Olcsón adják a magyar szilvát: közeleg a pálinka és a lekvár ideje!

Az utcai gyümölcsfák között a meggy után a második leggyakoribb a szilva Szegeden és Csongrád megye kisebb-nagyobb településein egyaránt. Ennek többek közt az is az oka, hogy, nem olyan igényes, mint a sárgabarack. Mivel idén nagyon szépen termett, jut belőle bőven lekvárnak és pálinkának is.

Már lassan véget ért a szilvaszezon, de akad olyan fajta is van, amit még csak egy hete hordanak a piacra és van, ami csak ezután kezd érni. Habár volt némi fagykár, de a ringló és a Lepotica is nagyon jól termett.

Ebben mindig nagyon sok az ikerszem, a Lepotica, legalábbis nálunk, Bordányban ilyen fajta.

– magyarázza a Koromné Katona Erzsébet, aki elmondása szerint egy hete hordja a szilvát a piacra.

300 forintért kínálja kilóját, de van japán szilvája is, persze drágábban. az utóbbi nagyon finom, de csak akkor, ha rendesen beérett. Csupán a szezon elején volt import szilva a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon és az is nagyon gyorsan eltűnt. Most három fajta uralja a kínálatot: a Rana, a Rodna és persze a Lepotica.

Ezeket jellemzően Kecskemét és Dunaföldvár környékéről hozzák a gazdák, de bőven akad a közeli Szatymazról is, kilója 100-130 forint. Az ínyenceknek van japán szilva is, kisebb maggal és nagyobb gyümölccsel, 300 forintért, vagy speciális vörös President 350 forintért.