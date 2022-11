Hiánycikk lehet a magyar boltokban az új árstopos élemiszer: mi lesz velünk nélküle?

A hazai burgonyatermés a fogyasztói igényeknek alig a felét képes fedezni, a többit importból kell pótolni. Kérdéses, hogy a hatóságilag rögzített árakat hogyan lehet megfeleltetni a külföldről behozott burgonyára. Beüthet a hiány a boltokba?! - Az Agrárszektor most ennek járt utána.

Ahogy tegnap a HelloVidék is megírta, hogy a tojás mellett hatósági áras lett az étkezési burgonya is. A bejelentés alapján ez az étkezési burgonyák minden fajtájára, az A, B és C típusra, a brandingelt és nem brandingelt termékekre, illetve a különböző kiszerelésekre egyaránt vonatkozik. A hazai burgonyatermés azonban a fogyasztói igényeknek alig a felét képes fedezni, a többit importból kell pótolni. Kérdéses azonban, hogy a hatóságilag rögzített árakat hogyan lehet megfeleltetni a külföldről behozott burgonyára, és egyáltalán lesz-e elegendő krumpli, különösen annak fényében, hogy idén egész Európában gyenge lett az idei termés, és magasak az árak. Az Agrárszektor az intézkedés várható következményei kapcsán megkereste az Országos Burgonya Szövetség és Termék Tanácsot.

Az Országos Burgonya Szövetség és Termék Tanács (OBTT) a lapnak közölte, hogy a tényleges rendelet megjelenéséig nem lehet semmi biztosat mondani az új helyzetről, az azonban biztos, hogy a jelenlegi megfogalmazás a létező legrosszabb forgatókönyvvel járna, mivel a termelőknek át kell vizsgálni az árakat, és ha az árstop tényleg valamennyi étkezési burgonyát érinti, akkor az egyedi árakat eredményezhet az egyes kiszerelések és típusok tekintetében. Arra a kérdésre, hogy a kereskedők át fogják-e hárítani más termékre az árstop miatt kieső bevételüket, az OBTT elmondta, hogy ezt a kereskedőktől kell megkérdezni.

Nem kérdés viszont, hogy a legrosszabb forgatókönyv szerint év végére beüthet a burgonyahiány a hazai boltokba. Ahogy a szakember fogalmazott:

A kereskedelmi láncok is most nézik, milyen árakon tudják befogadni a termelőktől az árut. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a megugrott energiaárak miatt sok termelő inkább gyorsan túladna az áruján, mivel a betárolás költsége is nagyon megemelkedett az elmúlt időszakban. Ez egyúttal azt jelentheti, hogy év végére akár el is tűnhetnek a kínálatból hazai gyökérzöldségek, illetve a hagyma és a burgonya.

