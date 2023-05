Drasztikus változás jöhet a magyar napelemeknél: erre készüljön, aki nullázná a rezsit

Pénzcentrum 2023.05.19. 08:30

Most akkor feloldották a napelemstopot? - tette fel a kérdést a Pénzcentrum olvasója, aki szerint a leadott igénylésre pozitív választ adnak a szolgáltatók, és már a mérőóra cseréjéig is el lehet vinni az ügyet. A szakértők szerint a történet nem ilyen egyszerű, a korlátozás még mindig érvényben van, viszont ettől még a rendszereket ki lehet építeni - és ha egyszer feloldják a korlátozást, akkor be is lehet csatlakozni. Épp ezért a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség azt javasolja, hogy aki még bele akar kerülni a szaldós elszámolásba, az gondolkodjon előre, mert erre a tilalom feloldása után csak pár hónapig lesz lehetőség.

Tanulságos olvasói levél futott be a Pénzcentrum postaládájába: a lap egy olvasója arról számolt be, hogy két nagy energiaszolgáltatónál is pozitív válasz érkezik a Háztartási méretű kiserőművek csatlakozási igénybejelentésére, és mint állította, már a mérőóra cseréjéig is el lehet vinni az ügyet. A Pénzcentrum szakértőket is megkérdezett arról, mi állhat olvasó történetének hátterében. Balogh József szerint lehetséges, hogy a szolgáltatóknál el lehetett vinni akár az óracseréig is az ügyet, azonban betáplálni továbbra sem lehet. Az itt a furfang, hogy a szabályozás nem arról szól, hogy nem szabad rendszert kiépíteni, hanem arról, hogy az új rendszerről nem szabad a hálózatba betáplálni. Nekem van olyan esetem, hogy szerencsétlen megépítette a napelemes rendszert, a szolgáltató át is vette, de a rendszerhez tartozó app szerint a napelemek nem termelnek semmit, távolról lekapcsolták őket az internetkapcsolatos mérőórán keresztül. Ez így egy kicsit olyan, mintha arra buzdítanék valakit, hogy persze, vegyen egy autót, állítsa le a ház elé, tankolja tele benzinnel, csak a kocsikulcsot elveszem - magyarázta az energetikai szakértő.