Egyre több magyar család kerül súlyos adósságcsapdába: állami mentőcsomag jöhet?

Felfalusi Pétert, az Intrum vezérigazgatója szerint többek között a moratórium kivezetése és a rezsicsökkentés visszanyesése is tömegeknél okozhat fizetésképtelenséget, a helyzet súlyossága viszont függ majd a kormányzat további intézkedéseinek hatékonyságától és a nemzetközi helyzet alakulásától is - nyilatkozta a közgazdász a Pénzcentrumnak.

A szakember szerint már a Covid-járvány alatt romlott a lakosság hitelképessége, de a hitelmoratórium és a kamatstop miatt ez a nem teljesítő hitelek számán nem hagyott nagyon mély nyomot. Ebből a szempontból tehát a legsúlyosabb időszak még nem jött el, igazán a következő 1-2 év lesz nehéz, amikor a hitelmoratóriumból kihulló adósok nem tudnak tovább törleszteni, illetve az infláció és a rezsiköltségek növekedése tovább csökkenti a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét.

Az inflációt és az energiaárak hirtelen növekedését ma nem kompenzálja a jövedelmek emelkedése, gyorsan csökken a lakosság fizetőképessége, így a törlesztésre is kevesebb pénzük marad, ha marad egyáltalán. A fix futamidejű hiteleseket a kamatstop ellenére érinti a kamatok emelkedése, mert nem a futamidő végéig van fixálva esetükben a kamat, hanem csak egy bizonyos, jellemzően 5-10 éves periódusra, amikor is átszámolódik a törlesztőjük.

- tette hozzá a közgazdász, aki szerint a jövőben a legrosszabb helyzetben a CSOK- és Babaváró hitelesek lehetnek, akiknél nem született meg a vállalt gyermek, hiszen rájuk egy a piaci kamatoknál is magasabb büntető jellegű kamat vonatkozik. Nem zárható ki persze, hogy a kormány indít valamilyen programot a megmentésükre.

Emellett a kulturális ágazat (rendezvényszervezés, idegenforgalom) és a vendéglátás volt a pandémia során a lezárásokkal/korlátozásokkal leginkább érintett szektor, ide a vendégkör is nehezen, lassan, néha nem is teljes mértékben tért vissza, és mindeközben az élelmiszer-alapanyag-, üzemanyag- és energiaárak is nehezítik az ágazat szárnyalását. Sőt, újabb bezárási hullám várható ezeken a területeken. Egyes ágazatokban a különböző logisztikai akadályok, beszállítói problémák (nyersanyag, chiphiány) miatt munkaidő korlátozásokat vezettek be, ami negatívan érintette a munkaerő állományt.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images