Súlyos dolog derült ki a magyar nyúlhúsról: ezért nem lehet kapni a hazai boltokban

Méltatlanul mellőzik az egyik legegészségesebb fehérjeforrást a magyarok. A nyúlhús nemcsak kiváló táplálkozás-élettani tulajdonságokkal bír, az íze is remek. A hazai nyúlágazat az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, s bár a pozitív trend 2023-ban megtört, a nyugat-európai piacokon jelentkező nyúlhiány lehetőséget teremthet az ágazat hazai szereplőinek a piacszerzésre. Mennyibe kerül a nyúlhús ma a magyar áruházakban? Mennyibe kerülhet egy családnak a nyúlvacsora? Ennek jártunk most utána.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a hazai nyúlhústermelés, a pozitív trendet csak az orosz-ukrán háború nyomán kialakult nehéz gazdasági helyzet tudta megtörni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nyúl Terméktanács piaci körképe szerint az ágazat 2022-ben figyelemre méltó eredményt ért le, 2023-ban azonban a vártnál is jelentősebb volt a visszaesés. A jelenség nemcsak hazánkban figyelhető meg, a nyúlágazat Nyugat-Európában is válságba került. Miközben itthon 2023-ban 20 százalékos termeléscsökkenésről beszélhetünk az első félév adatait vizsgálva, a francia, a spanyol és az olasz nyúltenyésztők 30 százalékos visszaesésről adtak számot. A válság tehát nemcsak nehézségeket hozott a hazai nyúltartóknak, hanem egyben lehetőséget is jelent: a nyugat-európai termelés csökkenésével keletkező vágónyúlhiányt – a szükséges fejlesztéseket követően – a magyar nyúlágazat pótolhatja.

Bár a nyúlhús kiváló fehérjeforrás, a magyarok körében sajnos nem elterjedt a fogyasztása, a hazai nyúlágazat ezért jelentősen exportorientált. Emiatt – az európai uniós előírások mellett – a termelőknek teljesíteniük kell a külföldi vevők sokszor az uniósnál is szigorúbb elvárásait. A magyar nyúltenyésztők és - feldolgozók számos minőségbiztosítási rendszerben bizonyították elkötelezettségüket és hatékonyságukat a fenntarthatóság és az állatjólét területén.

A nyúlágazat fejlődését az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette. Más állattenyésztési ágazatokat is érintő gondok – a termelési költségek ugrásszerű emelkedése, az orosz-ukrán háború nyomán kialakult infláció – mellett a világszinten is egyre nagyobb méreteket öltő, úgynevezett RHD járvány okozta kihívással is szembe kellett nézniük a nyúltenyésztőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – ahogy az eddigiekben is tette – ezután is minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a nyúlágazat szereplőit abban, hogy folyamatosan biztosítani tudják a hazai és a külföldi piacok biztonságos és tápláló hazai nyúlhússal való ellátását.

Nyúlfeldolgozás számokban

Hazánkban hat tenyésztőszervezet biztosítja a genetikai alapot, és több mint ötven nagyüzemi nyúltelep foglalkozik nyúltenyésztéssel. A 2022-es évben hazánkban, két üzemben összesen 3 925 874 vágónyulat 10 335 tonna élősúlyban dolgoztak fel. A vágóüzemek 100%-ban hazai előállítású, magyar nyulat kínálnak. A Covid világjárvány, az Orosz-Ukrán háború hatásai és a drasztikus energia-, takarmány áremelkedések mind-mind nehéz helyzetbe hozták a nyúltenyésztőket.

Az üzemek teljesítménye együttesen 2022-ben 8,6%-os csökkenés volt, ez a 2021 –es évhez képest. A nehéz helyzetben az ágazat össze tudott fogni és az elmúlt év kihívásait jól kezelte.

Hazánk a mai napig az egyik legnagyobb nyúlhús exportőr Európában, a friss magyar nyúlhús kedvelt termék a gyors szállítás, a kiváló minőség és a rugalmasság okán. Magyar nyúlhús kerül többek között Németország, Svájc, Olaszország, Spanyolország, Románia, Hollandia hűtőpultjaira és éttermi hálózatába.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai között egy érdekességre is bukkanhatunk. A KSH adatai szerint csökkent a nyúlhús fogyasztása saját termelésből, tehát ebből arra következtethetünk, hogy kevesebben tartanak nyulat arra, hogy elfogyasszák a húsa miatt:

Forrás: KSH

Viszont az is jól látszik az adatokból, hogy az elmúlt években a belföldi nyúlhús forgalmazás tovább bővült. Ma már minden nagyobb áruházláncban napi termékként megtalálható a magyar nyúlhús. 2020-ban 583 tonna nyúlhús, még 2021. évben 711 tonna, és 2022. évben közel 750 tonna nyúlhús termék kerül értékesítésre a hazai üzletláncokon és nagykereskedőkön keresztül, főként 0,5 és 1 kg-os kiszerelésű konyhakész termékekként.

Forrás: KSH

Mennyibe kerül a nyúlhús a boltokban?

Szabó Zsolt, a Hajdúböszörményi Galamb -és Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke korábban az Agrárszektornak mesélt arról, hogy sok helyről Svájcba viszik a húst, mert Magyarországon egyszerűen nem tudják eladni. A hazai eladásból nem tudják a gazdálkodók kitermelni a termelési költségeket, hiszen hazánkban kicsi az a réteg, aki ezt meg tudja fizetni. Szabó Zsolt beszélt az árakról is: 1800-2000 forintért adják élősúlyban a nyulat a kollégái, a tisztított házi nyúlhús kilója pedig körülbelül 3000 forint. Azonban, ha valaki magának neveli, maximum 1000 forintból kijön kilója, ami még bio is és nagyon egészséges. De a boltban jóval magasabb az ár, mert a bolt is ráteszi a hasznát.

A nagyobb üzletláncok kínálatában is megtaláljuk időnként a nyúlhúst. Jelenleg a Spar online kínálatában láttunk friss árakat. Ennek alapján itt a 300 grammos nyúlmáj 1399 Ft, a 600 grammos darabolt nyúlhús 2199 Ft, a 250 grammos pecsenye nyúl combfilé 2399 Ft, az 500 grammos pecsenye nyúl lapocka pedig 2499 Ft.

Rendelni is tudunk nyúlhúst, A Matusz-Vad webshopjában a nyúlgerinc filé (60-80 g/db) 6826 Ft/kg, a nyúllapocka 2915 Ft/kg, 2 915 Ft/kg, a nyúlmáj 2616 Ft/kg, a nyúlcomb pecsenye (150 g/db) pedig 5404 Ft/kg.

Ha összességében nézzük, valóban zsebbenyúlós lehet a nyúlhús, de időnként érdemes beiktatni az étrendünkbe egy-egy fogást. Hogy miért?

Mert nagyon egészséges a nyúlhús!

A nyúlhús kedvező beltartalmának köszönhetően könnyen beilleszthető a modern étrendekbe. Más, népszerű húsfélékkel összehasonlítva a nyúlhúsnak a legalacsonyabb a koleszterintartalma és igen zsírszegény is. Emellett könnyen emészthető fehérjéket tartalmaz nagy mennyiségben, ezért diétás étrenden élők, kisgyermekek és idősek számára kiemelten ajánlott. A nyúlhús kifejezetten „könnyű” húsnak minősül. Fehérjetartalma magas (17-20%), zsírtartalma alacsony (6,5-8%) és könnyen emészthető.

Címlapkép: Getty Images