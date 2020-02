Hogyan védekezzünk a nyest ellen? Praktikák, okos megoldások: nyest csapda, nyest riasztók, népi módszerek

Aranyos állatnak tűnik, de rengeteg bosszúságot okozhat a nyest. Természetes élőhelyét elhagyva megjelenhet a nyest a padláson, beköltözhet bármilyen lyukba, üregbe a házban vagy az udvaron vagy akár az autók motorháztetetje alá is. A nyest megrágcsálja az autógumikat, vezetékeket, a padláson karmol, rongál, megbontja a tetőt. A nyest elleni védekezés meglehetősen nehéz feladat, mivel a nyest territoriális állat, ezért ha megszokja a helyét, ahol biztonságot, élelmet talál, akkor onnan már nehéz kiűzni. Ennek ellenére számos módszer közül válogathatunk, ha úgy gondoljuk nyest költözött az otthonunkba. Mielőtt összegyűjtenénk a nyest elleni védekezés eszközeit lássuk, miről is ismerhetjük fel, hogy a hívatlan vendégünk bizony egy nyest.

Hogy néz ki a nyest?

A nyest testhossza 40-54 cm, farokhossza 22-30 cm, testtömege 1,1-2,3 kg. Karcsú testalkata és viszonylag rövid lábai vannak és szőrzete barnás színű. A nyest jellegzetessége a nagy fehér mellfolt, ami legfőbb megkülönböztető jegye a nyuszttól, hiszen a nyuszt mellfoltja narancssárgás színű. A nyest orra világos színű, talppárnái szőrtelenek.

Milyen a nyest lábnyoma?

Általában nem igényel nagyobb kutató munkát, hogy felismerjük a nyest jelenlétét: dübörgő rohangálás zaja a padlásról, tojáshéjak maradványai az udvaron, sáros mancsnyomok az autón vagy rosszabb esetben megrágott vezetékek is árulkodhatnak a nyestről. Azonban, ha egészen biztosak akarunk lenni a dolgunkban megvizsgálhatjuk a környéken talált maradványokat és lábnyomokat.

A legbiztosabb támpontot az azonosításban a láblenyomatok adjhatják, ezért érdemes tisztában lenni az alapokkal. Közös jellemzője a mancsnyomoknak, hogya mellső láb lenyomata majdnem minden faj esetében szélesebb, élyebb és jobban körülhatárolt, mint a hátsóé. A nyest lábnyoma felismerhető mivel a nyestnek öt-öt ujja van minden lábán és a karmok lenyomata minden esetben jól kivehető. Különlegessége, hogy az öt ujj ellenére, csak négy félkörben elhelyezkedő ujjpárnája és vese alakú, kerekded tenyérpárnája van.

Milyen a nyest ürüléke?

Bármilyen szokatlanul is hangzik, a nyomok mellett ilyenkor a segítségünkre lehet az ürülék is. Az ürülékből a fajra jellemző sajátosságok alapján a nyest tartózkodási vagy rendszeres előfordulási helyére is tudunk következtetni. A nyest kedvenc zsákmányai a rágcsálók és a madarak, de ragadozó léte ellenére a nyest szívesen eszik a gyümölcsöt is. A nyest ürüléke jellegzetesen görbült, 5-8 cm hosszú és magvak találhatóak benne. A legtöbb ürülék a fő búvóhelyén halmozódik fel és az ürülék-halmok mennyisége általában egyenes arányban van a terület látogatottságával.

Milyen a nyest hangja?

Összetéveszthetetlen morajlást hallat a nyest a padláson, de általában ritka, hogy előmerészkedik búvóhelyéről és közvetlenül mutatkozik. Ha mégis nyesttel találkoznánk valószínűleg ideges morgását vagy jellegzetes kerregő sikolyát hallanánk, amit a nyest ellenfeleinek megfélemlítésére használ. A nyest egyébként cincogó, morgó, kaffogó, nyafogó hangokat ad. Párzásuk során , nyávogásszerű, nyújtottabb hang jellemzi a nyestet, amely a macskákéhoz hasonlítható leginkább.

Végül, ha felismertük vendégünket és megtaláltuk a nyest leggyakoribb előfordulási helyeit, lássuk a nyest elűzéséhez szükséges módszereket, nyest elleni védekező lehetőségeket!

Hogyan védekezzünk a nyest ellen?

1. Nyest csapda

Aki biztosra akar menni, az próbálkozhat a csapdákkal, bár ezek sem jelentenek sajnos minden esetben 100 százalékos védelmet, illetve az elfogott nyesttől sem túl egyszerű megszabadulni. Érdemes lehet ilyenkor elvinni néhány kilométerre és ott szabadon ereszteni a nyestet.

2. Nyest riasztó spray

A különböző nyest számára kellemetlen szaganyagokat tartalmazó sprayket néhány ezer forintos áron beszerezhetjük. Könnyen használható, nyest elűzésére szolgáló eszközök, ám erre is jellemző, hogy egy idő után a nyest megszokja és figyelmen kívül hagyva az eddig taszítónak bizonyuló szagot, folytatja a tombolást.

3. Elektromos nyest riasztók

Választhatjuk a nyest elűzéséhez a hangriasztókat is, amelyek általában egy hangforrásból az emberi fül számára hallhatatlan ultrahangot bocsátanak ki, ami zavarja a nyestet. Érdemes ügyelnünk ennél a megoldásnál a hatótávra és az esetlegesen leárnyékolt területekre is. Fontos tudni, hogy a hangriasztó hatékony lehet a nyest elűzésére, ám egy idő után a nyest megszokhatja a hangot.

4. Mechanikus védelem a nyestek ellen

A mechanikus módszerek vagy másnéven "okos megoldások" nagyobb biztonságot nyújthatnak a nyestek rongálása ellen, de jóval időigényesebbek. Az autók esetében próbálkozhatunk műanyag gégecsövekkel, fém védőhálóval vagy erős ragasztószalagokkal is a vezetékek megóvásához.

5. Nép megoldások a nyestek ellen

Több népi módszer közül válogathatunk a nyest elűzéséhez. Talán a legnépszerűbb a kutyaszőr elhelyezése a nyest életteréhez közel, illetve a motorháztető alá. A nyestek nem szeretik a kutyákat, így a szagukat megérezve elmenekülhetnek.

Szintén a kellemetlen szagok erejében is bízva, benzinbe mártott rongyot is tehetünk ezekre a helyekre vagy ecettel is befújhatjuk a kerekeket.

Többször találkozhattunk az autók körül elhelyezett vízzel töltött PET palackokkal is. Tudományos magyarázata ugyan nincs, de a félig töltött palackok látványa vagy eldőlésének hangja megrettentheti a nyestet.

