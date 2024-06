Kilőttek az árak: ennyibe kerül egy esküvő 2024-ben Magyarországon

Az esküvői szolgáltatások piaca mindig is az egyik legdinamikusabban változó terület volt, ahol a gazdasági ingadozások közvetlenül érintik a szolgáltatókat és az ügyfeleket egyaránt. A 2024-es év különösen kihívásokkal teli: a költségek emelkedése és a házasságkötések számának csökkenése jelentős nyomást helyezett a szektorra. Ebben a környezetben felkerestünk az esküvői szolgáltatókat, hogy megosszák velünk tapasztalataikat és stratégiáikat. A válaszok sokszínűek voltak, de egy közös téma kirajzolódott: a minőség és az érték továbbra is kulcsfontosságú a párok számára, és a szolgáltatóknak alkalmazkodniuk kell, miközben megőrzik az integritásukat egy egyre versenyképesebb piacon.

Megkeresésünkre Abonyi Attila (dj), az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesületének alelnöke elmondta, hogy vállalkozási költségek emelkedése és a házasságkötések számának több mint 35%-os csökkenése miatt a szolgáltatóknak emelniük kellett áraikat, miközben a piac zsugorodott. Ez a helyzet különösen érinti azokat, akik a korábbi években tartalékaikat használták fel. A változások mértéke szektoronként eltérő.

Azok az esküvői szolgáltatók, akik hosszútávon gondolkodnak nem az árakkal, hanem a szolgáltatás minőségének növelésével igyekeznek a pároknak kedvezőbb ajánlatokat adni.

Az egyik legnagyobb hiba, ha valaki egy folyamatos árcsökkentéssel szeretne talpon maradni. Ez lehet, hogy pillanatnyilag jó megoldásnak tűnik, azonban ennek egyenes következménye a túlterheltség, az így is csökkenő haszon, a fáradtság, a minőségromlás, és a kiégés, amely után a párok egy minőségileg gyengébb szolgáltatást kapnak. Vagyis ezzel az esküvők minősége és színvonala fog jelentősen csökkenni.

Ennek egyik sajnálatos velejárója már tapasztalható is. Egyre több a minőségre nem igazán adó, magát szolgáltatónak valló hiéna a piacon. Ennek a kárát pedig a párok sajnos csak az esküvőn, vagy az esküvők után érzékelik.

A gazdasági változások jelentős hatással voltak az esküvői szolgáltatások áraira. Különösen a helyszínek és a catering szolgáltatók érezhették meg a költségnövekedést, amit áremeléssel igyekeztek ellensúlyozni, ami jóval meghaladhatja a 20-25%-ot. A többi szolgáltatási területen is változatosak a terhek, így az árazás is egyedi lehet.

A házasulandó párok számára az élet nem vált könnyebbé, ami a kislétszámú esküvők számának növekedésében is megmutatkozik. Fontos, hogy észszerűen válasszanak szolgáltatót: nem az drága, ami minőséget nyújt, hanem ami kevesebbet ad, mint amennyit kér. A gazdaságosság szempontjából érdemes megfontolni, hogy valójában mit kapnak a befektetett összegért.

A párok egyre inkább a kisebb létszámú esküvőket részesítik előnyben

Fontos tudni, hogy minden szolgáltató kapacitásának vannak határai, és ha ezeket nem érik el, a kevesebb esküvőből kell fedezniük a költségeiket, ami áremelkedést okozhat. Pozitív hír, hogy a KSH adatai szerint 2024 első negyedévében 13%-kal több házasságkötés történt az előző év azonos időszakához képest, ami reményt ad a jövőre nézve.Felkerestünk külön esküvői szolgáltatókat is, hogy megosszák velünk tapasztalataikat.

Kovács Szabolcs esküvői fotós és ceremóniamester szerint az árak emelkedése mindkét területet érinti, amely mindig kihívást jelent, különösen a gyorsan változó piaci körülmények között. A szerződések korai megkötése korlátozza a rugalmasságot, és nehezíti az árak azonnali kiigazítását a költségnövekedéshez.

Az új, alacsonyabb árakkal versenyző szereplők még bonyolultabbá teszik a helyzetet, mivel az ügyfelek gyakran csak az árat veszik figyelembe, figyelmen kívül hagyva a minőséget. Fix díjazású ceremóniamesterként a rugalmasság korlátozott, de a jövőbeni árstratégia módosítása még mindig lehetséges lehet. A túl sok csomagajánlat zavaró lehet az ügyfeleknek, ezért fontos, hogy világosan és egyszerűen legyenek kommunikálva a szolgáltatások. Fotósként széles skálájú szolgáltatásokat kínál, amelyek az elvárásoktól függően változnak. A képkovács.hu weboldalon minden információ nyilvánosan elérhető.

Az infláció miatt legnagyobb árnövekedést a helyszínek és a catering szolgáltatások terén tapasztalja, ahol az alapanyagok és egyéb költségek növekedése miatt emelkednek az árak. Véleménye szerin a gazdasági környezet jelentős mértékben befolyásolja az esküvői szolgáltatások árait.

A költséghatékony alternatívákat korlátozza a fix árak és a magas szezonális díjak. A kis létszámú esküvők népszerűsége emelkedik, ahol a párok maguk díszítik a helyszínt, és kevesebb felhajtást terveznek, hogy csökkentsék a költségeket.

Budai Krisztina, a "Minden, ami esküvő Ruhaszalon tulajdonosa elárulta, hogy a gazdasági helyzet ellenére 2024-ben is 2023-as árakon értékesítik vagy bocsátják bérlésre a ruháikat. A 2023-2024-es időszakban a hozzájuk érkező menyasszonyok szerint sokkal inkább arra koncentrálódott a költségvetésük, hogy a ruhán és a gyűrűn húzták meg a spórolási lehetőséget, így erre kevesebb pénz jutott.

A ruhaszalonban bérlési és vásárlási lehetőség is van, így többször kerül sor bérlésre, mivel az jóval olcsóbb.

Olyan eset is előfordul, hogy vásárolni jönnek hozzájuk, de otthon már van egy ruha, melynek a szabásával van problémája a menyasszonynak. Ilyenkor kérik, hogy hozza be a ruhát a szalonba és mérés után átalakítják számára.

Az átalakítás ára sokkal kedvezőbb, mint a vásárlási ár. Ezen kívül rugalmas árazási lehetőség még náluk az, ha a ruhája mellé fátylat választ vagy gyűrűpárnát. Ilyenkor, a két említett termék közül valamelyik ingyen van számára.

Többször készítenek ruhát koszorúslányoknak, melyen spórolási lehetőségként említik meg az anyagok nagykereskedésben történő vásárlását. Ilyenkor, még ha a koszorúslányok ruháihoz nincs is szükség pl. 50 méter anyagra, akkor is megvásárolják, mivel így kedvezményes áron tudják megvenni az anyagot a ruhához és emiatt, valamint a minőség miatt, ajánlják szalonjukat másoknak is. A megmaradt anyagokból egyedi ruhákat készítenek, így nem megy kárba az sem. Ki is szállnak helyszínre lemérni a koszorúslányokat a ruhák elkészítéséhez, így ők ezzel időt és pénzt, energiát spórolnak.

A legnagyobb árnövekedést az éttermek és szálláshelyek árain tapasztalták

Jelen gazdasági helyzetben az áremelkedés az esküvői szférában stagnálni látszik, leginkább tavaly ugrottak meg hirtelen a szolgáltatók árai. Tapasztalataik szerint az esküvői trendekben idén széles a skála, mert előtérbe kerültek a visszafogott színek mellett a színes menyasszonyi ruhák is.

Többször vannak esküvők már hétköznap, valamint arra is van példa, hogy pénteken van a polgári esküvő, szombaton pedig a lakodalom.

Torjay Attila fotós elmondta, hogy kis mértékben emelt az árain, de igyekezett ezt úgy tenni, hogy benne maradjon a megfizethető kategóriában. A fotós csomagok tartalmát kis mértékben megváltoztatta, kikerültek termékek, a rendelkezésre állási időt módosította, de abszolút rugalmas árképzés jellemzi, nincsenek kőbe vésett fix árak.

Szerinte a fotós videós/cinematográfus szolgáltatóknál legnagyobb az áremelés, ugyanis ők még utómunkáznak az elkészült anyagon. Ez pár naptól pár hetes többlet munkát is jelenthet. Valamint a fotós-videós szolgáltatóknak legnagyobb az eszköz költsége/szervíz díja, így náluk a legnagyobb az áremelés.

Meglátása szerint a gazdasági környezet még mindig kedvezőnek mondható, annak ellenére, hogy az infláció beindított bizonyos mozgásokat. A párok egyre inkább az igényes szolgáltatókat keresik, viszont a középkategóriában óriási versenyhelyzet alakult ki, ez köszönhető annak is, hogy rengetegen szeretnének fotósok-videósok lenni. Pár évvel ezelőtt még szakmához kötötték ezen vállalkozásokat, most már bárki lehet fotós vállalkozó. Ez a szakma felhígulásával járt, és megjelentek a kókler esküvői szolgáltatók a piacon.

Esküvői fotósként van olyan ajánlatcsomagja, amely kevesebb rendelkezésre állást biztosít, kevesebb fotóval, de jóval kedvezőbb áron, mint egy teljes esküvői fotóscsomag. A 2024-es évet szolgáltatói szemmel, már lezártnak tekinti. Személy szerint jó évet zárt, sok munkája volt/lesz. A 2025-ös foglalások időszakát éli most, bizakodó a jövőre nézve Ha nem történik valamilyen különösebb gazdasági/politikai vészhelyzet, akkor van esély egy 2024-es évhez hasonló jó szezonra.

A Mi Vida Wedding esküvőszervező szakértői szerint 2024-ben az esküvői szolgáltatások terén komoly változásokat tapasztalhatók. Az árak emelkedése mögött az alapanyagok költségeinek növekedése és az infláció áll, ami különösen érinti a cateringet, dekorációt és helyszínt. Ezzel párhuzamosan megjelentek azok a szolgáltatók is, akik alacsony árakon dolgoznak, kompromisszumokat kötve a minőséggel. A párok számára rugalmas árazási lehetőségeket kínálnak, például ingyenes konzultációval vagy részleges szervezési lehetőségekkel.

Az árnövekedés leginkább a dekoráció és az esküvőszervezés terén tapasztalható. A gazdasági környezet és az infláció hatása jelentős, de a párok számára továbbra is léteznek költséghatékony alternatívák, mint például az online meghívók vagy az kisebb esküvők szervezése. A 2024-es trendek között kiemelkedik a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontossága, valamint a modernizáció és az egyediség iránti igény.

Váraljai esküvő fotó & videó szolgáltató úgy véli, már 2023-ban is észrevehető volt, hogy a szolgáltatók iránti kereslet 2025-re nagyobb, mint 2024-re, ami az idei év foglalásainak csökkenésében is megmutatkozik. Mind a párok, mind a szolgáltatók igyekeznek elkerülni a hosszabb utazásokat, ezért a helyi szolgáltatókat részesítik előnyben.

Bár a hatékonyság növelése korlátozott, mivel nem szeretnének a minőségből engedni, az ügyfelek preferenciái változhatnak, és lehet, hogy nem igénylik a jelenlétüket már a reggeli óráktól. Egy csapatként dolgozva csökkenthetik az utazási költségeket, mivel így nem kell kétszer utazni. A piaci változások és a költségek növekedése miatt szükségessé vált az árak emelése.

Péntek Edina, esküvői szertartásvezető, ceremóniamester és koordinátor válaszolva kérdéseinkre, elmondta, hogy az esküvői szektor árai Magyarországon is jelentősen emelkedtek a világgazdasági helyzet és a háború hatásai miatt, bár a Covid óta folyamatosan nőnek. Az ő szertartásvezetői csomagjának ára 2023-hoz képest változatlan maradt, 120.000 Ft, ami egy 15.000 Ft értékű ajándékot is tartalmaz.

Három csomagot kínál a pároknak, és újonnan bevezette a 2in1 szertartásvezető és ceremóniamester csomagot. Ezen kívül first/last minute kedvezményeket is nyújt, ami általában 20.000 Ft megtakarítást jelent, és ismerősöknek, valamint visszatérőknek 30% kedvezményt biztosít. A drágább csomagokhoz extra szolgáltatásokat, mint például a "Szerelem Totó", biztosít.

A legnagyobb áremelkedést a helyszínbérlés és a catering költségei mutatják, amelyek akár 30-50%-kal is nőttek 2023-hoz képest. A catering cégek gyakran csak az esküvő előtti hónapban határozzák meg a végleges árat az alapanyagárak változása miatt.

A DIY esküvők népszerűsége nő, de nem ajánlja barátok bevonását ceremóniamesterként vagy szertartásvezetőként. Kis létszámú esküvők, valamint természetben tartott szertartások egyre népszerűbbek, akárcsak a fenntartható megoldások, mint a minimalista dekorációk, újrahasznosított ruhák, elektronikus meghívók és az ételmaradékok elajándékozása.

Címlapkép: Getty Images