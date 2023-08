Váratlan fordulat: felfüggesztették a bátonyterenyei akkufeldolgozó működését

A Nógrád Megyei Kormányhivatal határozatlan időre felfüggesztette a bátonyterenyei akkumulátorfeldolgozó működését kedden - vette észre a határozatban a 444. A dél-koreai SungEl Hitech Hungary Kf. tulajdonában lévő üzem ugyanis sorozatosan szegte meg a működési és a hulladékgazdálkodási előírásokat.

Már hat alkalommal bírságolták meg a céget, összesen 100 millió forint összegben – júniusban 31 milliós, júliusban pedig egy 50 milliós büntetést gyűjtöttek be. A cég egy másik üzemet is tulajdonol Szigetszentmiklóson, ezt is már többször megbírságoltak a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt, itt két dolgozó vesztette életét egy üzemi balesetben - közölte a 444.

Augusztus elején a gyárban felrobbant berendezés 85 ponton volt szabálytalan.

A mostani leállítás után majd akkor indulhat el újra a munka az üzemben, ha a cég megteremti a jogszerű feltételeket, és rendezi a túltárolt hulladék helyzetét is.

A bátonyterenyei üzem eleve katasztrófavédelmi engedély nélkül kezdett el működni

Ahogy a 444 cikkében olvasható, 2021-ben a bátonyterenyei üzem eleve katasztrófavédelmi engedély nélkül kezdett működni, de a veszélyes anyagokat később is szabálytalanul tárolták.

Arra a gépre sem volt engedélyük, ami tavaly felrobbant. Aztán az egyik daráló most június elején is kigyulladt. Idén tavasszal még a hatósági ellenőrök is rosszul lettek ott a szabálytalanul tárolt vegyi anyagoktól. A szigetszentmiklósi üzemében egy ember meg is halt tűz miatt. De a néhány milliós bírságokat még mindig bőven fedezt az a 2,8 milliárdos állami támogatás, amit az induláshoz kaptak. A SungEel a németországi Rudolstadtban akart hasonló újrahasznosító üzemet nyitni, de mivel a helyiek közel kétezer panaszt adtak be a lehetséges légszennyezés miatt, a vállalat áprilisban lefújta a projektet

- írták.

