszámlánk? Az Energia Klub is 10 egyszerűen és olcsón megvalósítható takarékos tippet ad a fogyasztóknak a gázspóroláshoz. A következő intézkedéseket ajánlják:

1. Csökkentsük hőmérsékletet! A lakásban és a munkahelyeken is elég 20-21 fok, a túlfűtés helyett inkább öltözzünk melegebben! Ha 2°C fokkal lejjebb tekerjük a termosztátokat, azzal 10% energiát takaríthatunk meg.

2. Ne fűtsünk, ha nincs rá szükség! Ha nem tartózkodunk otthon, tekerjük lejjebb a fűtést, és éjszakára is érjük be alacsonyabb, 16-17°C-os hőmérséklettel! Ne fűtsük a nem használt helyiségeket!

3. Használjuk ki a napot! Tegyük szabaddá az ablakokat, engedjük, hogy a napfény melegítse a lakást!

4. Este eresszük le a redőnyt! Sötétedéskor, a redőnyök leeresztésével és a függönyök behúzásával kevesebb meleg szökik el!

5. Szellőztessünk okosan! Többször, de rövid ideig szellőztessünk, ezzel is csökkenthetjük a fűtésre fordított energiát! Ha folyamatosan résnyire hagyjuk nyitva az ablakot, akkor az utcát melegítjük a lakás helyett!

6. Párásítsunk! Ha elég párás a levegő, az alacsonyabb hőmérsékletet is melegnek érezzük, így néhány fokkal hűvösebbel is beérjük.

7. Hagyjuk szabadon a fűtőtestet! A radiátort elzáró bútorok elnyelik a meleg nagy részét. Ügyeljünk rá, hogy a függöny ne lógjon a radiátorra!

8. Szereljünk fel hőtükörfóliát! Gyorsan, könnyen kivitelezhető megoldás a fűtési energia csökkentésére a radiátor mögé szerelt hőtükörfólia, amivel akár 5-6 százalékot is spórolhatunk.

9. Spóroljunk a meleg vízzel is! Fürdés helyett zuhanyozzunk, így harmadannyi vizet és energiát használunk, mintha kádban fürödnénk.

10. Legyen ez természetes! Az energiatudatos életforma természetesen gázkorlátozás-mentes hétköznapokban is nagyon hasznos és pénztárcakímélő.

+ 1, amivel szintén hőt spórolhatunk! A maximális hatékonyság érdekében a radiátorokat portalanítsuk mikroszálas kendővel, és helyezzünk el a fűtőtestek mögé hővisszaverő fóliát, melyet magunk is tudunk készíteni kartonpapírból és alufóliából. Meggondolandó lehet falvédők és szőnyegek beszerzése a hideg fal- és padlófelületek ellen, illetve igyekezzünk a szekrénysort a leghidegebb falhoz helyezni, hiszen az is szigetel.

Címlapkép: Getty Images