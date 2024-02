Brutál árak a vidéki fánkozókban: 1500 ft-ról indul darabja, ha mi sütjük, ennyiből egy család jóllakik

Közeleg a húshagyókedd, amikor is minden valamirevaló magyarnak egy évben legalább egyszer muszáj fánkot enni. 2 fánk, 2 forró csokival egy vidéki fánkozóban 5.600 Ft alatt nem áll meg. Álljunk neki inkább magunk sütni, vagy vegyünk a Tescóban, Sparban, Aldiban egy porcukrosat, aztán jó napot?!

Lehet lyukas, szalagos, csöröge, nutellás, puncsos cukorázas, de olyan nincs, hogy valaki húshagyó kedd előtti napokban ne találna kedvére való fánkot. Farsang idején már-már kötelező magyar hagyomány, hogy legalább egyszer muszáj nekünk is enni ebből a forró olajban sült édességből. De nemcsak télvíz idején kívánunk rá erre az ízes, porcukorral meghintett finomságra. Nem is csoda, ha a Tescotól az Aldin át megannyi boltban és pékségben az év minden napján kapható, de vidéken is egyre több spéci, kockás vagy épp mini fánkot kínáló faloda nyílik. Sokan félnek is otthon nekiállni, túl bonyolultnak gondolják az elkészítését. Pedig egyáltalán nem az ördögtől való tészta, a szalagostól sem kell megijedni, csak pár apró trükk, és csodaszép fehér masni díszeleg a mi aranybarna tésztánk közepén is – de erről majd később külön is szólunk.

Miért épp ez az olajban sült édesség lett a farsangi szezon emblematikus étele?

Holnap húshagyókedd, a keresztény egyházi évben a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap, amikor is minden tisztes magyarnak - ha szereti, ha nem - illik legalább egy fánkot megkóstolnia. Lehet aztán lyukas, szalagos vagy csöröge, puncsos cukormázas, kívül és belül ízesített, de olyan nincs, hogy valaki ne találna kedvére valót.

Az első fánkot a legenda szerint egy bécsi pék készítette. Olyan időkben, amikor a frissen sülő kenyér illatára sokan jöttek a pékségbe, a pékné azonban megunta a felháborodott és türelmetlen vevők hőbörgését, s egy darab kelt tésztát akart a tömegbe dobni, ám a dobást elvétette és a tészta a forró olajba esett. Így készült el az első fánk, amelyet az osztrákok Krapfennek hívnak. De franciák sem vetik meg a fánkot, mikor Maria Antoinette megkóstolta, annyira ízlett neki, hogy utána a bálokon mindig ezt az édességet szolgálták fel. Források szerint azonban már az ókori rómaiak is ismerték a fánkot, s ők is ilyenkor tél végén, tavasz kezdetekor ették, ünnepelve a természet újraéledését. A húshagyókeddhez világszerte különféle ünnepségekhez és népszokásokhoz kapcsolódnak. Ezen a napon hagyjuk el utoljára a húst az étrendünkből, mivel a böjt kezdetére utal. (Mozgó ünnep, mindig a húsvét időpontjától függ. Legkorábbi lehetséges dátuma február 3., a legkésőbbi pedig március 91.) Sok helyen karnevállal és felvonulással ünneplik, például a híres New Orleans-i Mardi Gras-felvonulás. Velencében is ezen a napon zárul a híres karnevál. A karnevál szó etimológiája szerint a latin carne levare (a hús elhagyása) kifejezésből származik, mások szerint pedig carne vale (búcsú a hústól) adja a szó eredetét. Nagy-Britanniában és az angolszász országokban a húshagyókeddet Palacsinta Napnak is nevezik, mivel a nagyböjt előtti utolsó napon a háztartásokban gyakran palacsintát készítettek, amely a tojás és zsír elfogyasztásának egyik legegyszerűbb és legkellemesebb módja volt.

Régen úgy tartották, hogy ha a böjti időszak előtt fánkot sütöttek és ettek, akkor a legerősebb tavaszi vihar sem képes elsöpörni a ház tetejét. De az udvarláshoz is köthető volt a fánk készítése. Sokszor ebben az időszakban járták a legények a lányos házakat végig, s ilyenkor a háziak finom fánkkal kínálták a vendégeket. Azontúl, hogy finomat ehettek a fiúk, fontos volt, megfigyelniük, hogy a lány miképp kínálta nekik a fánkot. Ha a lány megfelezte a fiúval a fánkot, akkor az azt jelentette, hogy viszonozta a szerelmét.

Vidéken is egyre több spéci fánkozó nyílik

Manapság már nemcsak télvíz idején kívánunk rá erre az ízletes, porcukorral meghintett finomságra, lassan nincs vidéki pékség sem fánk nélkül, ugyanolyan alap lesz a kínálatban, mint a kakaós csiga. Azon sem csodálkozunk, ha farsang idején az összes szupermarket látványpékégének is ott virít a tálcákon a frissen sütött fánk. Ahogy a szupermarketek árait elnézzük: egy darab bolti fánk 200-300 Ft-nál megáll, a kínálatban találni barackosat, csokisat, almásat és minit is. A pékségekben ennél azért drágábban kínálják: a pécsváradi Aranycipó pékségben például a Klasszikus bécsi fánk kajszi lekvárral töltve: 445Ft.

Online webáruházakban szereplő árak 2024. februárjában:

Auchan: sima cukros fánktól kezde a puncsos kakaókrémes 150-300 Ft-os áron várásolható.

Lidl: lekvárral, csokival vagy Oreóval : 200 - 400 Ft/db

Spar: Eperízű fánk csokoládédíszítéssel: 200 Ft/db

Aldi: Donut - fánk színes cukros, 56 g Akciós: 139 Ft/db

A vidéki Magyarországon is egyre több a fánkozó

Egyre több nagyvárosban nyílik „The Box Donut” néven spéci fánkozó is, ami egy hazai franchise vállalkozás, fő különlegességük pedig a négyszögletes fánk. A fővárosi fánkozókon túl Soprontól, Debrecenen, Szegeden, Szombathelyen, Győrön át Nyíregyházáig megtalálhatóak. A fánkokat saját recept alapján, prémium alapanyagokból készítik, így kivételes ízharmóniát nyújtanak. A tésztát földi mogyoróolajban sütik, a főzött krémeket ízfokozók és mesterséges színezékek nélkül állítják elő. Cukormáz helyett 100% kakaóvaj tartalmú belga csokiba mártják, és a különböző színeket természetes alapanyagok segítségével érik el. A különleges feltétek, mint például a liofilizált gyümölcsök, magvak, virágszirmok, kandírozott gyümölcshéjak, tökéletesen kiegészítik a fánkokat. Ha valaki egyedi fánktortát szeretne, akkor azt is készítenek, amit a megrendelők saját maguk állíthatnak össze. Az alaptészta, a főzött krémek, a bevonat és a méret is egyénileg variálható.

Tegyük hozzá, ezek a spéci négyszögletű fánkok árban fel sem tudják venni a versenyt a szupermarketek látványpékségeiben kínált 300-400 forintos fánkjaival.

Valószínűleg nem is akarják, hiszen nagyon más minőség az, amit kínálnak. A vidéki cukrászdák árfekvéséhez képest sem olcsó helyek, a minap egy ilyen fánkfalodában 2 négyszögletű – szemre gyönyörűséges fánkért, és 2 forró csokiért 5.600 forintot fizettünk. Egyszer kipróbáltuk, de ezért a pénzért exkluzív süti(ke)t ehetünk máshol. Ízesítésben is határ a csillagos ég, lehet juharszirupos, kézműves baracklekváros-fehércsokis, áfonyás chiakrémes, málna- vagy kávékrémes, és akkor hol tartunk még a felsorolásban?!

Ahány kézműves fánkozó, persze annyi ár, de azért hozzunk egy átlagot (online elérhető étlap alapján):

3 db alap fánk: 2.900 Ft – egyedi fánk: 3.200 Ft/3 db

5 db alap fánk: 4.750 Ft – egyedi fánk: 5.100 Ft/5 db

9 db alap fánk: 8.200 Ft – egyedi fánk: 9.100 Ft/9 db

12 db alap fánk: 10.750 Ft – egyedi fánk: 11.950 FtFt/12 db

15 db alap fánk: 13.300 Ft – egyedi fánk 14.800 Ft/15 db

18 db alap fánk: 15.850 Ft – egyedi fánk 17.650 Ft/18 db

Elnézve az árakat, ennyi erővel akár saját fánkozót is nyithatnánk

Azért akadnak más fánkozók is, az interneten találunk olyan vidéki fánkozót, akik egyenesen arra buzdítanak, hogy nyissuk meg saját fánkozónkat. A helyiségen túl, ami kell hozzá:

Fánk sütőgép

Alapanyag

Emblémázott papírtálca

Favilla

Keverőgép

Fánksütő zsiradék

Figyelem, itt jön a lényeg: 1 kg alapanyag ára: 1000 Ft + ÁFA, ami a leírások szerint 21 tálca fánk kisütéséhez elegendő. Számoljunk csak utána, ha csak 1000 forintért kínáljuk a fánk darabját, mekkora hasznunk lehet belőle?!

Lássuk, íme, a TOP 8 vidéki fánkozó!

A lista, figyelem, nem jelent kőbe vésett rangsort, de azért beszédesek lehetnek az értékelések:

Laci Nasi Fánk, Tápiószele – Értékelés (Google) 5.0 The Box Donut, Debrecen – Értékelés (Google) 4,6 (371) The Box Donut Nyíregyháza – Értékelés (Google) 4,6 (106) The Box Donut, Szombathely – Értékelés (Google) 4,5 (316) The Box Donut, Szeged – Értékelés (Google) 4,5 (351) The Box Donut, Sopron – Értékelés (Google) 4,2 (93) Minifánk, Tiszafüred – Értékelés (Google) 4.0 (4) The Box Donut, Győr – Értékelés (Google) 3.8 (102)

Miért szalagos a fánk?

A klasszikus fánknak, amelyet sokszor szalagos fánknak hívunk is jelentősége volt. Amellett, hogy ez egy sütési eljárás, s a forró olajban így sül ki a tészta, sokszor sokféle hiedelmet, babonát kötöttek hozzá. Szintén a pár kereséshez köthető a szalagos fánk – mivel a szalag a jegygyűrűt szimbolizálta. De emellett sokszor sokféle turpisságot is elkövettek a fánkok sütésénél. Például szokás volt egy-egy pénzérmét elrejteni a sülő fánkba, amely a gazdagságot jelképezte.

A Gasztromesék sorozatunkban annak idején Szarka Zsófi és Wurmbrandt András elárulta a titkot is, hogyan készül a hagyományos fánk, mitől lesz szalagja a fánknak?

1. A cukrot fehéredésig keverjük a tojásokkal.

2. Szaggatás után is hagyjuk keleszteni!

3. Az alsó felét fedő alatt sütjük!

A titok: a tésztába rum kerül, hogy az olajat ’ kicsapja’ sütés közben. Így nem süllyed el, szalagos lesz, és habkönnyű, valamint hihetetlenül illatos fánkok születnek!

Csöröge fánk

Ez egy másik fajta fánk, amelynek a tésztája és az elkészítése is jóval egyszerűbb. A török eredetű csöröge fánk is egy rituális ünnephez volt köthető, mikor az apa nyilvánosan fiaként ismerte el a gyermekét, akkor csörögefánkkal kínálta a vendégeket – de erről nemrégiben itt írt a Hellovidék.

Borbás Marcsi szalagos fánk receptje:



Hozzávalók:



50 dkg liszt



6 dkg olvasztott vaj



5 dkg cukor



5 tojássárgája



3 dkg élesztő



2,5–3 dl zsíros tej



csipet só



1 citrom héja



2 cent rum



1 liter olaj (a sütéshez)



A tálaláshoz: baracklekvár és porcukor

Címlapkép: Getty Images