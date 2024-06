Ideje a pohár fenekére nézni: hiába van kánikula és az EB-láz, egyre nagyobb pácban a magyar sör

Továbbra sem érte el a hazai sörpiac a Covid előtti piaci helyzetet, az általános költségemelkedés és a fogyasztáscsökkenés kedvezőtlen párosa mellett az idei évvel kapcsolatban is legfeljebb csak óvatosan optimisták a szereplők - írta az Agrárszektor.

A napokban is tapasztalható hőség, a nyári fesztiválszezon, valamint a nagy sportesemények jó nyarat vetítenek ugyan előre, de ezek hatása az egész évre vetítve önmagában nem elegendő arra, hogy felpörgesse a hazai sörpiacot - írta az Agrárszektor. A nagy gyártók most is könnyebb helyzetben vannak: jobban bírják a béremelési kényszert, több forrásuk jut technológiai beruházásokra és termékfejlesztésre. A kisüzemi sörfőzés ezzel szemben kénytelen engedni az elvárt marzsokból, hogy ne veszítse el fogyasztóit, ráadásul számukra a nagy, közös meccsnézések sem jelentenek igazi piaci lehetőséget.

Mint az élelmiszerágazat egésze, a söripar is megérezte a tavalyi év nehézségeit, a költségtételek, így az alapanyag- és energiaár emelkedését, valamint a fokozott bérelvárásokat. Emellett ráadásul az elszálló infláció miatt fogyasztáscsökkenéssel is szembe kellett néznie a szereplőknek. Mindezek miatt az ágazat máig nem tudott visszatalálni a járvány előtti idők számaihoz.

A termékfejlesztéssel próbálnak visszatalálni a régi számokhoz

Az idei év teljesítménye nem a 2023 év alapján ítélendő meg, mert az inflációs időkben erodálódik a bázis és az azt követő évben szinte természetes a növekedés. Érdemes az utolsó, covid előtt évre, azaz 2019-hez viszonyítani. Ahhoz képest komolyabb elmaradás látható

- nyilatkozta a lapnak Szabó Ibolya, a Dreher Sörgyárak vállalati kapcsolatok igazgatója. Hozzátette: az innovációnak komoly szerepe van abban, hogy az új igényeket ki tudják szolgálni.

A fogyasztói trendek mentén érdemes kiemelni az alacsonyabb alkoholtartalmú sörök iránti növekvő igényt, de a gyümölcsös ízű sörök széles palettája is igen vonzó a fogyasztóknak, illetve egyre jobban felértékelődik a valódi sörélményt adó alkoholmentes sörök szerepe is.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható, itt!

Címlapkép: Getty Images