Ezek a legnépszerűbb autómárkák 2024-ben itthon: tömegek veszik most ezt a típust

Szurok Dávid 2024.01.19. 14:02 Megosztom

A körülményekhez képest nem zárt túl rossz évet az újautó-piac 2023-ban. A magas kamatok és az emelkedő árak ellenére 107 720 új személyautót adtak el Magyarországon, ami csupán 3,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi számtól. Árnyalja a képet, hogy a viszonyításként használt 2022-es eladási adatok is alacsonynak számítanak szélesebb időhorizontot vizsgálva, derül ki a JóAutók.hu összesítéséből, amit a HelloVidéknek küldött. Halász Bertalan, a cég vezérigazgatója lapunknak azt is elmondta, hogy melyek a legnépszerűbb márkák a magyarok körében, valamint kitért arra is, hogy mi az, ami alapján leginkább mérlegelnek a vásárlók, amikor újautó-vásárlásra adják a fejüket.

Ha pusztán csak a darabszámokat nézzük, akkor talán nem is látszik, mekkora a gond a hazai új személygépkocsik forgalmazásában, azonban, ha mélyebbre nézzünk már sokkal borúsabb az összkép. 2022-ben még elsősorban kínálati okai voltak a gyenge teljesítménynek (alkatrészhiány miatt akadozó ellátási láncok), addig 2023 teljesítményét már egyértelműen a visszaeső kereslet határozta meg. Az energiakrízis érdemben nem befolyásolta az újautó-eladásokat. Olyan szempontból lehetett hatása, hogy néhány vásárló az üzemanyagellátás akadozása miatt dönthetett úgy, hogy alternatív meghajtású személyautót vásárol. De ez nem okozott – már csak a jelentős árkülönbözet miatt sem okozhatott – jelentős elmozdulást - kezdte lapunk megkeresésére Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. A szakértő szerint meglepő módon a Suzuki hosszú évek után az eladási lista második helyére csúszott vissza 11,3 százalékos részarányával. Az első helyre a Toyota került, 13,2 százalékos részesedéssel. Szintén jelentősen, a 2022-es hatodikról a harmadik helyre ugrott fel a Skoda 10,3 százalékkal. a lista következő helyein a Volkswagen (8,17%), a Kia (6,12%) és a Ford (5,52%) végzett. Töretlen a japán márkák népszerűsége Természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hogy melyek a leginkább preferált típusok a magyarok körében. Ezzel kapcsolatban Halász Bertalan fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a legnépszerűbbek az alsó-közép, a B-SUV, illetve a C-SUV szegmensek, az eladott autók 62,54 százaléka ezek valamelyikébe tartozik. Modell szerinti bontásban ezek az autók voltak a legkeresettebbek: 1. Suzuki S-Cross 5936

2. Škoda Octavia 5608

3. Suzuki Vitara 4979

4. Toyota Corolla 3238

5. Kia Ceed 3235

6. Dacia Duster 2487

7. Toyota Yaris Cross 2139

8. Toyota C-HR 2005

9. Ford Tourneo Custom 1956

10. Toyota Yaris 1852 Arra a kérdésre, hogy nőtt vagy csökkent az egyes gyártók által kínált új autók ára a szakértő azt mondta, hogy a nagy gyártók 2022 jelentős áremeléseit követően 2023-ban visszafogták az áremeléseket. Ezzel párhuzamosan a visszaeső kereslet következményeként az importőröknél és a kereskedőknél készletek halmozódtak fel, amelyek leépítése érdekében újra általánossá vált az akár többmilliós kedvezményeket is kínáló akciók meghirdetése. Tarolnak a benzines autók Tisztán benzines autók tették ki a tavaly eladott új személyautók 38 százalékát. A dízelek aránya eközben mindössze 12 százalék volt. Az elektromos autó a teljes volumen 5 százaléka volt, többi valamilyen hibrid meghajtású jármű (ezek többsége az úgynevezett mild-hibrid, amely nem alkalmasak önálló villanymotoros haladásra, csupán induláskor és dinamikus gyorsuláskor segít rá egy kis elektromos motor a belső égésű motorra a fékezés során nyert energiát hasznosítva.) Az elszálló árak az új személyautók vásárlások során is éreztetik a hatásukat, így egyáltalán nem meglepő, hogy a magyarok kétszer is meggondolják, hogy milyen típust vásárolnak. A magánszemély vásárlók érzelmi alapon, illetve a pénztárca ismeretében hozzák meg a döntéseiket. Elsődlegesen számít a kényelem, biztonság és finanszírozás esetén a minél kedvezőbb kondíciók is. Mivel az újautó-piac sem szenved már autóhiányban, így visszatértek az engedmények és az alkuk is . Ezért egyre fontosabb a vásárlóknak, hogy milyen engedményeket tudnak igénybe venni. Céges flotta vásárlása esetén is fontosak a minél kedvezőbb finanszírozási vagy bérleti feltételek, valamint a minél vonzóbb flottakedvezmények.Egy esetleges használtautó beszámítás esetén az is döntő szempont lehet, hogy a beszámítandó autóra melyik szalonba kaphat jobbat ajánlatot. Emellett sok esetben a márkahűség is számít (pl. egy igazi Honda rajongó soha nem fog Alfa Romeot venni). - zárta lapunknak Halász Bertalan. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!