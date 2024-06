Hiába lett elegük a bátonyterenyeieknek: újra indul a koreai aksigyár, a kormányhivatal zöld utat adott

A bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó működését még tavaly augusztusban függesztették fel határozatlan időre, most viszont újra gőzerővel gyárthat. A nógrádi Kormányhivatal szerdai határozata alapján ugyanis folytathatja tevékenységét a SungEel HiTech Hungary - írta a Nool.hu Mint ismeretes, még tavaly szabályosan rosszul lettek azok a kormányhivatalnokok is, akik a bátonyterenyei akkufeldolgozót mentek ellenőrizni. Bőrkiütést kaptak, torkuk kaparni, szájuk pedig fájni kezdett az üzemben.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási előírások megsértése miatt tavaly augusztusban határozatlan időre felfüggesztette a SungEel HiTech Hungary bátonyterenyei üzemének működését.

Az előírt működési feltételeket 10 hónap után teljesítette az a bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó üzem, így folytathatja tevékenységét

– közölte a nógrádi kormányhivatal.

Hozzátették: a szigorú hulladékgazdálkodási előírások megsértése miatt 2023 augusztusában határozatlan időre felfüggesztett vállalat ugyan a környezetet nem szennyezte, de sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályokat. Megsértette a hulladék elhelyezésére és a dokumentációra vonatkozó előírásokat, és előfordult, hogy az engedélyezettnél több hulladékot dolgozott fel. A kormányhivatal a felfüggesztést megelőzően a törvény által előírt fokozatosság elvét figyelembe véve hat alkalommal, összesen közel 100 millió forint bírsággal sújtotta a vállalkozást.

A cég a hulladékfeldolgozást a szerdai határozat értelmében újrakezdheti, miután a hatóságok folyamatos ellenőrzése mellett az elmúlt 10 hónapban a jogsértő állapotot megszüntette, a szigorú előírásokat teljesítette, a szükséges engedélyeit megszerezte és az üzemben „túltárolt” hulladékot elszállította. A kormányhivatal továbbra is minden rendelkezésére álló eszközzel, így bejelentett és be nem jelentett helyszíni ellenőrzések során fogja nyomon követni, hogy az üzemben betartják-e a korábbinál is szigorúbb előírásokat

– olvasható a közleményben.

Korábban rosszul lettek még az ellenőrök is

Mint ismeretes, tavaly szabályosan rosszul lettek azok a kormányhivatalnokok, akik a bátonyterenyei akkufeldolgozót mentek ellenőrizni. Bőrkiütést kaptak, torkuk kaparni, szájuk pedig fájni kezdett az üzemben. Az akkori határozat szerint az a bűz, ami az akkufeldolgozóból áradt, simán elérheti akár a 21-es út túloldalán álló lakóházakat is.

A bátonyterenyei üzem eleve katasztrófavédelmi engedély nélkül kezdett el működni.

Ahogy a 444 korábbi cikkében olvasható, 2021-ben a bátonyterenyei üzem eleve katasztrófavédelmi engedély nélkül kezdett működni, de a veszélyes anyagokat később is szabálytalanul tárolták.

Arra a gépre sem volt engedélyük, ami tavaly felrobbant. Aztán az egyik daráló most június elején is kigyulladt. Idén tavasszal még a hatósági ellenőrök is rosszul lettek ott a szabálytalanul tárolt vegyi anyagoktól. A szigetszentmiklósi üzemében egy ember meg is halt tűz miatt. De a néhány milliós bírságokat még mindig bőven fedezt az a 2,8 milliárdos állami támogatás, amit az induláshoz kaptak. A SungEel a németországi Rudolstadtban akart hasonló újrahasznosító üzemet nyitni, de mivel a helyiek közel kétezer panaszt adtak be a lehetséges légszennyezés miatt, a vállalat áprilisban lefújta a projektet

- írták.

Címlapkép: Getty Images