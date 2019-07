Ismét indul a program: így támogatják a magyar gazdák a rászorulókat

A program támogatottsága évről évre növekszik, az adományozók száma pedig tavaly minden eddigi rekordot megdöntött: a 19 magyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019 személy adományozott, a határon túli adományozók száma pedig jelentősen meghaladta a 2000 főt. Szintén örömteli dolog, hogy az összegyűjtött búzaadomány mennyisége már második éve lépte túl a 600 tonnát, amely 80 000 rászoruló gyermek részére biztosít magyar kenyeret. A felajánlott búzából készült liszt nagy részét minden évben a program kiemelt kedvezményezettjei kapják, de a korábbi évekhez hasonlóan újabb karitatív szervezetek is csatlakozhatnak.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot 2019-ben minden eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva szervezi meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ).

A NAK már megalakulása óta, 2013-tól a MAGOSZ-szal együttműködve szervezi a jótékonysági programot, ezen keresztül a közösségek és a rászorulók támogatását.

A NAK eleinte stratégiai partnerként, 2015 óta pedig már főszervezőként vesz részt az egész éves rendezvénysorozaton. A Magyar Örökség díjas Program társadalmi bázisa az elmúlt években tovább erősödött, amit a felajánlók száma mellett egy másik dolog is bizonyít: a MAGOSZ átvette a Magyarok Kenyere Program lebonyolítási jogait, egyben a Magyarok Kenyere Alapítványt is, amelynek kuratóriumában mostantól határon túli személyek is helyet foglalnak.

A világban és itt a Kárpát-medencében élő magyarság összetartozásának erősítését, támogatását számtalan program segíti. A Kárpát-medencében élő magyar gazdák összefogása révén a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program valamennyiünk számára a nemzeti összetartozásnak, az összefogásnak egy különleges módja. Büszke vagyok a magyar gazdatársadalomra, akik nélkül ez a nemes kezdeményezés ma nem lehetne az egész Kárpát-medencét átölelő jelentős nemzeti ügy. Köszönöm mindenkinek és kívánom, hogy idén a tavalyinál is több magyar gazdálkodó érezhesse át a jótékonykodás felemelő érzését

– mondta el Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a program indító sajtótájékoztatója alkalmából.

A gazdaember jó cél érdekében örömmel adakozik lehetőségéhez mérten, hisz tudja, hogy ezáltal az elkövetkező nemzedékek számára is lehetőséget teremt annak érdekében, hogy megfelelő tudással felvértezve, szorgalommal és emberséggel szolgálják nemzetüket. Köszönet ezért minden adományozónak és mindenkinek, aki e nemes szándékok és törekvések megvalósításában közreműködött. A MAGOSZ és tagsága idén is mindent megad ahhoz, hogy sikeres legyen a program

– hangsúlyozta Jakab István, az Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke.