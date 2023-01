Horror áron mérik a szezon gyümölcsét a piacokon: 30%-os a drágulás, ki veszi meg ennyiért?

Amikor télen a hazai gyümölcsök vitamintartalma a tárolás folyamán lassan csökken, a citrusfélékhez nyúlhatunk megbízható vitaminforrásként. Számos jótékony hatásuk van, érdemes bevásárolni belőlük, pláne, mivel lassan olcsóbbak, mint az őshonos gyümölcseink, különösen télen. Mutatjuk, miért olyan hasznosak, és mennyibe kerülnek a piacokon.

Veszélybe kerülhet a citrusfélék piaca Európában és itthon?

A téli gyümölcsfogyasztásunkban és vitaminpótlásunkban nagyon fontos szerepet játszanak a különféle citrusfélék, a legtöbbet fogyasztott narancs, de a kissé húzósabb árú mandarin és a citrom is. Hazánkban nem termesztenek citrusféléket, bár ha a klímaváltozás ilyen ütemben zajlik, akkor elképzelhető a kertészmérnök szerint, hogy 50 éven belül sor kerülhet rá. Egyelőre azonban exportra szorulunk belőle, de a tavalyi év nem kedvezett az európai termelőknek sem, ami a citrusfélék árain itthon is meglátszik az energiaválság és az infláció mellett: a decemberi 24,5 százalékos maginfláció mellett a gyümölcsök árai 30,4%-kal emelkedtek.

Citrom

Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) 2022 decemberében megjelent előrevetítése szerint az EU citromtermése 9 százalékkal 1,56 millió tonnára csökkenhet a 2022/2023. gazdasági évben (október–szeptember) az előző szezonhoz képest. Az EU teljes citromtermelésének 65 százalékát adó Spanyolországban 10 százalékos csökkenés, ugyanakkor Olaszországban (+7,2 százalék) és Görögországban (+2 százalék) növekedés várható. Az Európai Bizottság adatai szerint a folyó gazdasági év eddig eltelt időszakában a citrom ára Spanyolországban 1,24 euró/kg-ra (+37 százalék) emelkedett. A KSH adatai szerint Magyarország citrombehozatala 3 százalékkal 13,3 ezer tonnára nőtt 2022 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához mérten.

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a citrom nagykereskedelmi ára 14 százalékkal volt magasabb (622 forint/kilogramm) 2022-ben az egy esztendővel korábbihoz képest.

A citrom nagykereskedelmi ára 2023 első két hetében 31 százalékkal 674 forint/kilogrammra emelkedett.

A lime (zöldcitrom) nagykereskedelmi ára 35 százalékkal volt magasabb (1350 forint/kilogramm) 2022-ben, mint egy évvel korábban, 2023 első két hetében pedig 60 százalékkal (1495 forint/kilogramm) emelkedett a 2022. év azonos időszakához hasonlítva.

Narancs

Az USDA projekciója szerint az unió narancstermése 13 százalékkal 5,85 millió tonnára csökkenhet a 2022/2023-as gazdasági évben (október–szeptember). Spanyolországban 20 százalékkal eshet a termés, Olaszországban nem várható lényeges változás. Portugáliában 20-30 százalékos csökkenést, míg Görögországban növekedést (+4 százalék) jeleztek előre. Az Európai Bizottság adatai szerint a folyó gazdasági év eddig eltelt időszakában Spanyolországban 17 százalékkal magasabb volt a narancs ára (66,6 eurócent/kilogramm), mint az előző szezon azonos periódusában.

A KSH adatai szerint Magyarország narancsbehozatala 17 százalékkal 14,8 ezer tonnára csökkent 2022 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest.

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a narancs nagykereskedelmi ára emelkedett (+22 százalék, 572 forint/kilogramm) 2022-ben az egy esztendővel korábbihoz viszonyítva. 2023 első két hetében 22 százalékkal volt magasabb (598 forint/kilogramm) a narancs ára, mint egy évvel korábban.

Mandarin

Az USDA előrevetítése szerint a közösség mandarintermelése 5 százalékkal 3,01 millió tonnára csökkenhet a 2022/2023. gazdasági évben (október–szeptember). Spanyolországban 10 százalékos csökkenés, Olaszországban az előző szezonhoz hasonlóan alakuló termés várható. Az Európai Bizottság adatai szerint Spanyolországban a mandarin ára 34 százalékkal emelkedett (1,12 euró/kilogramm) 2022. október és december között az egy évvel korábbihoz mérve.

A KSH adatai szerint Magyarország mandarinbehozatala 1 százalékkal 4,22 ezer tonnára bővült 2022 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest. Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon

a mandarin nagykereskedelmi ára 17 százalékkal 735 forint/kilogrammra, a kisméretű, magnélküli klementiné 56 százalékkal 680 forint/kilogrammra emelkedett 2022-ben az egy esztendővel korábbihoz viszonyítva. A klementin ára 7 százalékkal 646 forint/kilogrammra nőtt 2023 első két hetében az előző év azonos időszakának árához képest, a mandarin nem volt jelen a kínálatban.

Az AKI PÁIR adatai szerint 2023. 3. hetében a vidéki fogyasztói piacokon így alakult a citrusfélék kilóára: a spanyol citrom Debrecenben 880 Ft, Szegeden 1200 Ft; az olasz mandarin Debrecenben 650 Ft, Szegeden 850 Ft, a klementin Debrecenben 800 Ft, Szegedről nincs adat, a spanyol narancs pedig Debrecenben 550 Ft, míg Szegeden 780 Ft.

Ezért együnk sok narancsot télen

A narancs A- és B-vitaminokat is nagy mennyiségben tartalmaz. Előbbi a látás épségéért és a bőr egészségéért is felel, míg utóbbi a szénhidrát- és zsíremésztésben fontos. Mindenesetre megfigyelték, hogy segíti a hasnyálmirigy működését, az emésztésben a felszívódást, s végső soron megszüntetheti az esetleg fennálló székrekedést.

Antioxidánsai , a flavonok és a karotinok, az antociánok, valamint a limonén rákmegelőző és rákellenes hatásúak. Ruténtartalma a kapilláris erekre, az idegrendszerre és a szívre hat jótékonyan. A téli depresszió ellen is érdemes narancsot nassolni, sőt az illatos narancsolajok élénkítenek, jó kedvre derítenek.

A vérnarancsok általában valamivel kisebbek, mint átlagos rokonaik. A héj és gyümölcshús piros színét az antocián nevű növényi színanyagnak köszönhetik, melynek árnyalata a közeg savasságától vagy lúgosságától függ, ezért a gyümölcssavak hatására vált pirosba. Az antociánok bizonyítottan gyulladásgátlók, rákellenes és vérnyomáscsökkentő hatásúak. A narancs nobelitin tartalma véralvadás, trombózis megelőző hatású.

Fitoösztrogénjei nőgyógyászati panaszokat enyhíthetnek, de nem szabad megfeledkezni vírus- és baktériumellenes hatásáról sem. A narancs segíthet fertőzések alkalmával, mivel a benne lévő természetes antibiotikus hatású anyagok egyben fájdalomcsillapítók is.

Aki szereti a narancsot, bizonyára észrevette, hogy vízhajtónak sem utolsó, s ennél fogva a veséknek jót tesz, továbbá csökkenti a vérnyomást. Kalcium-, magnézium- és káliumtartalmával immunrendszerünket erősíti , savas húsából különösen jól felszívódik kalciumja és káliumja.

A narancs rosttartalma 100 gramm gyümölcsben mintegy 1,5-2,5 gramm, kalóriatartalma pedig alacsony, mindössze 47-50 kalória, édességtől és fajtától függően.

Kiváló C-vitamin forrás, vegánoknak kötelező! Szinte közhely a citrusfélék magas vitamintartalma, s valóban: a narancs legfontosabb téli C-vitamin-forrásaink közé tartozik. Egyetlen "Navel" fajtájú narancs 25 százalékkal tartalmaz több C-vitamint, mint amennyi egy átlagos felnőtt napi szükséglete, de két, bármilyen más fajtájú narancs is megteszi. A vegetáriánusok, akik teljesen vagy részben lemondanak az állati fehérjeforrásokról, feltétlenül építsenek be az étrendjükbe sok narancsot. A nagy adag C-vitamin elősegíti a növényi eredetű vas fölvételét. Természetes C-vitaminja hatásosabb, mint a tablettákban adagolt, feltehetőleg azért, mert bioflavonokkal együtt előfordulva hatása erősödik.

Óvatosan fogyasszuk a citrusféléket, erre nagyon figyeljünk!

A felületkezelt növények veszélyeire figyelmeztet a Nébih, mivel téli gyümölcsfogyasztásunkban és vitaminpótlásunkban jelentős helyet foglalnak el a citrusfélék, mint a narancs, a mandarin, a klementin és a citrom. Utóbbi időben elterjedőben van a pomelo is.

Kevesen tudják azonban, hogy a távoli termőhelyekről hozzánk kerülő gyümölcsök (dél-Európa, a Közel-Kelet, vagy pl. Kína) a 2-3 napos szállítás során megromlanának, ha a leszedés után nem végeznének rajtuk felületkezelést, és nem látnák el felületüket a kiszáradást gátló védőréteggel.

A külső felületkezelés engedélyezett gombaölő hatású növényvédő-szerek (például a gombaölő hatású ortofenilfenol, imazilil, tiabendazol, stb.) felhasználásával és viaszbevonással történik, de előfordul, hogy növényvédő-szer nélkül, csak viaszréteggel vonják be a gyümölcsöt. A viaszréteg lehet mesterséges vagy természetes viasz, az utóbbi általában méhviasz alapú. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a Magyarországon forgalmazott friss citrusfélék héja biztosan viaszolt.

Azt, hogy a gyümölcs csak viasz védőréteggel bevont, vagy mellette növényvédő-szerrel is kezelték-e, a termék címkéjén, vagy az üzletben a hozzá kapcsolódó feliraton, molinón – még a lédig gyümölcsök esetében is! - fel kell tüntetni! Ugyanígy azt is közölni kell a vásárlóval, ha a héj fogyasztásra alkalmatlan, mivel a növényvédő-szer a héj illóolajához kötődik és a viaszbevonás miatt később már nem lesz lemosható.

Ha a felületkezelésre vonatkozó jelölés nem egyértelmű, javasolt körültekintően eljárni, és a héjat fogyasztásra alkalmatlannak tekinteni.

Az üzletekben található aszalt, vagy kandírozott citrushéj készítmények csak felületkezelés nélküli gyümölcsből készülhetnek, ezért süteményeknél javasolt a friss reszelt héj helyett ezek használata. A termék címkéjének ellenőrzésével győződhetünk meg a gombaölőszer mentességről.

Címlapkép: Getty Images