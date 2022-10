Mi történik Tokajban? Kedvenc boruktól búcsúzhatnak a vásárlók?

Jelenleg elképesztő áremelkedések sújtják szinte minden iparág és termelőszektor szereplőjét. Gondolhatunk itt akár az energiaárakra, vagy a különböző alapanyagköltségekre is. A magyarországi szőlész-borászatokat sem kíméli az idei év, ráadásul az aszály is súlyos nehézségeket okozott az idén. Mennyire nyújthat most megbízható megélhetést itthon a szőlészet, borászat?

Mi 20 hektár saját területen gazdálkodunk itt a tokaj-hegyaljai borvidéken. Idén mi is szembesültünk azzal, hogy az inputanyag-árak 20-30 százalékkal megemelkedtek, emellett egyre nehezebb idénymunkásokat találni. A rendkívüli aszály komoly gondokat okozott a borvidéken, az elsődleges szüreti eredmények alapján a számítottól körülbelül 30 százalékkal kisebb a termés mennyisége. Ez a csökkenés leginkább a hárslevelű fajtánál jelentkezik, ahol nagyon apró bogyók lettek a fürtökön, ebből eredően kicsi lényeredékkel. Ugyanakkor az eddig leszüretelt szőlőből készült borok minősége jónak ígérkezik. Már van kierjedt borunk, ami nagyon jó savszerkezetű, és finom ízekkel bír. Mi a megtermelt szőlő több mint felét bogyóként értékesítjük, a kisebbik részét pedig mi magunk dolgozzuk fel. Bízunk abban, hogy boraink elnyerik az érdeklődők és a fogyasztók elismerését.

A felvásárlási árakkal szinte minden évben akadnak problémák, a termelők ugyanis nehezen tudják érvényesíteni elképzeléseiket. Idén hogyan alakulnak, alakultak az árak?

A tavalyi árakhoz képest idén nagyon minimális emelést hajtottak végre a felvásárlók, illetve megszüntették a korábban gyakorlatban lévő mustfokonkénti árdifferenciált árképzést. Míg korábban érdekeltek voltunk abban, hogy magasabb cukortartalmú és minőségű szőlőt értékesítsünk, ez a gyakorlat az idén megszűnt, vagyis mindegy, hogy milyen minőségű szőlőt adunk át a felvásárló cégnek, az csak egyforma áron hajlandó azt megvenni. Azt látom, hogy a felvásárló is próbálja csökkenteni a költségeit, és igyekszik minél olcsóbban alapanyaghoz jutni, de az az összeg, amit a szőlőért kínál, éppenhogy fedezi a termesztők költségeit. Nagyon nehéz helyzetben vannak a szőlőtermelők itt a tokaj-hegyaljai borvidéken, mi ezért is próbálunk meg több lábon állni, készítünk borokat, palackozunk is, emellett lédig folyóbort is értékesítünk.

Mennyire nyújtanak segítséget a termelőknek a jelenleg megpályázható támogatások?

Az uniós pályázatok révén komoly támogatást kapnak a magyar szőlőtermesztők, valamint az egész ágazat. Lehet pályázni borászatigép-, valamint szőlőtelepítési-támogatásra. Emellett technológiai fejlesztésekre is van pályázat, ráadásul a borászati géptámogatás 50 százalékos intenzitását idén 70 százalékra emelték a mi térségünkben. Mi tavaly az agrár-környezetgazdálkodási támogatást sikeresen megpályáztuk, ahol egy hektár szőlő után majdnem ezer euró támogatást kap a szőlőtermelő. A munkaerőhiány miatt fontos a gépesítés, ezért amit tudunk azt fejlesztjük, újítjuk. Öt évvel ezelőtt még mindenre találtunk kézi munkaerőt, de ma már amit tudunk, azt mi magunk csináljuk, ezzel is próbáljuk csökkenteni a költségeket.

Címlapkép: Getty Images