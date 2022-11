Ilyen nincs: magaslesadót vezetnek be a vidéki Magyarországon!

Ahogy arról a Nimród Vadászújság írja, ennek mértéke lesenként évi 50 ezer forint, amely alól kivételt képez az a vadásztársaság, amelyik a területen csak egyetlen lest helyezett el. A lap az intézkedésről megkérdezte az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei Területi Szervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint, az érintett vadásztársaságot már értesítették a jogászaik által megfogalmazott álláspontjukról, amit az alábbiakban olvashatunk:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat, valamint a megyei önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban együtt: önkormányzat) rendelettel az önkormányzat illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót), valamint - a megyei önkormányzat kivételével - települési adókat vezethet be.

Ugyanezen jogszabály 3. § . rendelkezése szerint a törvény alkalmazásában adóalany:

a) a magánszemély,

b) * a jogi személy, egyéb szervezet,

c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

A 3.§. (2) bekezdése alapján adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.