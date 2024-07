Kijöttek a számok: ennyi használtautó érkezett idén Magyarországra

Júniusban a DataHouse adatai szerint 8 492 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami a leggyengébb havi forgalmat jelenti idén.

Miközben a belföldi autók adásvétele az elmúlt hónapokban csúcsokat döntött, a használtautó-import területén továbbra is várat magára a fordulat: az első félév 9 ezres havi átlaga szinte pontosan megegyezik a tavaly ilyenkor tapasztalt értékkel.

A covid-időszak előtti években havi átlagban még 13 ezer használt autót hoztak be külföldről. Azóta évről évre fokozatosan esett vissza a volumen. A legjelentősebb csapást nem is járvány, hanem a chip- és alkatrészhiány okozta, amelynek hatására külföldön is megnőtt a kereslet a használt autók iránt

– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Ez jelentős, máig ható drágulást okozott ebben a körben, amivel a használtautó-import nagyrészt elvesztette legfőbb előnyét, a belföldi beszerzéshez viszonyított jelentős árelőnyt. 2023-ra korábbi csúcsáról csaknem harmadával esett vissza a behozatal, amely azóta is ezen a szinten stagnál.”

Mára a nyugati autópiacokon jórészt normalizálódott a helyzet, ismét nyílik az olló az új és a használt járművek árai között, ami javuló esélyeket biztosít a hazai vásárlók számára, akiknek a reáljövedelme a statisztikák szerint ismét növekedni kezdett.

Ez azonban nem hoz gyors felfutást a behozatalban, mivel egyrészt a kereslet növekedése csak bizonyos késéssel követi a jövedelmi pozíciók javulását, másrészt a forint euróhoz viszonyított gyenge árfolyama jelenleg szintén visszafogja az importot. Ezért a második félévben csak visszafogott, néhány százalékos bővülésre lehet számítani a használtautók behozatalában.

A behozott használt autók között az idei első félévben a Volkswagen szerepel az élen 12,6 százalékos részesedéssel, melyet az Opel követ (8,8%), hajszálnyival előzve a Fordot (8,7%). Az Audi 6,7, a BMW 5,8, míg a Mercedes 5,6 százaléknyi részt hasított ki a forgalomból.

A használtautó-import mennyisége 2024 első félévében összesen 53 775 volt, ami mindössze 0,5 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 53 491-es értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma már 63 331 volt, ami 11,9 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 56 594-es mennyiséget

Címlapkép: Getty Images