Aggasztó hírek érkeztek a magyarok csemegéjéről: erről azért jobb, ha mindenki tud

Az elmúlt hetekben nem egy vidéki üzletben hiánycikk lett a csemegekukorica: hiába kerestük a mirelitet és a konzerveket, eltűntek a polcokról. A HelloVidék kíváncsi volt arra, a nagyáruházak tudnak-e problémáról, mi okozta az ellátási gondokat. Rákérdeztünk arra is, mit tudnak, mennyivel drágulhat még idén a csemegekukorica?

Egy biztos, még november elején több Szombathelyen és környékén élő is panaszkodott a HelloVidéknek arra, hogy az utóbbi időszakban nemegyszer tapasztalta, hogy hol kapni hol nem mirelit és konzerv csemegekukoricát a boltokban. A HelloVidék ennek apropóján kereste meg a nagyobb áruházakat, valamint a FruitVebet és a Nemzeti Agrárkamarát, tudnak-e ellátási problémáról? Lesz-e egyáltalán elég csemegekukorica az ünnepekre, és ha igen, milyen mértékű drágulásra számíthatunk? Hiszen sok magyar családban nem hiányozhat (se karácsony) se szilveszter este például a majonézes vagy ecetes (lilahagymás) kukoricasaláta...

Valóban átmeneti áruhiányhoz vezetett az idei aszály

Az idei terméshozam Európában jelentősen alacsonyabb volt, mint a korábbi években, köszönhetően a régen nem tapasztalt súlyos aszálynak, amely átmeneti áruhiányhoz vezetett egyes helyszíneken

– közölte a HelloVidék érdeklődésére a Spar, azonban hozzátette, jelen pillanatban már sehol az országban, így Szombathelyen sem hiányoznak a SPAR polcairól a mirelit és a konzerv kukorica termékek.

A Lidl Magyarországtól azt a választ kaptuk, hogy az áruházlánc folyamatosan monitorozza a készleteket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruellátás folyamatosan biztosított legyen. A csemegekukoricánál jelenleg nincsenek ellátási problémák, mind a konzerv, mind pedig a mirelit csemegekukorica elérhető a Lidl áruházak polcain.

A konzerv kukoricák 425 ml-es kiszerelésben elérhetőek el a polcokon, a Freshona csemegekukorica 349 Ft-ba, a Freshona szuperédes csemegekurorica 399 Ft-ba és a bio Freshona szuperédes csemegekukorica 669 Ft-ba kerül. Az 1 kg-os Freshona fagyasztott morzsolt zsenge kukoricáért 799 Ft-ot kell fizetni a Lidl üzletekben.

- tette hozzá a Lidl.

Arra a kérdésünkre, mennyivel drágulhat még idén a csemegekukorica, sem a Spar sem a Lidl nem akart találgatásokba bocsátkozni.

Mi a baj az idei kukoricaterméssel?

Az idei évben tapasztalható rendkívüli aszály minden kultúrában jelentős kieséseket eredményezett, ez alól nem képzett kivétel a csemegekukorica termesztés sem. Az utóbbi években 30 – 35 000 hektár között ingadozott Magyarországon a termőterületek nagysága, ahonnan jellemzően 500-550 ezer tonna csemegekukoricát takarítottak be.

- közölte a Hellovidékkel a FruitVeb szakmai referense, István Gábor.

A Fruitveb információi szerint az idei évben az aszálykár kb. 30-35 százalékos kiesést okozott összességében a teljes termésben, ami az öntözetlen, korai fővetésű állományoknál 50-70%-os (néhány esetben akár 100%-os) terméskiesésként, a későbbi betakarítású öntözött állományokban pedig 20-30%-os kiesésként jelent meg.

Ahogy a szakmai szervezet a lapunknak elmondta: Magyarország csemegekukorica termesztésben világszinten is a dobogón helyezkedik el, így agrárkülkereskedelmi egyenlegünkben a csemegekukoricát tekintve külkereskedelmi többlettel rendelkezünk, nettó exportőrnek számítunk. Mivel Európa-szerte aszályos volt az év és alapvetően Magyarország látja el az exportpiacot, így nem kell számítani a jövőben jelentős importnyomásra. Fontos megemlíteni, hogy a piacvezető szerepünket és nagy mennyiségű exportalapunkat a konzerves csemegekukorica képzi, a tisztán fagyasztott csemegekukorica, fogyasztói preferenciáinkat is nézve, sokkal kevésbé jelentős számokban, mint a konzerves.

A feldolgozóipar helyzete és fagyasztott kukorica elérhetősége

A feldolgozóipari arányokat nézve a konzervipar 2/3 részt, míg a hűtőipar 1/3 részt használ fel a teljes csemegekukorica termésből.

Ha megvizsgáljuk az idei 35%-os terméskiesét, akkor ez a hűtőipari feldolgozásban (a hiányolt fagyasztott csemegekukorica esetében) úgy jelentkezik, hogy kb. 50-60 ezer tonna alapanyag nem termett meg, vagyis így 20 000 tonna fagyasztott végtermék kiesett a hűtőiparban, ennyivel kevesebb kerülhet a polcokra

-közölte a FruitVeb szakmai referense, majd hozzátette, az üzletekben tapasztalt ideiglenes hiány részben visszavezethető a fent említett kiesésre, de figyelembe kell venni azt is, hogy a fagyasztott kukorica esetében egy kevésbé keresett termékről van szó, így az üzletláncok beszerzési politikáján és logisztikai hálózatán is múlik, hogy mekkora az elérhetőség a termékből.

Mindezekből kifolyólag elképzelhetőek időszakos ellátási zavarok, de jelentős hiányra, vagy a termék eltűnésének kockázatára nem kell számítani.

A NAK sem igen mondhat mást

A csemegekukorica termékpálya szereplői idén jelentős gazdasági károkat fognak elszenvedni az elmúlt évszázad legsúlyosabb aszálya következményként – közölte a Hellovidékkel a NAK.

Ez a rendkívüli időjárási helyzet még inkább kiélezi az ágazat aktuális problémáit, amelyek már eddig is nagyon súlyosan érintették a szektort, különösen a feldolgozóipart: az energiaválság, a munkaerőhiány és a csomagolóanyag-ellátási gondok, továbbá az ezek folyományaként megjelenő, előre nem látható mértékű, nagy bizonytalansággal kalkulálható, de sok esetben száz százalékot meghaladó költségnövekedés.

- nyilatkozta a szakmai szervezet. Még hozzátették, a néhány éve fennálló, elmélyült és krónikus ágazati problémák megoldását már a tavalyi év sem segítette, de az idei szezon minden eddiginél többet rontott a termelés és feldolgozás helyzetén egyaránt.

Az árakról

A Fruitvebtől megtudtuk, hogy az energia költsége a válság előtt is a fagyasztott és konzerv termékek összes költségének közel 10 százalékát tette ki, majd ez a költségtényező emelkedett öt-tízszeres mértékben az elmúlt egy évben, különösen a megelőző 4-6 hónapban. A fogyasztói árak alakulásában, a termelési költségen és a feldolgozóipari gyártási költségen túl, ugyanakkor nagy részt tesz ki a kereskedelmi láncok árszabása, amit folyamatosan befolyásolhatnak az energiapiaci áringadozások is. Még ha rövid távon, év végéig nem is várható jelentős drágulás, hosszútávon nehéz előre látni, nem zárható ki annak az esélye sem, ez nagyban függ majd az energiapiaci helyzettől és az üzemanyagáraktól.

Címlapkép: Getty Images