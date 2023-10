Elszólta magát a kormány: így lehet kihozni még több pénzt a CSOK Pluszból

HelloVidék 2023.10.27. 09:32 Megosztom

A Blikk írta meg a Bank360 összegzése alapján azt, hogy alig telt el két nap a CSOK Plusz bejelentése óta, a kormány máris pontosított a szabályokon. Eszerint a CSOK Pluszt jövőre azokon a kistelepüléseken is fel lehet majd venni, ahol az új falusi CSOK-ot is. Ezzel elvileg az igénylők azonnali közvetlen támogatáshoz is juthatnak a CSOK Plusz mellé ezen a 2630 településen. Az új bejelentés szerint ráadásul jövőre megmarad az illetékmentesség és az adó-visszatérítés lehetősége is, ami újabb milliókat jelent az új CSOK-ot igénylőknek.

Tegnap, azaz csütörtökön a Kulturális és Innovációs Minisztérium kiadott egy közleményt, amiben felsorolta a 2024-től élő új konstrukció főbb szabályait. Csák János miniszter a kormányinfón arról beszélt, hogy a CSOK Pluszt az 5000 fő feletti településeken lehet majd igényelni. Ez jogszabályra fordítva azt jelenti, hogy azokon a településeken, amelyeken 2024-től nem elérhető az új falusi CSOK. Az emelt összegű falusi CSOK-ot 2630, jogszabályban meghatározott kistelepülésen lehet igényelni. Mégis a csütörtöki közleményben az szerepel, hogy A kedvezményes hitelprogramot az ország egész területén, tehát nemcsak az 5 ezer főnél nagyobb településeken, hanem a kistelepüléseken is igénybe lehet venni, utóbbiaknál így a gyermekáldást tervező házaspárok a CSOK Plusz mellé akár a falusi CSOK vissza nem térítendő támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatást is felvehetik - áll a közleményben. Ez gyakorlatilag extra lehetőséget kínál a falusi csokos településen ingatlant vásárlóknak, valamint felújítóknak, bővítőknek. A CSOK pluszhoz ugyanis már nem jár közvetlen kezdeti támogatás, a falusi CSOK-hoz viszont igen. A falusi CSOK-hoz 2024-től egy gyermek után 600 ezer forint helyett 1 millió forint,

két gyermek után 2,6 millió forint helyett 4 millió forint,

három vagy több gyermek után 10 millió forint helyett 15 millió forint lesz igényelhető. A jelenlegi jogszabály szerint ez használt lakásnál lesz így, de Csák János a Kormányinfón arról beszélt, hogy egységesítik a falusi CSOK támogatási összegeit, amiből az következik, hogy új lakás esetén is ennyit adnak a falusi CSOK-ot igénylőknek. A csütörtöki minisztériumi közlés szerint a falusi CSOK és a CSOK Plusz együtt is felvehető, amiből az következik, hogy az igénylők először megkaphatják ezeket a támogatási összegeket, és e mellé még a CSOK Pluszban meghatározott, maximum 15-30-50 milliós kedvezményes, fix 3 százalékos hitelre is igényt tarthatnak. Ráadásul elvileg a gyerek(ek) megszületése esetén a 10-10 millió hitelelengedésre is. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!