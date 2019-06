Ezt a legtöbb hobbikertész elrontja: itt a 6 pontos feketelista

A meleg és a sok csapadék igencsak beindította a növények fejlődését, így mielőtt teljesen elszaporodnak a gyomok, ideje nekiállni kertészkedni. Bár a kertészkedés sokak szerint nem túl bonyolult művelet, van néhány hiba, amit a hozzá nem értők rendszeresen elkövetnek - írja a Family Handyman.

1. Nedves talaj

Sokan vannak, akik a nagy esőzések utáni első napsütötte napon azonnal kimennek, hogy rendbe tegyék a kertet, ez azonban nem feltétlen célravezető. A sok csapadék hatására a talaj átázik, és tömörré válik, ilyenkor a föld jóval nehezebben engedi be a további vizet és a levegőt, ami rossz hatással van a növények gyökereinek fejlődésére, ezért mindenképp érdemes várni egy-két napot, hogy egy kicsit száradjon a talaj, mielőtt ültetésbe, ásásba, vagy kapálásba kezdünk.

2. Rossz ültetési módszer

Az ültetés nem egy bonyolult művelet, azonban van, amire jobb, ha ügyelünk. Azon túl, hogy jól kell megválasztanunk az ültetendő növény helyét, tekintettel annak fényigényére, figyeljünk arra is, hogy milyen mélyre ültetjük a palántát. A növényeknek általában az a legkedvezőbb, ha valamivel szélesebb és mélyebb gödröt ásunk nekik, mint amekkora a földlabdájuk. Amennyiben túl kicsi a gödör, a növény gyökerei nehezebben fognak növekedni, ez pedig nagyban befolyásolja növényünk későbbi fejlődését is, ilyenkor figyelhető meg az, hogy a növény satnya, gyenge marad, hiába gondozzuk lelkiismeretesen. Az is hiba, ha a gödör túl mélyre sikerül, és az ültetésnél betemetjük a növény szárát is. Ez alól a paradicsom kivétel, mivel az képes a szárán is gyökeret növeszteni. Érdemes tehát arra törekednünk, hogy az elültetett növény ugyan olyan magasan helyezkedjen el a földben, mint ahogy a cserépben volt.

3. Talajtakarás, mulcsolás

Mulcsolásnak azt nevezzük, mikor növényeink köré olyan anyagot szórunk, mely elbomlása után humusz jön létre. Mulcsolással megakadályozható a gyomnövények kifejlődése, a humusz pedig segíti a növények vízháztartását és javítja a talaj minőségét is. A talajtakarásra alkalmas organikus anyagok a következők: darált fakéreg, fa apríték, fenyő tüske, levelek, széna és szalma. Sokan hajlamosak abba a hibába esni, hogy azt gondolják: ha egy kicsi jó, akkor a sok még jobb. Ez a helyzet a talajtakarással is; használjunk csak annyit, amennyi 5-6 centiméter magasan borítja be a földet. Jól terítsük szét a mulcsot a növények körül, és hagyjunk üresen egy kis részt – 2-5 centimétert – a növények szárainál. Nem csak organikus anyagokat használhatunk mulcsoláshoz, amennyiben pozsgás növények, vagy kaktuszok talaját szeretnénk feljavítani, használjunk murvát vagy kavicsot.

4. Deformált gyökérzet

Ha ültetésnél azt tapasztaljuk, hogy a megvásárolt növényünk gyökerei körkörös alakban fejlődtek ki, idomulva a cseréphez, melyben megvettük, az azt jelenti, hogy a növény túl régóta állt az üzletben. A gyökerek deformáltsága miatt a növényt könnyebb kivenni a cserépből, viszont később ez a torzulás megbosszulja magát, ugyanis a gyökerek hiába kerülnek új földbe, továbbra sem fognak megfelelően nőni.

Egynyári növényeknél akár kézzel is könnyedén ketté lehet törni a gyökérlabdát, de a nagyobb, évelő növények esetében más a helyzet. Fáknál, vagy cserjéknél vágjunk a gyökérbe 1-1,5 centiméter mély X-eket, mind a négy oldalra, ehhez belátásunk szerint használhatunk kést, vagy fűrészt is. Végül vágjunk a gyökér aljába is egy X-et, és csak ezután ültessük el. Ezek az előkészületek azt eredményezik, hogy a növény gyökérzete nem fog továbbra is körkörösen nőni, hanem természetes módon, kifelé fog terjeszkedni. Az egészséges gyökérzet azért fontos, mert egyrészt stabilan tartja a növényt, másrészt pedig így elegendő tápanyagot tud felvenni a talajból.

5. Kert karbantartása

Sokan úgy gondolják, hogy inkább ritkán, de akkor sokat kertészkednek, ahelyett, hogy folyamatosan, kevesebb munkával tartanák fenn a kert rendjét. Ilyenkor sokszor bosszankodik az ember, ha jön egy nagyobb eső, és hirtelen minden növény burjánzani kezd. Amennyiben tehát fontos számunkra, hogy a kert mindig rendezett legyen, inkább foglalkozzunk minden nap egy kicsit vele, így elkerülhető az, hogy egyszerre minden a nyakunkba szakadjon. Ezzel a módszerrel a gyomirtás is könnyebb, ugyanis nincs idejük teljesen elterjedni a kertben, ha néhány naponta a körmükre nézünk.

6. Kerttervezés

Gyakori hiba, hogy nem számolunk az ültetett növények méreteivel, ez első sorban fáknál lehet igazán nagy gond. Ültetés előtt sose felejtsünk el utánanézni, hogy az ültetendő fa, vagy cserje milyen magasra és szélesre nő meg. Sok gondot előzhetünk meg azzal, ha időt szánunk kertünk megtervezésére, például mindig érdemes szem előtt tartani, azt, hogy túl közel a ház mellé nem érdemes magas fát ültetni, mert az vihar esetén nagy rombolást okozhat, ha kidől, vagy leszakadnak az ágai. Rengetegféle fa közül válogathatunk, érdemes tehát a méretben legmegfelelőbbet választanunk, sok kifejezetten alacsony fafajta is létezik, ezekről ebben a cikkünkben írtunk. sokakra jellemző, hogy mikor új házat vásárolnak, vérszemet kapnak, és teleültetik a kertet egy csomó növénnyel. Ez igen gyakori hiba, mivel lehet, hogy később nem lesz idejük és energiájuk, hogy eleget foglalkozzanak velük. Kezdjük inkább kevesebb növénnyel, és válasszunk olyanokat, melyek kevesebb törődést igényelnek, és nem túl kényesek, így elkerülhetjük, azt, hogy kertünk nyűggé váljon, mikor nincs időnk a gondozására. Ha már kitapasztaltuk, hogy mennyi időt tudunk a kertre szánni, és még nem vagyunk elégedettek vele, bármikor ültethetünk bele új növényeket a későbbiekben is.