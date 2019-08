5 pusztító szuperrovar Magyarországon: a klímaváltozással jöttek, viszik a termést

Többször is foglalkoztunk már a klímaváltozás hatásaival: rendszeresen írunk az aktuális szúnyoghelyzetről, beszámolunk a legfrissebb gazdaságot érintő előrejelzésekről, mint a várható vízhiány és az elsivatagosodás veszélye, de bemutattuk a legújabb kutatások eredményéről is, például, hogy mik lesznek a jövő szuperzöldségei.

Mivel a változás folyamatosan zajlik, egyre több területet érint. A gazdaság terén sarkalatos pont a kertek és a termények védelme, viszont az elmúlt hónapokban több új kártevő és rovar is felütötte a fejét a magyar kertekben. Melyek ezek? Hogyan védekezzünk ellenük? Ennek jártunk utána.

kaliforniai pajzstetű

Mivel szívogatja a növényt, így antociános színváltozást okoz a gyümölcsökön. A fa minden részén látszik, ha úgynevezett lázfoltjai vannak. Legtöbbször az almákat támadja meg. Az ilyen fertőzés esetén a fák visszaesnek a fejlődésből és elöregszenek vagy elpusztulnak. Hazánkban annyira kedvelik a klímát, hogy nem csak májusban, de augusztusban is el tudják árasztani a frissen született tetvek a fákat.

eperfa pajzstetű

A legjobban úgy lehet felismerni őket, hogy úgy néz ki a fa, mintha kiütéses lenne. A duzzanatok az ágak minden részét elborítják, mivel a fa kérgének legvékonyabb részébe fészkelnek bele. Az eper mellett az őszibarackon, fekete ribizlin, cseresznyén, sárgabarackon, sőt a szőlőn is megjelenhet. Szintén kedveli a hazai klímát, ha nagyon meleg az ősz még egy harmad nemzedék is képes elborítani a fákat.

mandula-magdarázs

Sajnos ő az egyik legjobb példa arra, hogy egyre jobban terjedhetnek az új kártevők. A többnyire mediterrán levegőt kedvelő rovar, most már hazánkban is igen jól érzi magát. Ugyan áprilistól májusig rajzanak, még most is lehet belőlük látni néhányat a kertekben. Nagyon szívós rovar, mivel nem minden lárvája bábozódik be, egy részük csak két vagy három év múlva kel ki. Ezért a nagy fagy, vagy a nagy vegyszerezés sem garantálja, hogy végleg kipusztítottuk őket.

gyapottok bagolylepke

Vele legtöbbször a kukoricásban találkozhatunk, de szerencsére jól lehet ellenük védekezni és irtásuk is sikeres a legtöbb esetben. Mivel a klíma folyamatosan melegszik, így ezeknek a lepkéknek is kedvez a magyar levegő, hiszen több éve megtelepedtek már nálunk, de most keztek igazán nagy károkat okozni. Legkedveltebb növényük a kukorica, de a lárvák képesek belülről elpusztítani a paradicsomot, a babot, a lucernát de még a paprikát is.

nyugati virágtripsz

Ez a kártevő az üvegházban termelők rémálma, mivel csak ott tud megélni. Szabad területen már kevésbé. Az épített fóliasátrakban vagy üvegházakban egész évben szaporodik. Számos így termesztett növényt tönkre tud tenni, mint például a uborka, paradicsom, paprika de nem veti meg a dísznövényeket sem, mint például a rózsákat vagy a krizantémon.

Ha kertünkben bukkannak fel ezek a kártevők, érdemes kísérletezni picit. Sokaszor a természetes összetevőjű oldatok is ugyan olyan hatásosak tudnak lenni. Korábban már írtunk egy listát a 10 természetes, de hatékony növényvédő szerről, amitől egészséges és szép lehet a veteményesed. Ha már tapasztaltad az első jeleket, hogy valami nincs rendben a növényeddel, ne rohanj vegyszerek után! Első körben próbáld meg természetes alapanyagokkal kiirtani a kártevőket. Segítünk abban, hogy miből és mennyit használj a környezetbarát növényvédelem érdekében, ide kattintva olvashatod tippjeinket.

