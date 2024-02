Most leesik az állad: vidéken is 600-650 forintos gombócárral indulhat az idei fagyiszezon

A hazai vendéglátóhelyek sok nehézséggel küzdöttek meg az elmúlt évek során. Megcsappant a forgalmuk, 10–20 százalékuknak be is kellett zárni - de erről a HelloVidék korábban itt írt. Most a Kisalföld készített egy összeállítást, amiben Győr-Moson-Sopron megyei cukrászdákat kérdeztek arról, hogyan vészelték át az elmúlt időszakot, és mire számíthatunk az idei szezonban.

Ahogy a Kisalföld cikkéből kiderült, a győri Bécsi kávéház is ettől a hónaptól kénytelen magasabb áron adni a süteményeket és a fagylaltot. Legfőbb indokuk erre, hogy megemelkedtek a költségeik, illetve szeretnék növelni a dolgozóik bérét is. Az alapanyaggyártók drágábban adják a termékeiket, köztük a vajat, a tejet és a csokoládét. Mindezek mellett fizetniük kell az elszabadult közüzemi díjakat, a számláikat, bérleti díjakat is. A kiadások miatt az üzletben a tavalyi árakhoz képest 10 százalékos áremelés várható. Bint Dóra tulajdonos lapunknak hangsúlyozta: idén egy gombóc fagylalt előreláthatóan 600–650 forintba fog kerülni. A győri Bécsi kávéházban is számítanak a forgalomcsökkenésre, de bíznak abban, hogy a hamarosan 40. évét betöltő vendéglátóhely sikeresen veszi az akadályokat. Van, ahol még márciusban tavalyi áron kínálják a fagyit Nem gondoljuk, hogy a forgalmunkban változás lenne, bízunk benne, hogy idén nyáron is roskadásig lesz az utca. Az biztos, hogy felkészültebbek leszünk – nyilatkozta a lapnak Horváth Norbert, a szintén győri Édes'N cukrászda tulajdonosa. Az üzlet újranyitásra készül. Ezen a napon vendégváró akciókkal, a gyerekeknek a fagylalt mellé ajándékkal készülnek, amely egész nyáron elérhető lesz. Az új tulajdonos, Pápai­né Domokos Kiara kiemelte: továbbra is odafigyelnek az ár-érték arányra. A süteményeik nem kerülnek majd 1200 forintnál többe. Várnak még a beszállítók árajánlatára is, de remélik, hogy nem kell drasztikusan megnövelni a termékeik árát. Fagylaltot március 1-jétől árusítanak, kezdetben a tavalyi 550 forintos áron, ez később fog emelkedni 600–650 forintra. A járvány előtti időkhöz képest 60–70 százalékkal esett vissza a forgalmuk Egy éve emeltem utoljára árakat, ami a nyersanyagok árának növekedése miatt vált szükségessé. Sajnos azóta tovább drágult a liszt, a tej, az olaj és egyéb szükséges termékek, viszont a sütemények, torták árában ezt nem tudjuk érvényesíteni, mert elvesztenénk a vásárlókat – hangsúlyozta érdeklődésünkre Tukovics Antal cukrász, aki szerint egyébként is jelentősen átalakultak a fogyasztói szokások. A Covid óta jelentősen csökkent a forgalom, a sütemények árát nem tudjuk növelni, holott az alapanyagok ára emelkedik – hangsúlyozta Tukovics Antal mosonmagyaróvári cukrászmester, aki hozzátette, a járvány előtti időkhöz képest 60–70 százalékkal esett vissza a forgalmuk. Így két műhely helyett egyben dolgozik, ma már csak két munkatárssal.