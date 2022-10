Őrült drágulás a vidéki piacokon: borsos áron adják a magyarok kedvenc őszi zöldségét

Mint tudjuk, a káposzta, a karfiol, a brokkoli, a kelbimbó, sőt a karalábé is ugyanabba a növényi családba tartozik, egyetlen közös őssel. Már az ókori görögök és rómaiak is előszeretettel fogyasztották a vadkáposztát, sőt a nemesítését is ők kezdték el, amely végül különböző növényeket eredményezett. A káposztafélék napjainkra világszerte az emberi táplálkozás fontos részét képezik, Kínában, Japánban, Indiában és Európában is fontos élelmiszernek számítanak. Hogy mennyire számítanak zsebbenyúlós zöldségnek? Hogy hatott az árukra az infláció? Miért érdemes fogyaszani a káposztaféléket? Ennek jártunk most utána.

A fejes káposzta az egyik legsokoldalúbb zöldségféle. Jó felhasználhatóságán kívül az ára is csábító lehetett, hiszen - egészen idáig - az olcsóbb alapanyagok közé tartozott, arról nem is beszélve, hogy az ikonikus töltött káposzta sokak kedvenc ételének számít. Az áremelkedések azonban ezt a zöldséget sem kerülték el, de ennek ellenére még mindig megfizethetőnek számít. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az EU-ban a meghatározó élelmiszerek közé tartozik a káposzta, amit jól alátámaszt az, hogy évente átlagosan 3,6-3,7 millió tonna káposztát takarítanak be. A KSH adataiból kiderült, hogy Magyarországon fejes káposztából az elmúlt évtized legkisebb mennyisége, 37,2 ezer tonna termett 2021-ben. Hazánk fejes- és vöröskáposzta-külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2021-ben, a beszállított mennyiség 6,92 ezer tonnát ért el, míg a külpiacokra 2,24 ezer tonna került. Az idei év első fél évében az import 38 százalékkal 2,91 ezer tonnára csökkent az elmúlt év azonos időszakához képest. A káposztafélék legjelentősebb termesztési körzetei Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében helyezkednek el. A káposztát sem kerülte el a drágulás Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 12. héten került a piacra a primőr, fehér fejes káposzta a tavalyinál 58 százalékkal magasabb áron. Ez 650 forint/kilogrammos kezdőárat jelentett, ami az akkor még kapható 2021. évi betakarítású termék áránál (130 forint/kilogramm) lényegesen magasabbnak bizonyult. A primőr, fehér fejes káposzta ára 7 százalékkal 284 forint/kilogrammra emelkedett a 16-24. héten az egy évvel korábbihoz képest. A drágulás itt még nem állt meg, a primőr kifutása után a szabadföldi, fehér fejes káposzta ára 44 százalékkal 258 forintra nőtt kilogrammonként a 26-37. héten az előző év azonos periódusához viszonyítva. Ha megnézzük a táblázat friss adatatit, akkor azt láthatjuk, hogy a 43. héten a fejes káposzta ára a Budapesti Nagybani Piacon a fejeskáposzta ára 245 Ft/kg, a vörös káposzta 255 Ft/kg volt. Ez közel azonos ár a 12. hét adataival. Persze megnéztük azt is, mit mutatnak a vidéki piacok adatai a 43. héten. Ennek alapján az látszik, hogy a vidéki nagybani piacokon 350-400 Ft/kg, a vörös kápposzta pedig 450-500 Ft/kg, a kelkáposzta ára pedig 400-800 Ft/kg között mozog.

A vidéki nagybani piacokon a fejeskáposzta ára 200-250 Ft/kg, a vörös káposzta ára 250-420 Ft/kg, a kelkáposzta ára pedig 400-480 Ft/kg között mozog. Ha összevetjük az árakat, akkor azt mondhatjuk, hogy a vidéki piacokon sokkal drágábban adják a káposztát mint a fővárosban. És az is jól kirajzolódik, hogy az év elejéhez képest van, ahol duplájára emelkedett a káposzta ára. Igazi vitaminbomba Nem lehet eléggé hangsúlyozni a káposztafélék családjának fontosságát az étrendünkben. A keresztesvirágú zöldségek nagy mennyiségben tartalmaznak oldható és oldhatatlan rostokat, C-vitamint, B9-vitamin (folsav), káliumot, szelént és fontos fitokemikáliákat. Szaguk jellegzetes, erős és fűszeres, néha kesernyés ízükért a glükozinolátok felelősek, emiatt sokan nem kedvelik őket, különösen gyerekek körében kevésbé népszerűek a káposztafélék – legfőképpen a brokkoli és a kelbimbó –, mert a gyermekeknek sokkal több ízlelőbimbó található a nyelvükön, ezáltal sokkal intenzívebben érzik ezeket az ízeket. Lebomlásuk során antioxidánsok keletkeznek, amelyek fokozzák a rákkeltő anyagok megsemmisítését, mielőtt még esélyük lenne a DNS-t károsítani, illetve lassítják a normál sejtek rákos sejtekké alakulásának folyamatát. Emellett számos egyéb jótékony egészségügyi hatással is rendelkeznek: a karotinoidok az egészséges szemért, a folsav a DNS védelméért, a K-vitamin az egészséges csontokért, a C-vitamin a jól működő immunrendszerért, valamint a bőr, a csontok és a fogak védelméért felelős. Címlapkép: Getty Images