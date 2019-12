Itt a tiltólista: ezekből a maradékokból ne adj a háziállatodnak, életveszélyes lehet

Az ünnepi sütés-főzés közben se feledkezzünk meg háziállatainkról. A szakemberek szerint a véletlenül elcsent csont, vagy az asztalon felejtett édesség akár ki is olthatja kedvencünk életét. Mivel a karácsonyi ünnepek alatt vendégek jönnek és mennek, a lakásban felpezsdül az élet, könnyedén szem elől téveszthetjük a macskát vagy a kutyát is. Ráadásul az esetek nagy többségében már csak akkor vesszük észre, hogy az állat rosszalkodott, miután megtörtént a baj.

Persze az is előfordulhat, hogy egy vicces kedvében lévő vendég vagy rokon gondolja úgy, hogy csokit vagy valamilyen alkoholt kóstoltat meg a háziállatunkkal. Éppen ezért a legtöbb állatorvos arra figyelmezteti a gazdikat, hogy mindig hívják fel a vendégek figyelmét arra, hogy, amit mi emberek gond nélkül elfogyaszthatunk, azt az állatainkkal nem javallott megetetni, megitatni.

Hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit ehetnek macskák és kutyák, összeszedtük azokat az ételeket, amiket ajánlott és azokat is, amelyeket nem ajánlott az állatokkal megetetni. Mielőtt bármilyen étellel kínálnánk meg kedvencünket, érdemes a PETA listáját átolvasni. Ebben megtalálható minden olyan dolog, amit bátran adhatunk a háziállatainknak, és persze azok is, amitől jobb, ha távol tartjuk őket. A tiltásokat pedig tényleg komolyan kell venni, mert egy kisebb figyelmetlenség is könnyen kedvencünk halálához vezethet.

Amikből adhatsz pár falatot a háziállatodnak:

Alma

Banán

Sült burgonya

Sárgarépa - párolt vagy nyers.

Áfonya

Uborka

Párolt zöldbab

Főtt édesburgonya, de csak a sima, mindentől mentes.

Tökpüré

Pulyka, de csak a szín húst ehetik, ezért el kell távolítani róla a zsírt, a bőrt és a csontokat.

Burgonyapüré, ami nem tartalmaz további összetevőket.

Kis mennyiségű áfonya szósz

Makaróni tészta magában

Ezekből viszont semmiképp ne adj kedvencednek:

Bár nyilvánvalónak tűnik, mégis sokan itatnak alkoholt házi kedvencüknek, csupán a vicc kedvéért. Jobb, ha tudjuk, ez szigorúan tilos és rendkívül káros az állatra nézve.

Nem szabad tölteléket adni az állatoknak. Ezek többsége a különböző húsokba kerül, viszont gyakran tartalmaznak hagymát, fokhagymát, amik mérgezőek mind a kutyákra, mind a macskákra nézve.

Bármilyen meglepő de sonkát sem szabad adni az állatoknak.

Épp úgy, ahogy tejtermékeket, bacont vagy sós és borsos ételeket sem.

Pulykacsontot sem érdemes kóstoltatni velük.

A burgonyapürét se adjuk az állatoknak, mert olyan adalékokat tartalmaz, mint vaj, tej, hagymapor vagy fokhagyma.

A szőlő és mazsola is nagyon mérgező háziállatok számára.

A csokoládé szintén erősen mérgező háziállatok számára.

A sütemények és ételek kedvelt ízesítője a makadám dió is mérgező lehet.

A PETA szerint a kutyáknak fokozottan kerülniük kell a következőket:

A koffeintartalmú italokat, ételeket, mivel ezek halálosak lehetnek az állatok számára.

Az olyan édességeket, melyek édesítőszert, xilitolt tartalmaznak, mert ezek amelyek májkárosodást okozhatnak.

De a szerecsendió is nagy mennyiségben mérgező lehet.

(via: www.newsobserver.com)