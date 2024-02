Már benyújtották a környezetvédelmi engedélykérelmet is: Nyíregyházán épülhet az újabb akkumulátorgyár

A kínai Sunwoda Hungary benyújtotta a nyíregyházi akkumulátorgyárának építéséhez szükséges első környezetvédelmi engedélykérelmét - közölte a projekt kommunikációjáért felelős társaság.

A közlemény szerint a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója a város déli ipari parkjában kezdte meg beruházását. A jelenleg is zajló régészeti feltárások és a kapcsolódó egyéb előkészítő munkálatok után - a kérelem pozitív elbírálása esetén - várhatóan tavasszal kezdődhetnek meg az egyes ütem épületeihez szükséges mélyépítési munkálatok, a tereprendezési és cölöpözési munkák.

A beruházó a talaj felső termőrétegének lefejtése, a terület kiegyenlítése mellett a talajrétegek stabilizálásához és az első ütem épületeinek előkészítéséhez kérte az illetékes hatóságok hozzájárulását

- olvasható a közleményben. A beruházás következő fázisa a gyártóegység környezetvédelmi dokumentációjának összeállítása és az egységes környezethasználati engedélyének megszerzése lesz.

A közleményben kitértek arra, a Sunwoda Hungary vállalja a jogszabályi előírásoknál szigorúbb környezetvédelmi határétékek betartását, a levegőminőségre vonatkozóan pedig szigorú emissziós keretrendszer alkalmazásában egyezett meg a nyíregyházi önkormányzattal.

A társaság emellett önként csatlakozik az önkormányzat által kiépítendő monitoring rendszerhez, így a talaj-, csapadék- és szennyvíz, valamint a talaj- és levegőminőségre vonatkozó adatok folyamatosan nyomon követhetőek lesznek.

Megjegyezték, a helyhatóság ezzel párhuzamosan folyamatosan fejleszti az ipari parkot, ahol a 2026 második negyedévben elkészülő új szennyvíztisztító telep segítségével a kínai vállalat az üzem vízfelhasználását 90 százalékban tisztított szennyvízből fedezi majd, míg a kommunális vízfelhasználását a későbbiekben is az ivóvízhálózatról szolgálnák ki.

A Sunwoda cégcsoport elektromobilitási vállalataként funkcionáló Sunwoda Mobility Energy Technology Co., Ltd. 2023 júliusában jelentette be, hogy eddigi legmodernebb gyárát, egyben első európai üzemét Nyíregyházán építi fel. A projekt első ütemében épülő üzemrészekben a tervek szerint két éven belül indulhat a lítium-ion energiaforrások termelése.

A tavaly júliusi bejelentés szerint a Sunwoda Hungary első ütemben 93 milliárd forintos beruházást hirdetett meg, de a beruházási program értéke a többi építési szakasszal, hosszú távon el fogja érni az 580 milliárd forintot, ezzel több ezer munkahelyet teremt majd a nyírségi megyeszékhelyen.

A Sunwoda vállalatcsoportot 1997-ben alapították, központja Sencsenben található. Az elektromos járművekhez 2008-ban kezdett el akkumulátorokat gyártani. Termékportfóliója kiterjedt, számos energiatárolási technológiát és ahhoz kapcsolódó hardvert kínál az iparág ismert háztartási márkái számára. Gyárai Kínában és Indiában találhatók.

