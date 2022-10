Az agrárium sem ússza meg: most jön még csak az igazi drágulás?

A növénytermesztésben az igazi áremelkedés még csak most fog bekövetkezni, hiszen az idei vetéshez szükséges vetőmagok megtermeltetése már megtörtént, és ezt ugyanúgy sújtotta az aszály - mondta az Agrárszektornak Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója. Az ellátási láncokban a 2020 eleje óta jelen levő problémák még nem múltak el, az utóbbi időben tapasztalható áremelkedések pedig komoly kihívást jelentenek a mezőgazdasági ágazat szereplői számára, és nagyobb tudatosságra, előre tervezésre ösztönzik őket. A szakember beszélt arról is, hogy mi várható a következő időszakban az inputanyagok és vetőmagok forgalmazása terén, milyen trendek figyelhetőek meg a magyar gazdák gépbeszerzéseit illetően, valamint mi várható a mezőgazdaságban a következő szezonban.

Rengeteg hírt lehet hallani arról, hogy az alkatrész- és chiphiány hogyan befolyásolja a mezőgazdasági gépek gyártását, és ezzel együtt a forgalmazását is. Milyen trendek érvényesülnek most a mezőgazdasági gépek kereskedelmében, és ezek milyen hatással vannak az árakra, illetve a megrendelések teljesítésére? A tavalyi évhez képest hogyan változott a mezőgazdasági gépek ára?

A szállítási lánc lassulása a koronavírus-járványból kifolyólag velejárója az elmúlt három esztendőnek, ez már 2020 elejétől érezhető volt. Ennek részben az volt az oka, hogy leálltak a gyárak, hogy ne kelljen az embereket foglalkoztatni ilyen egészségügyi kitettség mellett, ezzel viszont elindult az alapanyag-, chip- vagy gumihiány. Ezek a problémák továbbra is velünk vannak, a kínálat még nem érte utol a keresletet. Valamennyire enyhült, de kell még 1-2 év, mire ez bekövetkezik. Ez nyilvánvalóan hatással van az árak emelkedésére, de nemcsak a hiány, hanem az egyéb árak növekedése is komoly gondot jelent. Az egyik legfontosabb költségelem, amiről nem beszélünk eleget, az a tengerentúli szállítások költsége, ami jelentősen megdrágult. Amikor az Ever Given keresztbe állt tavaly a Szuezi-csatornán, megállt az egész világ, és hirtelen senki nem tudta, hogyan lehet Európába szállítani. Teljesen mindegy, miről beszélünk, lehet az áru termény, gázolaj vagy gép. Ez továbbra is hat erre a piacra, nagyságrendileg idén bázisalapon mérve 10-20%-os áremelkedés van. Ennek részben a szállítási költségek emelkedése is az oka, illetve az, hogy az infláció más országokban is jelen van.

A 2022-es év során a magyarok jóval nagyobb mennyiségben vásároltak mezőgazdasági gépeket, mint egy évvel korábban. Mi lehet ennek az oka?

Az látszik, hogy tudatosan vásárolnak a vevők, vannak olyan beruházási döntések, amelyeket átgondoltan hoznak meg. Ezt élénkítette az is, hogy tavaly nyáron kihirdették a magyar mezőgazdaság digitális átállását segítő pályázatot. Így az ágazat szereplői bizonyos beruházási döntéseket előrehoztak, és a már meglévő gépeket is inkább lecserélik modernebb eszközökre, amelyek ennek a támogatásnak a nyertesei. De ide tartozik az is, hogy az elmúlt években jó erőállapotban voltak a gazdaságok. A tudatos beruházások pedig azt is jelentik, hogy kisimult a piac. Nem mondanám, hogy a magyar gazdák gépvásárlásai olyan nagyot növekedtek volna, inkább úgy fogalmaznék, hogy a beruházási döntések egy bizonyos időszakban egyszerre következtek be.

A KITE Zrt. mezőgazdasági integrátorként vetőmagok, palánták és oltványok forgalmazásával is foglalkozik. Hogyan változott az elmúlt időszakban a vetőmagok ára, és ez hogyan befolyásolta az irántuk való keresletet?

Idén tavasszal nem volt nagy vetőmagár-emelkedés a kapás növényeknél, vagyis a kukorica, a napraforgó, a szója vagy a cirok esetében. Alapvetően nem változott a piac, csak annyit, amennyit a vetésforgó megkívánt. Ugyanakkor a repcevetőmag iránti kereslet csökkent, ami a vetésszerkezet átalakulásával van összefüggésben, emellett megfigyelhető az is, hogy az ágazat szereplői nagyobb arányban vetnek kalászosokat. A növénytermesztésben az igazi áremelkedés csak ezután fog bekövetkezni, hiszen az idei vetéshez szükséges vetőmagok megtermeltetése már megtörtént, és ezt ugyanúgy sújtotta az aszály. A kukorica vagy a napraforgómag jövőre biztosan sokkal drágább lesz, mint az idei volt, de ezt már látjuk a kalászosok vagy a repce esetében is, hogy jelentős áremelkedés következett be. De ez összefügg a terményárak alakulásával is: ha 140-145 ezer forint egy tonna étkezési búza, akkor a búzavetőmag ára sem lehet 70 ezer forint tonnánként.

A cégcsoport portfóliójába a műtrágyák és növényvédő szerek forgalmazása is beletartozik. Ezen a téren mit tapasztaltak az elmúlt hónapokban, az egyre emelkedő műtrágyaárak mennyire befolyásolják az értékesítést? Van-e, illetve lesz-e elég műtrágya a magyar gazdák igényeinek kielégítésére?

A műtrágya árának emelkedése már tavaly ősszel elindult, amikor a gázárak elkezdtek megemelkedni. Ezzel a lakosság csak most szembesült, de a mezőgazdaság már tavaly is látta ezt a folyamatot: már 2021 szeptemberében 100 dollár fölé mentek a jegyzések, de ez leginkább a nitrogéntermékeket érintette. Azóta nagy áremelkedés nem következett be, de most egy nagyon magas szinten vannak az árak. Amit fontos látni, hogy a műtrágya ára annyira nem befolyásolja a vevői igényeket, inkább arra van hatással, hogy melyek azok az aszály sújtotta régiók, ahol a gazdasági adottságok kevésbé jók ebben az évben. Így aztán egyik-másik gazda el fogja hagyni az alaptrágyákat, de a fejtrágyákban való gondolkodás továbbra sem állt meg. A beszerzési forrásokat tekintve a KITE nagyon régóta alapvetően importra támaszkodik, így nekünk nincs ilyen problémánk, a környező nitrogéngyárak leállása ellenére is be tudjuk szerezni a műtrágyákat, és biztosítjuk ezeket a gazdálkodók számára. Az azonban igaz, hogy az olyan logisztikai problémák miatt, mint például a Duna alacsony vízállása, a nehézkes vámügyintézés, az európai uniós szabályozás szigorodása, a költségek növekedése, illetve az engedélyek intézésének bonyolultabbá válása, kicsit lassabban jönnek be az áruk az országba. Éppen ezért fel lehet és fel is kell hívni a gazdák figyelmét arra, hogy időben kell dönteniük a vásárlásokról ahhoz, hogy biztosan megérkezzen a számukra szükséges műtrágyamennyiség, mire eljutnak a felhasználás fázisába.

A növényvédő szerek tekintetében jelentenek gondot a cégnél hatóanyag-kivonások?

Tavaly és tavalyelőtt is elég sok hatóanyagot kivontak, leginkább gombaölő szereket, és ezt mi is megéreztük. Meg kell találni a hatóanyagok alternatíváit annak érdekében, hogy ezeket a kivonásokat végre lehessen hajtani. Egyre inkább előtérbe kerülnek a biológiai megoldások, és már vannak olyan növényvédő szerek, amelyek hatékonyak a kalászfuzáriózissal szemben. A szerkivonások miatt nyilván sérül egy-két szercsoport, de ezekre még mindig megvan a válasz.

