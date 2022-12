Ilyen húsokat eszik karácsonykor a vidéki elit: ennyibe kerül itthon a krokodil, zebra, kenguru

Az ünnepi időszakban, karácsony és szilveszter táján olyan húsféléket is szívesen kipróbálnak az emberek, amiket egyébként év közben nem nagyon vásárolnak. Arról már sokszor írtunk, hogy a hazai erdők bővelkednek vadakban, ennek ellenére sem jelentős a hazai vadhúsfogyasztás, de a halfélék iránt sem túl nagy a magyar lakosság vonzalma december kivételével. De vannak a kínálatban még ezeknél is különlegesebb és ritkábban fogyasztott, itthon szinte ismeretlen húsfélék, amelyekből érdemes legalább ilyenkor megkóstolni pár falatot. Igaz, hogy a krokodil, a zebra, a kenguru, a láma vagy a tevehús ára borsosabb a marhahúsénál, de kevésből is olyan ínyencség készíthető, amire egész biztosan egész évben szívesen visszaemlékszik majd a család. Ezek a húsok pedig, bármennyire is hihetetlen, már itthon is elérhetőek bárki számára. Érdemes az ünnepek alatt kísérletezni velük, ha idén nem, talán majd jövőre.

Dr. Konrád Szilárd, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezető kommunikáiós szakértője korábban elmondta a HelloVidéknek, hogy a hazai piacon mintegy 800 tonna vadhús kerül forgalomba. Annak ellenére, hogy a vadászat és a vadhúsfogyasztás Magyarországon jelentős történelmi múlttal és tradícióval rendelkezik, a fogyasztói szokásokban negatív trendet figyelhetünk meg, és a magyar vadhúsfogyasztás éves átlagos mértéke alig éri el a 0,2 kg-ot, viszonyításul marha-és borjúhúsból 2 kg/fő/év fogy. A hazai fogyasztók körében még mindig a baromfihús a legkedveltebb (27 kg/fő/év), második helyen a sertéshús áll (16,7 kg/fő/év).

A tradicionális vadhúsfogyasztó uniós országokban a vadhús fogyasztása 4-5 kg/fő/év körül alakul, vagyis a miénkhez képest mintegy húszszoros. Magyarországon jellemzően a középkorúak vagy annál idősebbek fogyasztanak vadhúst.

Az alacsony hazai fogyasztás miatt a vadhús ára jellemzően az exportárakhoz igazodik, ami a magyar jövedelmi viszonyok között azt eredményezi, hogy a vadhúst fogyasztók között többségében az aktív, jobb anyagi körülmények között élők találhatóak meg. Pedig a vadhúsok a tradicionális magyar konyha részét képezik, ráadásul olyan egészséges ételek készíthetők belőlük, amelyek megfelelnek a legújabb fogyasztói elvárásoknak is - mondta Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.

Szafari vadhúsok itthon: krokodil, kenguru, zebra vagy láma is kerülhet az asztalra

A hazai húsforgalmazók között igazi ínyencségnek számítanak a Matusz-Vad Zrt. termékei, hiszen olyan kuriózumokat is kínálnak az embereknek, mint a krokodil, a zebra vagy épp a kenguruhús. Emelett terítéken vannak náluk a szokásos vadhúsok, a szarvas, a vaddisznó, a fácán, és a tenger gyümölcseinek is egyedülállóan széles választékát kínálják mind a HoReCa szektornak (vendéglátóipar), mind a nagyközönségnek. Prémium marhahúst, tanyasi gyöngytyúkot, csirkét és más minőségi húsfélét is vásárolhatunk tőlük, a palettájuk folyamatosan színesedik, szélesedik.

Matusz Balázs, a cég tulajdonosa és megálmodója 21 évesen lett Magyarország legfiatalabb vendéglőse, és az éttermek minőségi hússal vaó ellátátsát tűzte ki már akkor is célul. 1994-ben alapította meg Győrött a vadhúsfeldolgozóját egyéni vállalkozásban.

Azért ezt választottam, mert korábban a vendéglátásban konyhafőnökként és persze étterem tulajdonosként is azt tapasztaltam, hogy vadhúsokból nagyon hiányos az ellátás. Akkoriban egyetlen vadhúsfeldolgozó cég volt a piacon és tőlük is csak a legolcsóbb termékeket lehetett megvásárolni. A valóban jó minőségű és megfelelően feldolgozott vadhús egyáltalán nem volt elérhető Győrben, a vendéglátásban dolgozók számára. Igaz, a cégalapításban közrejátszott egy másik ok is. Éppen beköszöntött a valutaválság, 1994-ben a svájci frank árfolyama a többszörösére szökött, én meg – szerződésem szerint – az éttermem bérleti díját abban voltam kénytelen fizetni. Így hát hoztam egy döntést, és megalapítottam a Matusz-Vad Zrt.-t

- olvashatóak a cég honlapján a tulajdonos szavai.

A fejlődés azóta töretlen, Patkó Dávid, a cég értékesítési igazgatója árulta el a legújabb részleteket a HelloVidéknek. A százszázalékosan magyar cég családi vállalkozásként indult, a tulajdonos, Matusz Balázs a vadhúsokban látta meg a lehetőséget, ugyanis 27-28 éve a hazai piacon nagyon akadozott még az ellátás ezen a területen.

Jelenleg 1800-2000 termékünket értékesítjük a HoReCa szektorban, és az olyan szafari különlegességek is egyre nagyobb teret hódítanak, mint a zebra, a kenguru vagy épp a krokodilhús. A cég arra törekszik, hogy folyamatosan behozza az innovációt a hazai piacra, ezáltal is formálja, terelgesse a szakmát, új utat mutasson a vendéglátásnak. Ezeknek az igazán egzotikus húsféléknek a fogyasztását egy-egy jeles esemény megdobja, jól mennek így szezonálisan a karácsonyi, szilveszteri ünnepek előtt. Ilyenkor kevésbé árérzékenyek a séfek, jobban mernek kísérletezni az alapanyagokkal, és az emberek is nyitottabbak az újdonságokra, többet hajlandóak áldozni egy-különlegesebb fogásra.

Az exkluzív hústermékek vásárlását az is megkönyíti, hogy kicsi, másfél-kétkilós kiszerelésben kerülnek forgalomba, így a kísérletező kedvű magánemberek is könnyen hozzájuthatnak az ínyencségekhez.

Az emberek főként jeles eseményekkor hajlandóak kilépni a komfortzónájukból, és a megszokott húsféléken kívül mást is kipróbálni, ilyen szempontból kiemelt jelentőségű a karácsony előtti időszak, és ez a forgalmunkon is meglátszik. Van az országban néhány étterem, ahol egész évben rendelnek exkluzív termékeket tőlünk, de a lakosság számára is elérhetőek vagyunk egész évben. A Covid időszaka tizedelte meg korábban az éttermi keresletet, mostanra viszont visszaállt a korábban megszokott menetrend.

Ízelítőül a különleges kínálatból

Zebra hátszín: 10400 Ft/kg

Krokodil bélszín: 17068 Ft/kg

Krokodil farok: 17601 Ft/kg (0.45 dkg-os kiszerelés)

Kenguru színhús: 8000 Ft/kg (125 g/db)

Bölény burger: 10399 Ft/kg (110 g/db)

Kanadai homár: 17144 Ft/kg (0.45 kg/db)

Languszta: 6349 Ft/kg

Sokan félnek a kenguru, a zebra vagy a krokodilhústól, de ezek teljesen biztonságos, minőségi termékek, az elkészítésük sem ördöngősség. Talán a krokodil ajánlható első körben az átlagfogyasztóknak, könnyebb szerkezetű ez a húsféle, hasonlít a csirkééhez az elkészítési módja. A zebra és a kenguru húsa kötöttebb szerkezetű, inkább a marhahús felhasználási lehetőségeihez áll közel. De ez látszik a nyers húsokon is, hogy milyen elkészítési módot igényelnek, nem igazán lehet velük befürödni, bár sokan tartanak ettől. Tény, hogy ezeknek a húsoknak az árfekvése három-ötszöröse a marhaúsénak, de ezért is forgalmazzuk kis kiszerelésben őket, hogy bárki megismerkedhessen, megbarátkozhasson velük

- mondta el Patkó Dávid.

A kezdetekkor a cég célcsoportja a közepes és annál magasabb kategóriába tartozó éttermek, valamint a topgasztronómia volt, ez továbbra is megvan, de azóta egyre hatékonyabban vonják be a fogyasztói körbe a lakosságot is, az ő részükre külön weboldalt is üzemeltetnek, ahol még kisebb kiszerelésekben érhető el bármilyen prémium húsféle.

A világ minden tájáról - Argentínától, Új-Zélandig - hozunk be és forgalmazunk különleges vágású steakeket, a prémium kategóriájú, japán wagyu marhahúst, ebből a legnemesebb rész, a vesepecsenye jelenleg 97 ezer forintért kapható kilónként. Kapni nálunk zebra-, krokodil, kenguru, teve-, láma- és bölényhúst is, ezekből igen finom ételeket lehet készíteni. Vannak félkész- és szuvidolt késztermékek, de teljesen hagyományos konyhatechnológiai eljárással is váratlan, mégis nagyon ízletes meglepetéssel szolgálhat bárki a vendégeinek ezen húsok közül

- tette hozzá az értékesítési igazgató.

Karácsony előtt a halfélék és a tengeri herkentyűk is nagyon fogynak

Karácsony előtt a halak iránt ugrik meg a kereslet, ahogy szilveszter előtt a malacot keresik a legtöbben. Nem vagyunk egy halevő nemzet, az éves halfogyasztásunknak állítólag mintegy 90 százalékát ilyenkor, decemberben produkáljuk. Az mindenesetre biztos, hogy az éves hazai haltermés 40 százalékát a novemberi-decemberi időszakban értékesítik a halgazdaságok.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint 2021-ben az egy főre jutó halfogyasztás 6,52 kg volt, ami 0,15 kg növekedést jelent 2020-hoz képest. Cél, hogy ebből minél több hazai hal legyen - írta a MA-HAL sajtóközeményében.

Ahogy megjegyeztés, a magyarországi tógazdasági haltermelés volumene tavaly 21 184 tonna volt, több mint 80 százaléka három régióban koncentrálódott: Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. Gazdaságilag a legfontosabb halfajunk továbbra is a ponty, amely a tógazdasági étkezési célú halhústermelésből 83,2 százalékkal részesedett 2021-ben. De ilyenkor, karácsonykor persze nemcsak pontyot fogyasztunk, a külföldi, nem édesvízi halak vagy épp a tengeri herkentyűk, igazi különlegességek iránt is megnő a kereslet.

A hagyományos halfélék mellett kínálunk különféle tengeri herkentyűket, homárt, langusztát, rákokat, lazacot, tőkehalat otthoni elkészítésre, ezek iránt ilyenkor nagy a kereslet, előtérbe kerülnek a lakosság körében is. Éppen ezért is árulunk kisebb kiszerelésben, az a tapasztalatunk ugyanis, hogy így könnyebben ráveszik magukat az emberek a fogyasztásra, aztán ha megszeretik, akkor rendszeresen vásárolják a termékeket a továbbiakban

- ismertette Patkó Dávid, a Matusz-Vad Zrt. értékesítési igazgatója.

Nemrégiben bővültünk egy frisshalas céggel, egy halfeldolgozó lát el minket friss áruval, jelenleg friss lazac és friss ponty részek, valamint friss szürkeharcsa, friss afrikai harcsa van a kínálatunkban, de jövőre kecsegét és tokhalat is tervezünk tartani. A szavatossági idők rövidsége miatt kell jól megfontolnunk a beszerzéseket, állandó, megbízható beszállítóink vannak. A jövő év gazdasági helyzete majd megmutatja, mire lesz igény, de az biztos, hogy mi előre menekülünk, és a színvonalból semmiképp nem engedünk

- foglalta össze a szakember.

Címlapkép: Getty Images