Kijöttek a számok: így alakult tavaly a hazai haltermelés

A magyarországi tógazdasági haltermelés volumene 2023-ban 19 673 tonna volt, ami 7,3 százalékkal alacsonyabb az előző évi mennyiségnél.

A haltermelés 80,0 százaléka 2023-ban három régióban (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl és Dél-Alföld) koncentrálódott. Gazdasági szempontból továbbra is elsődleges halfajunk a ponty, amely a tógazdasági étkezési célú halhústermelés 82 százalékát tette ki 2023-ban. A hazai haltermelés meghatározó részét a tógazdaságok adják, amelyek üzemelt területe 26 836 hektár volt 2023-ban - írja az Agrárszektor.

Az intenzív rendszerekben megtermelt halmennyiség a megelőző évhez képest 10,3 százalékkal csökkent, 5664 tonnára, amiből az étkezési célra előállított hal 4386 tonna volt. A halak és halászati termékek exportértéke 2023-ban 10,4 milliárd forintot, importértéke 52,3 milliárd forintot ért el, a külkereskedelmi egyenleg 41,9 milliárd forintos passzívuma 3,1 milliárd forinttal meghaladta a 2022. évi deficitet.

2023-ban halastó művelési ágban mintegy 30 026 hektár tóterület szerepelt a hazai nyilvántartásban, ebből az üzemelt tóterület nagysága 26 836 hektár volt. Magyarországon az előző évben az üzemelt halastavak 68,8%-án étkezési hal, 21,4%-án pedig növendék hal előállítása történt, míg 7,6%-át ivadéknevelésre, a fennmaradó 2,2%-ot pedig egyéb célra hasznosították a termelők - derült ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb jelentéséből.

A korábbi évek vonatkozásában általánosan elmondható, hogy a teljes tóterületnek mintegy 90%-a üzemelt, ahogyan 2022-ben is. Új halastó létesítése 20 hektáron történt, míg tórekonstrukciót 30 hektáron végeztek, ami a 2022-es évi 95 hektár rekonstruált tóterülethez képest 68%-os csökkenést jelent.

Az üzemelt halastóterület adatainak évenkénti eltérő alakulása a tavakban található nádas gyérítéséből is adódhat, vagy esetleges szakhatósági ellenőrzés során felmerülő felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítása is befolyásolhatja, ezenfelül az adatszolgáltatói kör módosulása, valamint művelési ág változása miatt is módosulthat a terület nagysága.

Magyarországon egyébként a nyilvántartásban szereplő tóterület minimálisan, 16 hektárral csökkent az előző évhez képest, ugyanakkor az üzemelt tóterület mintegy 1322 hektárral nőtt.A tórendszerek kiépítésének módját elsősorban a földrajzi viszonyok határozzák meg. A halastavak típusainál a domborzati viszonyokkal összefüggő regionalitás a jellemző. Amíg a dunántúli dombvidéken a völgyzárógátas halastavak a tipikusak, melyeket kis vízfolyásokon mederduzzasztással létesítenek, addig az Alföld területén a nagy kiterjedésű, körtöltéses halastórendszerek jellemzők.

