Így készíts otthon mozzarellát 30 perc alatt: fillérekből megvan, és finomabb, mint a bolti

A Tej Terméktanács adatai szerint az Európai Unióban már hónapok óta csökken a vaj, a tejszín és a sajtok ára. A decemberi felvásárlási, 222 forintos átlagos tejár hamarosan akár 180 forintos is lehet. Erre alapozva beszélnek 20 százalékos árcsökkenésről. Ezzel összefüggésben a vaj, a tejszín és a sajtok ára is csökken az unióban, ám itthon ez a változás egyelőre nem érhető tetten a sajtoknál. Éppen ezért most a videó segítségével megmutatjuk, hogyan készíthetünk otthon mozzarella sajtot a bolti ár töredékéért.

Az árkorlátozások által érintett tejárak átlagosan 52,1%-kal emelkedtek, mivel a korlátozások által nem érintett tejárak meredeken emelkedtek (míg az érintett 2,8%-os UHT tej ára alig változott, jelentősen emelkedett az 1,5%-os és 2,8%-os ESL tej ára). A sajtok ára 83,2%-kal, az egyéb tejtermékek 79,2%-kal, a vaj, vajkrémek árai 79,4%-kal emelkedtek, derül ki a KSH legfrissebb adataiból.

Raskó György agrárközgazdász szerint viszont a tejtermékek ára csökkenni fog a következő hónapokban Magyarországon. Az RTL Híradónak nyilatkozó szakember úgy gondolja, hogy a hazai termelők kénytelenek lesznek követni a nyugati trendet, függetlenül az ársapka kivezetésétől, vagy meglététől.

Amennyiben a tejtermékek ára csökken, az ágazat komoly veszteségeket fog elszenvedni. Ausztriában már létezik olyan áruház, ahol kilónként mindössze 3000 forintba kerül átszámolva a vaj. Raskó György szerint ez a tendencia be fog gyűrűzni hazánkba is.

A Tej Terméktanács adatai szerint az Európai Unióban már hónapok óta csökken a vaj, a tejszín és a sajtok ára, ezt a trendet követve pedig hamarosan Magyarországon is mérséklődhet az ára, és a decemberi felvásárlási, 222 forintos átlagos tejár hamarosan 180 forintos is lehet - hangzott el az RTL Híradóban. Ezt alapul véve számoltak be 20 százalékos csökkenésről hazánkban. Ezzel összefüggésben a vaj, a tejszín és a sajtok ára is csökken az unióban.

A hazai felvásárlási ártrendek azt sejtetik, hogy nominálisan is csökkenni fog a következő hónapokban a tejtermékek ára teljesen függetlenül az ársapka kivezetésétől

- hangoztatta Raskó György.

Két diszkontlánc már kijelentette, hogy tartósan több mint 20 százalékkal csökkentik több vaj árát, és azt sem zárták ki, hogy más tejtermékek ára is csökkenni fog. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a termelői áraktól függ az árcsökkentés.

Kedvelik a magyarok a sajtot

Már csak azért sem mindegy, mennyiért vehetjük ezt a tejterméket, mert a felmérések szerint a magyarok háromnegyede rendszeresen fogyaszt sajtot: a megkérdezettek harmada havi két-három alkalommal, negyede hetente egyszer vásárol a tejtermékből, míg 14 százalékuk heti kétszer-háromszor is tesz a kosarába sajtot. A megkérdezettek csupán 26 százaléka válaszolta azt, hogy havonta egyszer vagy még ennél is ritkábban szerzi be az élelmiszert – derült ki a Szarvasi Mozzarella 500 fős reprezentatív kutatásából.

A felmérés szerint a sajtvásárló magyarok körében a trappista messze a legismertebb sajttípus, a válaszadók 90 százalékának elsőre ez a fajta jut az eszébe a sajtról, jóval leszakadva következik az eidami-mozzarella-camembert trió 66, 64 és 61 százalékos ismertséggel. Legkevésbé pedig a brie-t és a gorgonzolát ismerik a vásárlók.

A beszerzéseknél még komolyabb a trappista sajt előnye: a vevők 88 százaléka választja ezt a fajta készítményt, míg a második legkeresettebb mozzarellát 35 százalék teszi a kosárba.

Ezt követi az eidami 34 százalékkal, majd a camembert 31 százalékkal. Ementálit a megkérdezettek csupán 25 százaléka szokott vásárolni, goudát 22, fetát 19, cheddart 18, a parmezánt 15, a brie-t 12 százalék. Érdekesség, hogy a fiatalok jobban nyitnak a különleges sajtok irányába: a 18-29 évesek közül az átlagnál kevesebben (78 százalék) vásárolják a trappistát, és többen szavaznak a fetára (24 százalék) vagy a cheddarra (28 százalék).

Így készítsd el otthon a mozzarellát 30 perc alatt fillérekből

Házi “mozzarella” sajt mindössze fél óra alatt készíthető, ígéri a TikTok videójában Drahos Eszter, aki ezt javasolja:

Nem olyan régóta készítek saját sajtot, szóval még nem tökéletes a technikám, de ha sikerül házi nem fermentàlt tejhez hozzájutnod akkor mindenképpen készítsd el!

Hozzávalók

2 liter nyers tej (piaccsarnokokban, tejboltokban kapható)

6-10 evőkanál 10 %-os ecet

1 evőkanál só

Elkészítés

Folyamatos keverés mellett melegítsd a tejet 45-50 fokosra. Ha nincs hőmérőd, melegítsd olyan hőfokúra, hogy még épp benne tudd tartani az ujjad.

Húzd le az edényt a tűzhelyről, majd folyamatos keverés mellett evőkanalanként adagold hozzá az ecetet.

Először elkezd túrósodni, majd egy masszává áll össze az egész.

Amikor a tej kettévált a sárga savóra és a fehér, túrósodó masszára, már nem kell bele több eset.

Vedd ki a masszát, és nyomkodd ki belőle a savót alaposan!

A savót melegítsd fel, hogy majdnem forrjon (70 Celsius fokra), majd add hozzá a sót, és tedd bele a sajtmasszát!

Húzd le a tűzről, és hagyd benne átmelegedni a sajtmasszát.

Mikor átmelegedett, formázhatóvá válik. Ekkor nyújts rajta egyet, majd tedd vissza a lébe.

Ezt ismételd meg jópárszor, hogy átvegye a só ízét a sajt.

Egy idő után érezhetően egységes masszává állt össze a sajt. Ekkor tedd jéghideg vízbe.

Miután kihűlt a sajt, már fogyaszthatod is.

Íme a videó, itt lépésről lépésre láthatod azt is, hogyan nyújtsd és gyúrd a masszát, hogy megfelelő állagú legyen a mozzarrellád:

Címlapkép: Getty Images